Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 июня 2020

Египет двинул войска к границам Ливии

Появились сообщения и изображения переброски танков, ББМ и вертолетов к границе с Ливией. Некоторые источники пишут, что египетские войска уже пересекли границу Ливии, но этому пока достоверных подтверждений нет. Тем более, что технику в Ливию Египет и ранее поставлял через западную границу, причем не только из Эмиратов или Иордании.Причины потенциального ввода или угрозы ввода войск очевидны – это последствия поражения Хафтара и авантюры ОАЭ, что толкнуло Египет на более решительные меры по поддержке Хафтара, так как его полный военный коллапс приведет к резкому усилению влияния Турции в Северной Африке прямо у границ с Египтом.Иронично, но если бы Египет более активно поддержал Хафтара еще в 2019-м году и признал его единственным законным правителем Ливии, все могло бы уже закончится. Но как и другие спонсоры Хафтара, Египет полагал, что и того, что дают Хафтару, вполне хватит для взятия Триполи и установления там военного режима, который покончит с разгулом исламистов у границ Египта.Где будет происходить развертывание египетской армии пока непонятно. Возможно, все останется на уровне прямой угрозы, чтобы подтолкнуть Эрдогана к уступкам. С другой стороны, у Египта есть возможности путем массированного применения авиации со своих западных авиабаз ликвидировать любые поползновения по продвижению Эрдогана и Сарраджа на восток, а также ударить по аэродромам и портам Триполитании, где Турции чтобы ответить, придется в разы увеличивать свою группировку в Триполи и Мисурате. Одними дронами в этом случае уже не обойтись.Парламент Египта уже официально объявил, что воспринимает незаконное турецкое военное присутствие в Ливии как угрозу национальной безопасности.и Египет будет действовать, а Египетская армия вообще одна из сильнейших на континенте.Египет не допустит, чтобы Ливия контролировалась террористами и турецкими наемниками. Данные угрозы озвучил и спикер парламента Египта, что конечно же согласовано с военной верхушкой страны.Фактически, Египет выдвигает ультиматум, если завтра до 16-00 Эрдоган и Саррадж не согласятся на перемирие и Каирскую декларацию (сегодня ее поддержала еще и Германия), то события будут развиваться в сторону дальнейшей интернационализации конфликта и повышения технологизации войны.Россия "приветствует усилия Египта по достижению мира в Ливии". Видимо об этих усилиях в Москве постараются объяснить Сарраджу, обозначив неприятные альтернативы.Если же "друг Реджеп" будет упорствовать, то масштаб конфликта вырастет уже в ближайшую неделю.Летят вертолеты, привет Хафтару.Абрамсов в Ливии еще не было. Теоретически могут сойтись в бою с американскими М-60, которые стоят на вооружении Турции и которые уже появились в Ливии.

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Коротко по Ливии. 07.06.2020

Коротко по Ливии.Провал вчерашнего штурма Сирта очевидно спутал карты Турции и ПНС. Катившееся без остановки наступление остановилось и надо было переходить к более серьезному планированию операций.На текущий момент фронт стабилизировался в 30-35 километрах к западу от Сирта. Обе стороны подтягивают подкрепления – Хафтар гонит войска из Бенгази(среди подкреплений отмечают наличие "Панцирей"), ПНС Ливии и Турция – отряды из Мисураты.За сутки стороны сбили по 1 дрону (из тех, которые подтверждены). Турки завалили китайский ударный дрон, а турецкий "Байрактар", как утверждают, был сбит ракетой воздух-воздух выпущенной с МиГ-29 (если это так, то это их первая воздушная победа в небе Ливии).Также стороны накрыли по 1-й колонне друг друга. Турецкие дроны нанесли удары по колонне войск Хафтара к юго-востоку от Сирта (потери неизвестны). ВВС ЛНА разбомбили колонну боевиков из Мисураты двигавшуюся к авиабазе Аль-Джуфра и еще 1 вчера в районе Сирта, сообщают о 34 убитых и неизвестном кол-ве раненых. Общие потери ПНС Ливии и Турции за последние сутки достигают 90-100 человек убитыми. У Хафтара, с учетом ударов турецких самолетов и дронов, также несколько десятков убитых.На фоне изменения динамики наступления под Сиртом, изменилась и риторика правительства Сарраджа. Соглашение о перемирии они уже готовы обсуждать, но только после того, как возьмут/им сдадут Сирт и авиабазу Аль-Джуфра.По заявлению министра МВД ПНС Ливии, они не позволят России сделать Сирт своей базой, несмотря на "предупреждения России" Выглядит как попытка торга, чтобы вынудить спонсоров Сарраджа, которые поддержали Каирскую декларацию, уступить Турции Сирт перед заключением перемирия.Также было объявлено, что Шугалея и его переводчика, будут судить "за шпионаж". На этом фоне Саррадж срочно засобирался в Москву, где наверняка будет обсуждаться вопрос Сирта, будущее Хафтара, Каирская декларация, ну и Шугалея скорее всего.PS. Кстати, сегодня день рождения Муаммара Каддафи, который родился в Сирте 7 июня 1942 года. Так хорошо как при полковнике, Ливия не жила ни до него, ни после. И скорее всего еще очень долго, нормально жить она не будет.

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Левченко Инна Николаевна

ПНС Ливии продолжает разоблачать ЧВК "Вагнер", выкладывая фотки того, что якобы обнаружились в южных кварталах Триполи после того, как оттуда погнали Хафтара.Более прочего улыбнуло свидетельство о рождении некой Инны Николаевны Левченко, которое прииллюстрировали фотографией какого-то мужика с подписью "Личные документы русского наемника захвачены в Триполи".Далеко же забралась эта треска.Также в ливийских и турецких соц.сетях, а также катарской "Аль-Джазирой" активно форсятся "арийские" фотки с надписями на стенах домов с рунами, коловратами, свастиками и т.п.Разумеется, это может быть элементом военной пропаганды со стороны турок (с учетом Инны Николаевны), направленной на дискредитации ЧВК, но конечно нельзя исключать, что деятели с такими взглядами там действительно есть.

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Кровавый палач: главарь террористов Сирии начал PR-кампанию (ФОТО)

В последнее время в интернете можно увидеть большое количество роликов, направленных на демонстрацию деятельности группировки «Джабхат ан-Нусра» (она же «Хайят Тахрир Аш-Шам») и особенно ее главаря Aбу Mуxaммaда Джулани. Вроде ничего особенного — террористы постоянно делают сюжеты про свои деяния. Но в этот раз все по-другому. Если раньше боевики выкладывали в сеть видео с успешными нападениями на позиции правительственных войск, а также издевательства над попавшими в плен сирийскими солдатами, то теперь боевики сосредоточились на съемках видеороликов, направленных на создание собственного положительного образа. На многочисленных роликах можно увидеть, как лидер «Джабхат ан-Нусры»* Aбу Mуxaммaд Джулани посещает различные общественные места, дома мирных жителей, магазины, мечети, позиции своих боевиков на опорных позициях. Во всех местах посещения лидер террористической группировки, сменив военную форму на вполне приличные чистые джинсы и рубашку, проводит беседы с местными жителями, детьми, подчиненными боевиками. На встречах террористы делают вид, что раздают гуманитарную помощь и на камеру главарь бандитов демонстративно показывает свою заинтересованность проблемами простых жителей Идлиба и подчиненных ему боевиков. Поведение террориста номер один в Идлибе аналогично тому, как ведут себя многие политики перед выборами во всем мире. Несмотря на крайне отрицательную репутацию, лидер «Фронта ан-Нусра», демонстрацией благих дел пытается показать всему миру, что на самом деле он «хороший парень» — добрый, отзывчивый, интересующийся проблемами простого народа, а злым он был только по вине властей Сирии. Только в роликах почему-то нет ни слова о том, чем на протяжении многих лет занималась «Джабхат ан-Нусра» под руководством Aбу Mуxaммaда Джулани. В пропагандистских сюжетах нет ни слова о тысячах убитых исламистами солдат сирийской армии, вставших на борьбу с терроризмом, нет сюжетов о пытках террористами сирийских военных, где по окончанию издевательств, еще живым бойцам отрубали головы и вырезали внутренние органы. Пропагандисты террористов умалчивают, как держали тысячи заложников в Алеппо, и прикрывались ими во время боевых действий за город. Интересно, тогда Aбу Mуxaммaд Джулани интересовался нуждами жителей Алеппо? Понимал ли он, что жители города хотели бежать через многочисленные пункты пропуска, организованные правительственными войсками? Конечно он знал желания людей, а потому именно Джулани отдал приказ подчиненным террористам-снайперам стрелять в спины мирных жителей, пытающихся покинуть занятые бандитами районы города. Именно по приказу Джулани на пунктах пропуска закладывались взрывные устройства, жертвами которых стали десятки семей, в том числе с маленькими детьми, подрывавшиеся при попытках покинуть оккупированные террористами районы Алеппо. Трагедия города, это лишь одна из страниц деятельности Джулани. Можно много рассказать, про то, как лживо-спасательная организация «Белые каски», контролируемая террористами «Джабхат ан-Нусры», участвовала в инсценировке химических атак с целью обвинения в применении отравляющих веществ правительственных войск. При этом бандиты не брезговали для своих ужасающих спектаклей использовать тела уже погибших детей. Те же «Белые каски» прямо на камеру убивали грудного ребенка, пробивая его маленькую грудь огромным шприцем, изображая что проводят экстренные мероприятия по его спасению. Так же, для демонстрации красивой картинки по героической деятельности «Белых касок» террористы подкладывали взрывчатку в жилые дома, того же города Идлиб. Список деяний «Джабхат ан-Нусры», она же «Хайят Тахрир Аш-Шам»* можно продолжать до бесконечности. И за всем этим стоял Aбу Mуxaммaд Джулани, тот человек, если его так можно назвать, который сейчас изображает из себя образец благодетели, почти святого человека. Но большинство людей, особенно тех, кто пострадал от деятельности «Фронта ан-Нусра» не обманешь красивыми видеороликами, и никакие благие дела на видеокамеру не смогут реабилитировать сирийского террориста номер один. Читайте также: Сирия: толпа остановила патруль армии России и обратилась к военным (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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