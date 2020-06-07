Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Творчество

Конвейер китайского военного кораблестроения

14:19. 7 июня 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Конвейер китайского военного кораблестроения на 6 июня 2020 года

На первой фотографии строящиеся на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation – CSSC) два универсальных десантных корабля проекта 075. 5 июня 2020 года.

Как Китай наращивает численность своих военно-морских сил в этом пост.





Четвертый, шестой эсминцы проекта 055 и эсминцы проекта 052D в достройке на верфи в Даляне. Июнь 2020 года











Пятый эсминец проекта 055 и эсминцы проекта 052D в достройке на шанхайской верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation ("Цзяннань-Чансин") предприятия Jiangnan Shipyard (Group) компании Shanghai Shipbuilding Сompany, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC).









Малый десантный корабль типа "Зубр" ( украинский проект 958 "Бизон", советский проект 12322 ), строящийся собственными силами на судоверфи Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу.



Корветы проекта 056 в достройке на плаву на судоверфи Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу.



Третий китайский авианосец, строящийся на верфи в Шанхае.




Ходовые испытания в море третьего по счету и первого построенного на верфи в Даляне большого эсминца проекта 055. Январь 2020 года.





https://dambiev.livejournal.com/1923399.html – цинк

Также у автора рекомендую материалы:

1. Масштабная переброска бригады ВДВ НОАК на границу с Индией, где продолжается конфликт вокруг спорной пограничной территории.







Смотреть больше фото и видео здесь https://dambiev.livejournal.com/1923835.html

2. Учения по погрузке механизированной бригады НОАК на гражданский ролкер-автовоз.



Смотреть здесь https://dambiev.livejournal.com/1922286.html

3. Китайский авианосец "Шаньдун" на американских спутниковых фотографиях



Смотреть здесь  https://dambiev.livejournal.com/1921019.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5927181.html

Метки: Видео, Китай, кнр, ноак, спутники, флот, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что было 7, 8, 9, 10 октября. Новости Наоборот.
...временно “растут” растут пропорционально успехам военной группировки России. , согласно рассказам... Заводы в Калуге запустили конвейер. Российские военные обратились к коалиции с ... строительство забора , Китай восстановит Китайскую стену , и Россия так ...
"Покатились красные колеса..." Советский автопром и автотранспорт
... появление на улицах современных городов китайских автомобилей: Лифанов, "стенок-Ховеров... Ярославском автомобильном заводе в военный период было налажено производство ...самосвалов. После войны с конвейеров Горьковского автомобильного завода сходят наиболее...
Рождение, жизнь, смерть легендарного ЗИСа
... июня 1942 года с конвейера стали сходить военные грузовики ЗИС-5В (упрощённые... специальное управление по проектированию первого китайского автозавода. Специалисты ЗИСа в Чанчуне... китайцам пустить в производство первый китайский грузовик «Цзефан» (копия ЗИС-...
Обращение инициативной группы «Будущее России»
... поставить его на мировой конвейер. Подошёл потому, что китайская тысячелетняя история подготовила... изделий типа атомных ледоколов или военной техники. Но в России нет... угроза, причём угроза чаще всего военного характера, то во все времена...
Крадущиеся в воздухе. Истребители 5 поколения
.... Сегодня передовым «бойцом воздуха» в военной науке считается истребитель пятого поколения... Последний самолет был спущен с конвейера завода в Мариетте (штат Джорджия... мог зацепить тросы аэрофинишеров. То китайские запчасти обнаружили. То катапультные кресла...
Новости Украины и Новороссии 04 января 2017
... завершении в Китае военно-морских учений с участием первого китайского авианосца «Ляонин...разбираться с журналистами николаевские собутыльники китайского покупателя. Они для этого слишком...-хау уже готовы поставить на конвейер ряд заводов ДНР и экспортировать...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)