Новости Украины и Новороссии 07 июня 2020
- 07:00 В Киев прибыла помощь из России.
- 06:00 Киев сделал позорное заявление в адрес Москвы.
- 01:00 «Кровь, пот и слёзы», — украинский вице-премьер рассказал об «освобождении поражённых» жителей Крыма и Донбасса.
- 00:27 Партия Шария изнутри. Нам 1 год..
В Киев прибыла помощь из России
В Киево-Печерскую лавру привезли гуманитарную помощь.
Об этом сообщил депутат Госдумы, Президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергей Гаврилов, рассказали «Русской Весне» в пресс-службе парламентария.
«Груз с гуманитарной помощью доставлен в Лавру и больницы Киева, несмотря на противодействие при прошлых попытках. Хочу выразить искреннюю благодарность киевлянам и городским властям за помощь в обеспечении доставки этого груза, который является проявлением нашего сочувствия, сопереживания и желания помочь страдающим людям.
Эта помощь основана на православной солидарности и единстве наших народов. Вне зависимости от сложностей, которые сопровождали доставку гуманитарного груза в прошлый раз, сейчас она была с благодарностью принята.
Надеемся, что она поможет тяжело больным людям в Лавре и госпиталях города Киева. В составе груза преобладают лекарства, которые будут полезны при тяжелом течении заболевания и осложнениях, вызванных коронавирусом», — сказал Сергей Гаврилов.
Читайте также: «Россия» готовится признать Донбасс
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев сделал позорное заявление в адрес Москвы
Если бы на Украине во главе страны и во всех отраслевых ведомствах стояли умные люди, то, возможно, шесть лет назад ничего бы не рухнуло у наших соседей. Но так как власть захватили господа недалекие и поставили во все структуры таких же «селян», приходится терпеть вот такие безграмотные высказывания.
Итак, киевские дипломаты Владимир Толкач и Владимир Цыбульник сделали забавное заявление. Первый, кстати, бывший посол Украины в Кувейте, а второй — временный поверенный в Боснии и Герцеговине. Эта парочка заявила, что агрессор (Россия) должен быть наказан, Москва компенсирует Украине все потери, а Крым будет освобожден. Впрочем, ничего нового, ведь так? Обычное украинское ко-ко-ко. Но интересно вот что.
Так как Толкач был послом «незалежной» в Кувейте, он вспомнил про то, что Ирак устроил Кувейту в девяностые годы и как Кувейт на это ответил. Мол, опыт Кувейта полезен для Украины, он поучителен, им удалось добиться компенсаций.
Ага, но если он экс-посол в Кувейте, неужели он не понимает, что эти две истории сравнивать, мягко говоря, некорректно?
Немного истории: Саддам Хусейн обвинил Кувейт в незаконной добыче иракской нефти из месторождения Румайла и предложил в качестве компенсации списать долги Ирака. Эмир Кувейта отказался, и после этого войска Ирака вторглись на территорию страны.
Бои шли два дня, Кувейт понес огромные потери, правительство Ирака позднее объявило страну своей территорией. Кстати, Кувейт пробыл в составе Ирака 7 месяцев.
Никаких параллелей с украинской ситуацией как-то не видно. Россия Украину ни в чем не обвиняла. Крым стал российским по решению, а точнее, волеизъявлению крымчан.
Нефть, газ, уголь и другое сырье в этом вопросе никак не были замешаны. Так за что просить репарации так, как это сделал Кувейт? На какой опыт опираться? Вторжения войск РФ на территорию Украины не было, а все заявления об этом — украинская пропаганда.
Горе-ораторы в очередной раз позорят «незалежную».
Читайте также: Шокирующая Украина: взорвать ГЭС ради водной блокады Крыма
Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Кровь, пот и слёзы», — украинский вице-премьер рассказал об «освобождении поражённых» жителей Крыма и Донбасса
Украинский вице-премьер, так называемый министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что Украина прежде всего должна работать с психологией «украинцев, оставшихся на временно подконтрольных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма», то есть жителей Республик Донбасса.
5 июня в прямом эфире программы украинского пропагандиста Савика Шустера Резников высказался о том, что работа с головами и сердцами людей, изменение приоритетов и ценностных ориентиров — это главный фактор в реализации стратегии «реинтеграции оккупированных территорий Донбасса». По его мнению, люди, прежде всего, должны вернуться на Украину ментально и мировоззренчески, а потом можно говорить и о возврате территорий.
Вице-премьер пояснил, что в первую очередь Украина должна освобождать жителей ЛНР и ДНР «от психологии заложника, поражённого стокгольмским синдромом. А в заложниках людей держат оккупационные власти».
«Поэтому, чтобы вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым, нам нужно работать с головами и сердцами людей», — сказал Алексей Резников.
Он добавил, что работа предстоит очень кропотливая, на которую уйдет не один год, поскольку люди, «живущие на оккупированной территории и подверженные массированному влиянию пропаганды», нуждаются в длительном и очень серьезном лечении.
«Потому что это наши граждане, которых взяли в заложники. И нам придется их освобождать.
Как говорил Черчилль: „Кровь, пот и слезы“.
Кровь уже имеем, слезы тоже, осталось попотеть, чтобы восстановить разрушенный Донбасс не только инфраструктурно, но и в головах», — заметил «оккупационный» министр.
Он сказал, что контингент «пациентов» будет очень разный, но предоставлять помощь придется всем, независимо от разного рода сопутствующих обстоятельств.
Читайте также: Шокирующая Украина: взорвать ГЭС ради водной блокады Крыма
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Партия Шария изнутри. Нам 1 год.
Не надо ничего придумывать. Не надо копаться в горах мусора. Мы открыты, достаточно просто спросить и хотеть знать правду.
К оглавлению | Источник: www.youtube.com