Рубиновый «Витязь» в Марианской впадине. Часть 1-я. Подготовка

Этот выпуск «Военной приемки» посвящен уникальной экспедиции нашего флота в Тихий океан. 9 мая 2020 года впервые в мировой истории дна Марианской впадины достигает дистанционно управляемый беспроводной глубоководный аппарат! Более того, в районе самой глубокой точки мирового океана этот аппарат совершает рекордное для таких глубин путешествие – проходит под водой путь более трех километров, собирая пробы воды и грунта, проводя съемку донной поверхности и передавая полученную информацию на борт находящегося на поверхности корабля российского ВМФ.



В эфире «Военной приемки» впервые будут продемонстрированы кадры, снятые этим аппаратом на глубине более 10 000 метров. Также зрители увидят цех, где строился «Витязь», познакомятся с технологиями его сборки и проектирования в КБ «Рубин», которое широкой публике известно, как основной проектант российского атомного подводного флота. Инженеры этого КБ уже давно занимаются работой по созданию подобных беспилотников, однако только сейчас эта информация наконец предана огласке. После того, как Рубиновый «Витязь» живым и здоровым вернулся на поверхность.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5CMgBijzm0M