Falcon 9 и Ангара А5 . Сравнение

В российских СМИ и соцсетях утверждают что CША не добились никакого успеха с последним запуском космического , а просто ликвидировали свое отставание от России в пилотируемых космических полетах. А их космический корабль построен на технологиях 50-летней давности, которые наша страна активно использовала еще полвека назад. Попрорбуем разобраться в этом вопросе .

Во первых, ракета-носитель называется Falcon 9, Crew Dragon это космический корабль. При этом и ракета, и корабль это космические аппараты нового поколения. И эта ракета-носитель различных модификаций уже прошла 85 запусков, из которых 83 были успешными, что свидетельствует о ее высокой надежности. Аналогом Falcona будут не все РН "Ангара", а лишь тяжелая "Ангара-А5", которая совершила свой первый полет еще в 2014 году и с тех пор больше не запускалась из-за больших проблем в разработке и в производстве.

Да, наша "Ангара А5" по расчетам может поднять на околоземную орбиту 25,8 тонн полезной нагрузки, а Falcon 9 22,8 тонны. Но при этом Falcon уже неоднократно подтверждала свои характеристики, а у Ангары они теоретические, на бумаге.

В конечном итоге, если говорить образно, то ныне применяемые российские ракеты -носители "Союз" и космические корабли "Союз" это своеобразные первые реактивные МИГ-15, а американские Falcon 9 и Crew Dragon это Boeng F/A-18E/F Super Hornet И тот и другой - на реактивной тяге . Но разница , как вы понимаете , в полстолетия .

Почти при одинаковой массе доставляемого груза, стартовая масса ракет отличается почти в 1,4 раза! Так, американец весит 550 тонн, тогда, как Ангара 759. Falcon 9 выполнен по пакетной схеме и имеет существенно меньшее лобовое сопротивление, чем Ангара -22 кв.м. против 35 кв.м. и это неизбежно означает, что ракете приходится использовать более мощные двигатели, а значит потреблять больше топлива.Кроме того, Falcon 9 позволяет осуществлять запуски космических аппаратов на низкую опорную, геопереходную, геостационарную и гелиоцентрическую орбиты. В настоящее время наши Союзы способны выводить космические аппараты лишь на низкую орбиту Земли. Для вывода на геостационарную орбиту необходимы "Протоны".

Серийное производство российских ракет-носителей "Ангара", способных по грузоподъемности конкурировать с Falcon 9 начнется не раньше 2024 года, хотя разработка "Ангары" ведется аж с 1997 года.

Важное отличие Falcon 9 от ракет-носителей других стран заключается в том, что первая ступень его является многоразовой, она способна после окончания своего цикла работы самостоятельно выполнять управляемую посадку в назначенную точку. И таких посадок выполнено уже 53, из них 45 успешных. Роскосмос лишь буквально на днях сообщил о начале разработки возвращаемой первой ступени РН "Ангара".

Falcon 9 как носитель имеет преимущество по меньшему времени подготовки к старту, меньшей стартовой массе, а значит и меньших расходах на запуск. Кроме того, самое главное, что он дешевле конкурента в 1,5 раза, при том дешевле уже сейчас.

Иными словами, мы вряд ли сможем рассчитывать на то, что Ангара может составить хоть какую то конкуренцию на рынке космических услуг Falcon 9. Ведь стоимость «Ангара А5» — около $100 млн, а Falcon 9 — около $70 млн (одноразовый вариант).

Ведь количество типов ракетных двигателей на "Ангаре А5" - 3 типа ракетных двигателей от разных производителей: 1-2 ступень РД-191 (Химки), 3-я ступень РД-0124 (Воронеж), разгонный блок С5.98М (Воронеж) или 11Д58М (Королёв).

А у Falcon 1 тип двигателя: Merlin: отличия между 1-й и 2-й ступенью только в форме сопла.

Суммарная масса ракетных двигателей: "Ангара А5" - 11600 кг, у Falcon всего 4700 кг.

Количество основных элементов конструкции: !Ангара-А5" - 8, у Falcon - всего три. Количество ракетных ступеней: «Ангара А5» — 4 ступени, Falcon 9 — 2 ступени.

В итоге - носитель Falcon 9 проще по конструкции, легче по массе, удобнее в производстве и обслуживании — именно этим определяется его низкая рыночная стоимость.

И значит на рынке космических услуг он обречен одержать победу. К горькому сожалению, наша "Ангара" вряд ли может рассчитывать на победу в этом соревновании. И поэтому ее применение будет весьма ограниченным, в основном в интересах Минобороны РФ.

И хочется задать простые вопросы: "Не свидетельствуют ли эти факты и цифры об очевидной деградации российской, науки, технологий и промышленности за последние десятилетия? Почему после окончания "проклятых 90-х" за прошедшие 20 лет позитивные изменения, если они даже и есть, то носят микроскопический характер?".

Ожидаемый ответ: "А при чем тут Путин?".

Источник: https://www.facebook.com/VAlksnis/posts/2717728828471434