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Погромы в Брюсселе

22:19. 7 июня 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Протесты и погромы в столице Европейского Союза.
Помимо масштабного митинга, вставаний на колени, лежаний на асфальте, киданий камней в полицию и грабежей магазинов, отдельно охотились за Леопольдом Вторым, который в свое время организовал геноцид в Конго и виновен в гибели нескольких миллионов человек.














Своя атмосфера.








Лучшие вещи из Милана.


Но настоящий мародер останавливает свой выбор на проверенном Адидасе.











Пока что только расписывают, но не сносят.


Бельгиейское Конго. 1955-й год. Дети тех детей выросли и приехали в Бельгию.





Ждем Леопольдопада.


Авеню Джорджа Флойда.

Надо идти громить не магазины Гуччи, а штаб-квартиру НАТО.

Еще много видео закинул в Твиттер https://twitter.com/colonelcassad (не все из них есть на Ютубе)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5929161.html

Метки: Бельгия, брюссель, Европа, леопольд ii, протесты, расизм, юмор

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