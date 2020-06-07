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Конфедератопад 2020

16:12. 7 июня 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Ричмонде ночью снесли памятник генералу Конфедерации Уикхэму, который простоял там с 1891 года.










Полиция с палками защищает памятник губернатору Джорджии, который хотят снести протестующие. Протестующие снести памятник не смогли, но заявили, что придут следующей ночью за ним.





Помимо этого в аэропорту Далласа демонтирована статуя "Техасского рейнджера".





В городе Мобил снесли статую адмиралу Конфедерации Рафаэлю Семмесу.





Помимо это сейчас запущены десятки петиций с требованиями сноса памятников, монументов, мемориальных досок и других исторических объектов связанных с Конфедерацией.

Кроме того. Морская пехота США запретила публичную демонстрацию флага Конфедерации.




Призывы к сносу памятника генералу Ли в Ричмонде. 29 мая памятнику исполнилось 130 лет.


Исправленный памятник генералу Ли.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5927703.html

Метки: вандализм, конфедерация, памятники, протесты, расизм, США, фотографии

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