1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 2
01. Митинг пенсионеров в Шахтах
04. Акция протеста крымских татар в Краснодаре
06. Автозаправочная станция в Армянской ССР. Дефицит бензина в Армении
07. Краснодарский край. Всесоюзное собрание военнослужащих запаса
08. Михаил Горбачев и Николай Рыжков перед выступлением на первомайской демонстрации
09. Демонстрация на Красной площади в Москве во время парада, посвященного 71-й годовщине Великой Октябрьской революции
10. Парад в честь 71-й годовщины Октябрьской революции
11. Празднование Дня Победы. Москва
12. Пионеры на церемонии открытия памятника Ленину в Переделкино
13. Ярославль. Съемки советско-американского фильма «Поем вместе!»
14. Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасоне на Москве-реке во время его визита
15. Шотландская рок-группа «Big Country» в Москве
16. Майя Плисецкая и Монтсеррат Кабалье в Пекине
17. Мария Калинина, победительница первого в истории конкурса красоты «Мисс Москва»
18. Бригадир С. Старчиков проводит собрание своей бригады рабочих «Мосметростроя» во время строительства станции метро «Цветной бульвар» в Москве
19. Вид на строящуюся станцию московского метро «Цветной бульвар»
20. Монтажники «Мосметростроя» за работой во время строитепльства московской станции метро «Цветной бульвар»
21. Рабочие «Мосметростроя» играют в домино, ожидая поставок гранита
22. Сектор листопрокатного цеха Карагандинского металлургического завода
23. Семипалатинский испытательный полигон
24. Большегрузный транспортный вертолет Ми-10К выполняет роль летящего крана в Западной Сибири
25. Строительство жилья и производственных мощностей в отсталых совхозах силами транспортников-монтажников объединения «Белтрансстрой»
26. Специальная 12-я сессия Верховного Совета СССР