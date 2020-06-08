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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 2

10:32. 8 июня 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Митинг пенсионеров в Шахтах


02. Митинг в Ереване


03. Митинг в Вильнюсе


04. Акция протеста крымских татар в Краснодаре


06. Автозаправочная станция в Армянской ССР. Дефицит бензина в Армении


07. Краснодарский край. Всесоюзное собрание военнослужащих запаса


08. Михаил Горбачев и Николай Рыжков перед выступлением на первомайской демонстрации


09. Демонстрация на Красной площади в Москве во время парада, посвященного 71-й годовщине Великой Октябрьской революции


10. Парад в честь 71-й годовщины Октябрьской революции


11. Празднование Дня Победы. Москва


12. Пионеры на церемонии открытия памятника Ленину в Переделкино


13. Ярославль. Съемки советско-американского фильма «Поем вместе!»


14. Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасоне на Москве-реке во время его визита


15. Шотландская рок-группа «Big Country» в Москве


16. Майя Плисецкая и Монтсеррат Кабалье в Пекине


17. Мария Калинина, победительница первого в истории конкурса красоты «Мисс Москва»


18. Бригадир С. Старчиков проводит собрание своей бригады рабочих «Мосметростроя» во время строительства станции метро «Цветной бульвар» в Москве


19. Вид на строящуюся станцию ​​московского метро «Цветной бульвар»


20. Монтажники «Мосметростроя» за работой во время строитепльства московской станции метро «Цветной бульвар»


21. Рабочие «Мосметростроя» играют в домино, ожидая поставок гранита


22. Сектор листопрокатного цеха Карагандинского металлургического завода


23. Семипалатинский испытательный полигон


24. Большегрузный транспортный вертолет Ми-10К выполняет роль летящего крана в Западной Сибири


25. Строительство жилья и производственных мощностей в отсталых совхозах силами транспортников-монтажников объединения «Белтрансстрой»


26. Специальная 12-я сессия Верховного Совета СССР

Источник: https://humus.livejournal.com/7254283.html

Метки: история, Россия, фото

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