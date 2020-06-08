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Арктические супер-технологии. Что нам даёт Ямал СПГ. Борис Марцинкевич

14:40. 8 июня 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич рассказывает об уникальности проекта Ямал СПГ. Как происходит его реализация, что он нам даёт. Почему Северный морской путь это путь в будущее.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=buFEc7VbYhk

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