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МОЛНИЯ: Москва отменяет самоизоляцию

14:27. 8 июня 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
МОЛНИЯ: Москва отменяет самоизоляцию | Русская весна

Уже с завтрашнего дня, 9 июня, власти Москвы снимают режим самоизоляции и пропускной режим. Начнут работать парикмахерские, каршеринг (в полном объёме), откроются для посещения столичные кладбища. 

Об этом только что объявил мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, что введённые ранее ограничения будут сниматься в несколько этапов, и обозначил их сроки.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты.

Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», — сообщил мэр.

Утверждён график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций.
 
С завтрашнего дня — 9 июня — могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

Отменяются ограничения на работу каршеринга.
 
К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.

Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

Через неделю — 16 июня 2020 г. — будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Смогут возобновить работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки.

Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю — стационарные заведения общепита.

И наконец, 23 июня 2020 г. мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии — открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике. 

Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.

В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.

«И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», — добавил Сергей Собянин.

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МОЛНИЯ: Москва отменяет самоизоляцию | Русская весна
МОЛНИЯ: Москва отменяет самоизоляцию | Русская весна
МОЛНИЯ: Москва отменяет самоизоляцию | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1591614049

Метки: Новости

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