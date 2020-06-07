Новости Украины и Новороссии 07 июня 2020

Если бы на Украине во главе страны и во всех отраслевых ведомствах стояли умные люди, то, возможно, шесть лет назад ничего бы не рухнуло у наших соседей. Но так как власть захватили господа недалекие и поставили во все структуры таких же «селян», приходится терпеть вот такие безграмотные высказывания.

Итак, киевские дипломаты Владимир Толкач и Владимир Цыбульник сделали забавное заявление. Первый, кстати, бывший посол Украины в Кувейте, а второй — временный поверенный в Боснии и Герцеговине. Эта парочка заявила, что агрессор (Россия) должен быть наказан, Москва компенсирует Украине все потери, а Крым будет освобожден. Впрочем, ничего нового, ведь так? Обычное украинское ко-ко-ко. Но интересно вот что.

Так как Толкач был послом «незалежной» в Кувейте, он вспомнил про то, что Ирак устроил Кувейту в девяностые годы и как Кувейт на это ответил. Мол, опыт Кувейта полезен для Украины, он поучителен, им удалось добиться компенсаций.

Ага, но если он экс-посол в Кувейте, неужели он не понимает, что эти две истории сравнивать, мягко говоря, некорректно?

Немного истории: Саддам Хусейн обвинил Кувейт в незаконной добыче иракской нефти из месторождения Румайла и предложил в качестве компенсации списать долги Ирака. Эмир Кувейта отказался, и после этого войска Ирака вторглись на территорию страны.

Бои шли два дня, Кувейт понес огромные потери, правительство Ирака позднее объявило страну своей территорией. Кстати, Кувейт пробыл в составе Ирака 7 месяцев.

Никаких параллелей с украинской ситуацией как-то не видно. Россия Украину ни в чем не обвиняла. Крым стал российским по решению, а точнее, волеизъявлению крымчан.

Нефть, газ, уголь и другое сырье в этом вопросе никак не были замешаны. Так за что просить репарации так, как это сделал Кувейт? На какой опыт опираться? Вторжения войск РФ на территорию Украины не было, а все заявления об этом — украинская пропаганда.

Горе-ораторы в очередной раз позорят «незалежную».

Читайте также: Шокирующая Украина: взорвать ГЭС ради водной блокады Крыма

Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»