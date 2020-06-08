1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 2



01. Митинг пенсионеров в Шахтах



02. Митинг в Ереване



03. Митинг в Вильнюсе



04. Акция протеста крымских татар в Краснодаре



06. Автозаправочная станция в Армянской ССР. Дефицит бензина в Армении



07. Краснодарский край. Всесоюзное собрание военнослужащих запаса



08. Михаил Горбачев и Николай Рыжков перед выступлением на первомайской демонстрации



09. Демонстрация на Красной площади в Москве во время парада, посвященного 71-й годовщине Великой Октябрьской революции



10. Парад в честь 71-й годовщины Октябрьской революции



11. Празднование Дня Победы. Москва



12. Пионеры на церемонии открытия памятника Ленину в Переделкино



13. Ярославль. Съемки советско-американского фильма «Поем вместе!»



14. Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасоне на Москве-реке во время его визита



15. Шотландская рок-группа «Big Country» в Москве



16. Майя Плисецкая и Монтсеррат Кабалье в Пекине



17. Мария Калинина, победительница первого в истории конкурса красоты «Мисс Москва»



18. Бригадир С. Старчиков проводит собрание своей бригады рабочих «Мосметростроя» во время строительства станции метро «Цветной бульвар» в Москве



19. Вид на строящуюся станцию ​​московского метро «Цветной бульвар»



20. Монтажники «Мосметростроя» за работой во время строитепльства московской станции метро «Цветной бульвар»



21. Рабочие «Мосметростроя» играют в домино, ожидая поставок гранита



22. Сектор листопрокатного цеха Карагандинского металлургического завода



23. Семипалатинский испытательный полигон



24. Большегрузный транспортный вертолет Ми-10К выполняет роль летящего крана в Западной Сибири



25. Строительство жилья и производственных мощностей в отсталых совхозах силами транспортников-монтажников объединения «Белтрансстрой»



26. Специальная 12-я сессия Верховного Совета СССР



Источник: https://humus.livejournal.com/7254283.html