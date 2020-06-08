Арктические супер-технологии. Что нам даёт Ямал СПГ. Борис Марцинкевич
Главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич рассказывает об уникальности проекта Ямал СПГ. Как происходит его реализация, что он нам даёт. Почему Северный морской путь это путь в будущее.
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