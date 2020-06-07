Софизм — искусство ухода от правильной логики, а, следовательно, от истины и установления справедливости!

Справка: « Софизм от греческого σόφισμα — «хитрая выдумка, уловка» . Софизм основан на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики , при этом при поверхностном рассмотрении он кажется правильным. Правдоподобность софизма зависит от ловкости того, кто его применяет, и от уступчивости оппонента...» .

Если говорить о России, то в масштабе нашей страны уступчивым оппонентом , чаще всего, является русский человек или в целом русский народ, а в роли софистов (мастеров уловок и хитрых выдумок) выступают, как правило, наши политики, и, как я выяснил недавно, ещё некоторые работники правоохранительных органов и некоторые российские судьи.

Вот яркий пример софизма, который я услышал в 2012 году, когда я смотрел по телевизору выступление Владимира Путина в Госдуме РФ. Тогда депутат ГД РФ, кинорежиссёр В.В.Бортко предложил В.В.Путину , когда он был ещё в должности премьер-министра РФ, внести в Конституцию РФ (при внесении в неё поправок) строчку о государствообразующем русском народе в следующей редакции: «Русский народ и присоединившиеся к нему народы...» В ответ Владимир Путин сказал: «Это опасно! Нам этого не нужно!» Он пояснил свою мысль так: «Внесение такой поправки в Конституцию автоматически сделает часть населения России людьми первого сорта » . Вот оно, «сознательное нарушение правил логики», — софизм!

Россияне, хорошо знают, что на сорта (высший, «экстра», первый, второй , третий) в продуктовых магазинах принято подразделять колбасу, например.

На первый взгляд, конечно же, кажется очень даже правильным, что Путин отклонил таким образом предложение депутата ГД РФ В.В.Бортко, чтобы не допустить разделения людей на сорта : «граждане России первого сорта», второго сорта, третьего!

Однако, фокус в том, что никто и не предлагал нашему премьер-министру делить людей по сортам, это была такая хитрая выдумка, уловка самого В.В.Путина, позволившая ему легко уйти от обсуждения очень острой и давно назревшей темы!

Вопрос об официальном, конституционном признании русского народа государствообразующим, возможно, и не поднимался бы в современной России, если бы миллионы простых людей не видели своими глазами, что буквально воцарившаяся над государствообразующим Русским народом так называемая «российская элита» («звёзды» шоу-бизнеса, владельцы СМИ, олигархи-миллиардеры, и так далее) — это сплошь люди с еврейскими корнями!

И это не какой-то навет на евреев! Спустя год после памятного ответа В.В.Путина депутату Госдумы РФ В.В.Бортко, правоту этой мысли миллионов русских людей про «российскую элиту» («Да они ж все евреи!») подтвердил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер:

Для меня, писателя Антона Благина, исследователя мировых религий, истории и много чего другого, удивительно, что за последующие 8 лет своего президентства Владимир Путин всё же понял, что он был не прав в своём ответе депутату ГД РФ В.В.Бортко, и теперь уже он сам явился инициатором внесения в Конституцию России записи о государствообразующем Русском народе .

Так, 2 марта 2020 года все СМИ России опубликовали новость: «Владимир Путин предложил закрепить в Основном законе, что русский народ является государствообразующим, а государственным языком является русский» . Источник .

«Положение о государствообразующем народе содержится в поправке в части 1 статьи 68 Основного закона. В действующей редакции она звучит так: «Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык». Президент предложил изменить статью следующим образом: «Государственным языком РФ на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации» . Источник .

Кроме того, ещё 15 января 2020 года, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию , В.В.Путин озвучил, судя по всему, свой ответ на давно назревший «еврейский вопрос»: прямо в Конституции РФ должно быть прописано, что высшие должностные лица России не должны иметь гражданство других стран, вид на жительство или другие документы, позволяющие постоянно проживать за границей.

Это касается председателя Правительства и его заместителей, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, руководителей федеральных органов, глав субъектов, министров, судей...

2 марта 2020 январское предложение Путина уже было оформлено как поправка ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ:

«Федеральная государственная служба. Установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием или наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации» . Источник .

Потом Россию в числе многих других стран мира как-то очень «своевременно» поразил особо опасный коранавирус «covid-19», наша страна перешла на карантин, соответственно, принятие всех этих и других важных поправок в Конституцию РФ было отодвинуто на более позднее время...

Ну а пока страна Россия ещё не победила занесённый к нам из-за границы коронавирус, я предлагаю всем (и в первую очередь нашим депутатам-законодателям) осмыслить здравые предложения доктора политических наук, доктора социологических наук, профессора МГУ Александра Дугина , изложенные им в публикации: «Народ как фундаментальное понятие и основа российской государственности» , и которые просто просятся быть учтёнными при внесении поправок в Конституцию России.

«Проблема терминов чрезвычайно важна, так как из-за их разночтения вполне могут возникать реальные и вполне серьезные и основательные политические конфликты и даже войны. Смысл прилагательного «многонациональный» восходит к концептуальным противоречиям большевистской национальной политики, где необходимо было как-то обозначить особенности определённых этнических групп, но, при этом, не придавать им статуса самостоятельной политической субъектности. Термин «этнос» в начале ХХ веке был ещё не введён в научный оборот, и большевики вложили в термин «национальность» значение «этноса», лишив «национальность» привязки к политической и государственной составляющей, которой он наделён в общезападном обиходе. Так, «национальность» стала обозначать в советском и российском словоупотреблении «этничность» .

При наличии общепринятого и общеупотребимого термина «этнос» в Конституции логичнее было бы включить именно его непосредственно и записать «многоэтнический народ» , что было бы корректно со всех точек зрения. Сейчас же термин «многонациональный» мы понимаем как «многоэтнический», всякий раз делая в уме эту поправку (что не облегчает задачи корректного понимания сути и формы верховного закона РФ)!

В любом случае указание на «многонациональный» (а на самом деле «многоэтнический») характер народа чрезвычайно содержательно. Оно подчеркивает, что народ, о котором идёт речь, состоит из нескольких (в нашем случае) неравных количественно этнических групп , которые, тем не менее, формируют историческое и культурное единство. Очевидно, что осью этого единства являются русские этносы (великороссы, украинцы и белорусы), что выражается и в их количественном преобладании, и в доминации русской культуры, и в прямой исторической преемственности с дореволюционной Россией, осмыслявшейся – более откровенно — как «государство Русских» .

Этот «русский характер» ядра всего народа современной России является очевидным фактом и, скорее всего, не требует дополнительного обоснования или вынесения в отдельную правовую норму. Это нечто очевидное и само собой разумеющееся, что однако, ни в чём не умаляет значение и весомость иных этнических групп.

Форма соучастия других этносов в народе РФ требует более внимательного исследования. Это соучастие является историческим фактом, составляет суть единства народа, но в каждом конкретном случае требует особого и тщательного, деликатного рассмотрения».

« Народ и элита. Народ против элиты

В понятие народа заложена идея большинства. Но большинство не может быть «элитой», «избранными». Большинство в любом обществе принадлежит либо к нижнему, либо (в лучшем случае) к среднему классу. Это не значит, что человек из народа не может взлететь по социальной лестнице. Там, где существуют эффективные лифты вертикальной мобильности, это вполне возможно. Но тем самым, с социологической точки зрения, он просто перестает быть «народом» и становится «элитой». В таком понимании народ это всегда большинство, которое живет хуже, чем меньшинство и имеет в сравнении с элитным меньшинством меньше возможностей.

Что в таком случае означает факт конституционного признания за народом роли носителя высшей власти? Не что иное, как законодательное утверждение необходимости подчинения интересов элитарного меньшинства интересам массового большинства. Это и есть по Аристотелю «полития» (идеальная форма демократии) как особая форма устройства государства, противопоставляемая им и монархии (тирании), и аристократии (олигархии). Если наш политический строй именно народу, а не аристократии и не монарху, вверяет статус высшего суверена, то это жёстко предопределяет систему обязательств для элиты. В этом случае элита (более успешное и обладающее большими возможностями и полномочиями меньшинство) обязано руководствоваться в своей деятельности интересами большинства, или, как минимум, с ними считаться».

« Народ и история

Народ как явление конституируется историей. Это принципиально: совокупность населения, в данный момент населяющего территории РФ, не есть народ. К народу принадлежат и усопшие предки и ещё не рождённые потомки. Из этого вытекают следующие выводы:

Народ должен укреплять осознание себя как исторического целого и должен требовать этого от своих представителей во власти (то есть от властных инстанций). Для этого необходимо развернутая система мер по народному воспитанию и образованию, где исторические смыслы должны быть главным мировоззренческим компонентом.

Чтобы быть народом, чтобы продолжать им оставаться, необходимо прикладывать значительные усилия по укреплению исторической идентичности. Это же необходимо для постоянной и планомерной интеграции разных социальных и этнических групп в общее народное тело. Народ – открытая общность, к ней можно примкнуть извне. Но для этого, надо чётко определить, к чему именно предлагается примкнуть.

Необходимо знать не просто факты отечественной истории, но и их корректные интерпретации, составляющие ключ к постижению исторической миссии народа.

Народ должен закладывать образ будущего. Без будущего измерения народ прекратит своё существование. Эта забота о будущем требует максимально широкого и качественного соучастия народа в проектировании общества, страны, архитектуры мира, в котором предстоит жить потомкам. Воля народа должна быть обращена в будущее, в котором должны быть заведомо конституированны основные необходимые параметры достойного бытия – суверенитет, независимость, сохранение идентичности, свобода, процветание, преемственность.

Народ должен видеть траекторию своего пути в сложном переплетении других народов, то есть ясно осознавать свою нить в клубке мировой истории. Для этого необходимо представление об историческом целом, описание и интерпретация исторического процесса, в ходе которого развёртываются судьбы человечества. Только при осознании своего отличия и своего сходства с судьбами других народов, народ РФ сможет по-настоящему осмыслять свою самобытность и найти надёжные основы для диалога с другими. Этот диалог может быть сложным и многогранным: с кем-то мы окажемся в оппозиции, с кем-то – в гармонии. Но это многообразие и составляет богатство исторического процесса.

Так как историческое бытие есть сущность народа, а народ есть носитель властного суверенитета, то власть в РФ должна быть исторична . Это значит, она должна быть вписана в исторический контекст, сообразовываться с исторической миссией и одновременно обеспечивать трансляцию исторического кода всеми доступными и имеющимися для этого средствами: воспитание, образование, наука, СМИ, культура вплоть до самого облика представителей власти, в которых эстетически должна подчеркиваться принадлежность именно к данному народу, а не как какому-то другому. Это касается не только требования к политической элите безукоризненного владения государственным языком, но и наличие у чиновничества определённого культурного ценза, мировоззренческого уровня, необходимого для выполнения представительских функций от лица народа ...» Источник: https://izborsk-club.ru/17277

Теперь смотрите вот на что. Если, как считает профессор и дважды доктор наук Александр Дугин, «народ как явление конституируется историей» , то его письменная история обязана быть абсолютно честной (без лжи!) и цельной, без каких-либо «чёрных дыр» и тайн, закрытых какими-то грифами секретности.

И если в России государствообразующим народом действительно является Русский народ, то и писать и тем более цензурировать его историю должны прежде всего этнические русские, а не этнические евреи или этнические немцы, говорящие на идиш, как это повелось с эпохи правления Петра I Романова (1672-1725).

А пока что у нас, как я выяснил за 24 года своих исследований, вместо истории Российской империи одна сплошная фальсификация, начало и конец истории СССР – также одна сплошная ложь, а начало современной России отмечено тем, что в 2011 году Анатолий Чубайс, один из друзей Владимира Путина, сделал признательное заявление на видеокамеру, что перестройка 1985-1991 годов , в которой он, А.Чубайс, принимал самое деятельное участие, была необъявленной войной против коммунизма .

Где это прописано в современных учебниках, утверждённых Министерством образования РФ для преподавания истории в школах и ВУЗах?!

Нигде!

А это значит, что в российских учебниках истории нет всей полноты исторической правды! Соответственно, вместо неудобной для нашей «российской элиты» исторической правды там имеется либо «чёрная дыра», либо это место кто-то заполнил откровенной ложью!

В этой связи возникает вопрос: кто же следит за тем, чтобы государствообразующий Русский народ не знал всей полноты исторической правды?

Ответ на него лично я нашёл в словах упомянутого выше Юрия Каннера, рассказавшего про нерусские корни российской интеллигенции .

Теперь я вновь переключусь на тему, с которой я начал эту статью: софизм — искусство ухода от правильной логики, а, следовательно, от установления истины и справедливости!

Мои многолетние попытки восполнить российскую историческую картину-мозаику недостающими пазлами исторической правды снова и снова завершаются судебными процессами надо мной!

Приведу три вопиющих факта:

1. Из Постановления по делу №5-245/19 об административном правонарушении от 14 мая 2019 года, г. Мурманск: «Благин А.П. разместил в Интернете публикацию «В США в преддверии Третьей мировой войны раскручивают жупел под названием "холокост 6 миллионов евреев"» , которая согласно справке Отделения специальных экспертиз экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Мурманску, содержит высказывания, которые негативно оценивают лиц, объединённых по признаку принадлежности к еврейской национальности ...» Назначен штраф в размере 15000 рублей.

2. Из Постановления по делу №5-368/19 об административном правонарушении от 31 июля 2019 года. «Благин А.П. разместил в Интернете публикацию «Иудей говорит: "Христианство — это маркетинговый отдел иудаизма!" Увы, сегодня это так и есть!» , которая «согласно справке Отделения специальных экспертиз экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Мурманску о лингвистическом исследовании от 7.06.2019 №36И, содержит высказывания, негативно оценивающие лиц, объединённых по признаку принадлежности к еврейской национальности ...» Назначен штраф в размере 10000 рублей.

3. Из Постановления по делу №5-369/19 об административном правонарушении от 1 августа 2019 года: «Благин А.П. разместил в Интернете публикацию «Ради спасения русского народа от жидовского ига я готов пойти в тюрьму и на смерть» , которая «согласно справке Отделения специальных экспертиз экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Мурманску о лингвистическом исследовании от 7.06.2019 №36И, содержит высказывания, негативно оценивающие лиц, объединённых по признаку принадлежности к еврейской национальности . Указанные действия Благина А.П. образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьёй 20.3.1 КоАП РФ». Назначен штраф в размере 10000 рублей.

Уже по названиям моих публикаций видно, что они исторические. Впору задаться вопросом, почему во всех трёх судебных постановлениях судьи употребили одну и ту же формулировку, написанную словно через копирку: «публикация содержит высказывания, негативно оценивающие лиц, объединённых по признаку принадлежности к еврейской национальности» ?

Высказывания, негативно оценивающие кого-либо, это критика .

Открываем толковый словарь и читаем: КРИТИКА 1. Обсуждение, разбор чего-нибудь с целью вынести оценку. «Критика и самокритика — действенное оружие». 2. Отрицательное суждение о чём-нибудь, указание недостатков . «Навести критику на что-нибудь».

То есть, отрицательное суждение есть негативное суждение или оценка, и это составляет суть критики, которая согласно Постановлению Пленума Верховного Суда России признана неподсудной.

Пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда России от 28 июня 2011 года N 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» с дополнениями от 20 сентября 2018 года гласит:

«Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе НЕ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды...» Источник .

Смотрите теперь, что делают некоторые работники правоохранительных органов и судов. Они применяют «хитрую выдумку, уловку» — софизм.

В моём случае и прокуроры, и следователи, и судьи намеренно ушли от слова «критика» , которое точно соответствует моим реальным деяниям и моему мотиву при написании упомянутых выше статей, а чтобы примерно наказать меня в назидание другим историкам, чтобы никто даже не пытался пойти вслед за мной, они придумали формулировку: «статья/публикация содержит высказывания, негативно оценивающие лиц, объединённых по признаку принадлежности к еврейской национальности.»

Как говорится, применяй в судебном деле софизм, жонглируй терминами, и о, чудо, был человек неподсудный — стал подсудный!

Однако, если бы дело было лично во мне! Вы, господа, используя своё служебное положение, не столько надо мной поиздевались, русским писателем, сколько над всем Русским народом, которому вы не даёте никакой возможности узнать всю полноту исторической правды!