Конфедератопад 2020

В Ричмонде ночью снесли памятник генералу Конфедерации Уикхэму, который простоял там с 1891 года.Полиция с палками защищает памятник губернатору Джорджии, который хотят снести протестующие. Протестующие снести памятник не смогли, но заявили, что придут следующей ночью за ним.Помимо этого в аэропорту Далласа демонтирована статуя "Техасского рейнджера".В городе Мобил снесли статую адмиралу Конфедерации Рафаэлю Семмесу.Помимо это сейчас запущены десятки петиций с требованиями сноса памятников, монументов, мемориальных досок и других исторических объектов связанных с Конфедерацией.Кроме того. Морская пехота США запретила публичную демонстрацию флага Конфедерации.Призывы к сносу памятника генералу Ли в Ричмонде. 29 мая памятнику исполнилось 130 лет.Исправленный памятник генералу Ли.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5927703.html