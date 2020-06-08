Falcon 9 и Ангара А5 . Сравнение
16:21. 8 июня 2020 340 просмотров 17 коммент. Опубликовал: Серый
В российских СМИ и соцсетях утверждают что CША не добились никакого успеха с последним запуском космического , а просто ликвидировали свое отставание от России в пилотируемых космических полетах. А их космический корабль построен на технологиях 50-летней давности, которые наша страна активно использовала еще полвека назад. Попрорбуем разобраться в этом вопросе .
Во первых, ракета-носитель называется Falcon 9, Crew Dragon это космический корабль. При этом и ракета, и корабль это космические аппараты нового поколения. И эта ракета-носитель различных модификаций уже прошла 85 запусков, из которых 83 были успешными, что свидетельствует о ее высокой надежности. Аналогом Falcona будут не все РН "Ангара", а лишь тяжелая "Ангара-А5", которая совершила свой первый полет еще в 2014 году и с тех пор больше не запускалась из-за больших проблем в разработке и в производстве.
Да, наша "Ангара А5" по расчетам может поднять на околоземную орбиту 25,8 тонн полезной нагрузки, а Falcon 9 22,8 тонны. Но при этом Falcon уже неоднократно подтверждала свои характеристики, а у Ангары они теоретические, на бумаге.
В конечном итоге, если говорить образно, то ныне применяемые российские ракеты -носители "Союз" и космические корабли "Союз" это своеобразные первые реактивные МИГ-15, а американские Falcon 9 и Crew Dragon это Boeng F/A-18E/F Super Hornet И тот и другой - на реактивной тяге . Но разница , как вы понимаете , в полстолетия .
Почти при одинаковой массе доставляемого груза, стартовая масса ракет отличается почти в 1,4 раза! Так, американец весит 550 тонн, тогда, как Ангара 759. Falcon 9 выполнен по пакетной схеме и имеет существенно меньшее лобовое сопротивление, чем Ангара -22 кв.м. против 35 кв.м. и это неизбежно означает, что ракете приходится использовать более мощные двигатели, а значит потреблять больше топлива.Кроме того, Falcon 9 позволяет осуществлять запуски космических аппаратов на низкую опорную, геопереходную, геостационарную и гелиоцентрическую орбиты. В настоящее время наши Союзы способны выводить космические аппараты лишь на низкую орбиту Земли. Для вывода на геостационарную орбиту необходимы "Протоны".
Серийное производство российских ракет-носителей "Ангара", способных по грузоподъемности конкурировать с Falcon 9 начнется не раньше 2024 года, хотя разработка "Ангары" ведется аж с 1997 года.
Важное отличие Falcon 9 от ракет-носителей других стран заключается в том, что первая ступень его является многоразовой, она способна после окончания своего цикла работы самостоятельно выполнять управляемую посадку в назначенную точку. И таких посадок выполнено уже 53, из них 45 успешных. Роскосмос лишь буквально на днях сообщил о начале разработки возвращаемой первой ступени РН "Ангара".
Falcon 9 как носитель имеет преимущество по меньшему времени подготовки к старту, меньшей стартовой массе, а значит и меньших расходах на запуск. Кроме того, самое главное, что он дешевле конкурента в 1,5 раза, при том дешевле уже сейчас.
Иными словами, мы вряд ли сможем рассчитывать на то, что Ангара может составить хоть какую то конкуренцию на рынке космических услуг Falcon 9. Ведь стоимость «Ангара А5» — около $100 млн, а Falcon 9 — около $70 млн (одноразовый вариант).
Ведь количество типов ракетных двигателей на "Ангаре А5" - 3 типа ракетных двигателей от разных производителей: 1-2 ступень РД-191 (Химки), 3-я ступень РД-0124 (Воронеж), разгонный блок С5.98М (Воронеж) или 11Д58М (Королёв).
А у Falcon 1 тип двигателя: Merlin: отличия между 1-й и 2-й ступенью только в форме сопла.
Суммарная масса ракетных двигателей: "Ангара А5" - 11600 кг, у Falcon всего 4700 кг.
Количество основных элементов конструкции: !Ангара-А5" - 8, у Falcon - всего три. Количество ракетных ступеней: «Ангара А5» — 4 ступени, Falcon 9 — 2 ступени.
В итоге - носитель Falcon 9 проще по конструкции, легче по массе, удобнее в производстве и обслуживании — именно этим определяется его низкая рыночная стоимость.
И значит на рынке космических услуг он обречен одержать победу. К горькому сожалению, наша "Ангара" вряд ли может рассчитывать на победу в этом соревновании. И поэтому ее применение будет весьма ограниченным, в основном в интересах Минобороны РФ.
И хочется задать простые вопросы: "Не свидетельствуют ли эти факты и цифры об очевидной деградации российской, науки, технологий и промышленности за последние десятилетия? Почему после окончания "проклятых 90-х" за прошедшие 20 лет позитивные изменения, если они даже и есть, то носят микроскопический характер?".
Ожидаемый ответ: "А при чем тут Путин?".
Источник: https://www.facebook.com/VAlksnis/posts/2717728828471434
Уряяяяяяя
Слава КПСС,Слава Украине,Слава Америке.
Хохло-коммуниззды готовы ради пиндосов сдохнуть.
и Александр получит удовольствие от статьи.Надеюсь ты не напЬешься от огорчения.С их печатным станком им всё по плечу ,даже трехнедельные общегосударственные забеги по магазинам отовариваться бесплатно под охраной полиции.Где нам до них,они близки к коммунизму-каждому по потребностям..
А чё огорчаться?
Даже если Россия ВААААЩЕ перестанет летать в космос я не расстроюсь ))
Вот Монако не летает и представляешь как-то выживают ))
И ты-бы видела как ))
ну насчет Монако -это неудачный пример,этот город-сад для особых развлечений ,особой с многовековой историей публики.Мы не вписываемся в этот ряд минигосударств,нам намечана другая судьба и на небесах и у планировщиков.
Так и Сочи не Челябинск ))
Удачный пример ))
Эту статью я написал несколько дней назад. Чего мне радоваться?
“И все-таки, с Катанянами не очень… – Обойдутся!” (c)
Я, в смысле, а что там с самым мощным в мире РД F1????????
Как-то нехорошо обманывать людей.
Раз обманули – и в реальное не верится!
ну надо же какой обидчивый вы Сергей ,,а на США не обижаетесь,как они накалывали всю планету и не один раз и что?вы по-прежнему млеете от неё.
Не обижайтесь, Серёжа.
Двигатель для новой сверхтяжёлой ракеты-носителя “Space Launch System”(SLS) является развитием двигателя F1. Первый запуск ракеты SLS намечен на ноябрь следующего года, это будет новая лунная миссия “Артемида-1″.
Да ты чё.
Наверно снимут в 3d
По Луне на Тесле….
Круть ))
Не надо забывать что «Ангара» выполняла еще и социальные задачи, предоставляя работу и Химкам, и Королеву, и Воронежу, а теперь еще и Омску. Ракета сделала свое дело — сохранила ракетостроительные кадры в сложный переходный период, позволила вырастить новое поколение конструкторов, которым теперь надо ставить актуальные задачи с рыночным потенциалом. Например, разработка заявленного Союза-5, являющегося прямым конкурентом Фалькону (а не рассматриваемая выше Ангара).
Вообще следует пересмотреть программу развития “Роскосмоса”:
1. Определить приоритетные направления.
2. Отказаться от тупиковых направлений, не разбазаривать деньги.
3. Поставить компетентное руководство во главе “Роскосмоса”.
Дело в том, что успешный “Фалкон-9″ скоро… устареет. На смену ему идёт сверхтяжелая система “Super Heavy – Starship”. Полностью многоразовая. Стоимость запуска груза будет уменьшена в 2 раза.
Конек России – ядерные двигатели. Химические исчерпали потенциал развития.
И тут у России есть хорошие наработки. Правда, испытания “Буревестника” в 2018г. закончились неудачей. И все же важно не потерять это направление.
Ну, и “Союз-5″.
А соревноваться с США невозможно, слишком разные весовые категории. Нужен рациональный план действий исходя из имеющихся реалий и возможностей.
Хорошая идея.
Гениально!!!!
Пусть Роскосмосом рулит Лукашенко (можно младший) и денешки на Ангару собирают с БЕЛАРУСОВ.
трам-пам-пам.
Я ЗА!!!!!
В РФ космосом руководит журналист Рогозин. Это продолжение парт-номенкулатурной политики управления наукой совместно с “эффективными менеджерами”. В СССР руководство космосом было в руках военных. Здесь был прогресс. Но в настоящее время, РФ в области космоса отстала на десятилетия от США. И это горькая правда. Серый прав, он берёт информацию из серьёзных научных источников.
Да ты чё.
А как сохраняли ракетостроительные кадры в США?
Маск он где набрался ракетостроителей?
У них вроде не строили Ангары…..))
На все эти вопросы Вам смогут ответить такие работники Маска, как бизнес-менеджер Макс Возофф и инженер Томас Мюллер.
Чтото я сомневаюсь в достоверности приведенных в статье цен. Да и надёжность стоит проверить, у наглосаксов часто выдают хотелки за могулки.