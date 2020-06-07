Гвардии старшина Павел Дубинда: «Морская душа»

Удивительная жизнь великого солдата, о котором должен знать каждый из нас.

Герой Советского Союза

Кавалер ордена Ленина

Кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени

Кавалер ордена Отечественной войны II степени

Полный кавалер ордена Славы

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26 августа 1944 года командир 293-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка гвардии полковник Александр Андреевич Свиридов подписал представление к награде. На красноармейца Павла Дубинду, не имевшего ни наград, ни сержантских нашивок. Командир полка лучше, чем кто-либо понимал: в этом есть высшая справедливость…

Полковник Свиридов был человеком первого часа войны: роковой день 22 июня 1941 года он встретил в селении Тарасауци на границе с Румынией. В течение семи суток разведывательный батальон капитана Свиридова держал оборону на данном ему рубеже и отступил только по приказу. За плечами у потомственного казака Свиридова, родившегося в 1912 году, рано ставшего сиротой и впервые надевшего военную форму на 12-м году от рождения, было участие в освободительном походе в Западную Белоруссию и в Финской войне, за которую он получил медаль «За отвагу».

«Сколотил и создал устойчивые подразделения полка. Лично руководил боем. В бою смел и решителен» — это из представления Свиридова к ордену Красного Знамени. В марте 1944 года его 293-й гвардейский полк получил маршевое пополнение. И комполка сразу обратил внимание на широкоплечего, атлетического телосложения красноармейца. Тот попросил оставить ему тельняшку, которую моряки нежно называли «морской душой».

Полковник знал, что боец недавно бежал из плена. Но предпочел ему поверить и сразу назначил командиром отделения. Красноармейца с огромными кулаками звали Павел Дубинда. Он был лишь на два года моложе полковника Свиридова, родом из села Прогнои (Прогнойское) в устье Днепра на Херсонщине. «Издавна Прогнои славились биндюжниками. Отсюда выходили матросы, рыбаки, портовые амбалы, созданные для тяжелой морской работы»1.

Полковник Свиридов ни разу не пожалел о своем выборе.

Павел Христофорович Дубинда. Газета «Красное Приазовье» 1 сентября 1945 г. №172

«ДЕЗЕРТИРОВАЛ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ КОРАБЛЯ…»

В 1936 году Павла Дубинду, сына потомственного моряка, призвали на службу в военно-морской флот и отправили на крейсер «Червона Украина». К началу войны он дослужился до должности старшины катера. Оборонял Одессу, в ночь на 22 сентября 1941 года отличился при высадке тактического морского десанта в районе деревни Григорьевки. Его катер шел на острие первого броска и без потерь высадил на берег 80 матросов. Десантная операция прошла блестяще: были разгромлены две румынские дивизии, врага отбросили от Одессы на 5-8 километров. Вот только орденами и медалями в трагическом 1941-м награждали скупо. Командиру высадки капитану 1-го ранга Сергею Георгиевичу Горшкову (впоследствии главкому ВМФ и Адмиралу Флота Советского Союза) присвоили звание контр-адмирала, а Дубинда получил благодарность…

Старшина 1-й статьи Дубинда был участником обороны Севастополя. Когда немецкая авиабомба потопила крейсер «Червона Украина», продолжил воевать в составе 8-й бригады морской пехоты. Но в неразберихе командир крейсера в донесении о безвозвратных потерях сделал отметку напротив фамилии Дубинды:

«Дезертировал после гибели корабля — пропал без вести.

12/XI — 41 г.»2.

А «дезертир» в последние дни севастопольской обороны был контужен, попал в плен. Бежал из плена…

Вот такому бойцу поверил командир 293-го гвардейского стрелкового полка.

«ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ 4 НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ…»

«В боях за овладение селом Скорлупки Соколув-Подлясского уезда Седлецкой области (Польша), под сильным огнем противника проявляя бесстрашие, мужество и стойкость, 8 августа 1944 года тов. Дубинда П.Х. первым ворвался в траншеи противника, где гранатами и огнем из автомата уничтожил 7 немецких солдат и офицеров и составом отделения закрепился в траншее, чем способствовал овладению село Скорлупки. Достоин награждения орденом Слава III степени» —

в представлении комполка Свиридова лишь один эпизод Белорусской наступательной операции «Багратион». Но пока наградной лист неспешно совершал свой путь наверх (полк — дивизия — корпус), Павел Дубинда, уже успевший получить лычки младшего сержанта, отличился в боях при форсировании реки Западный Буг и завоевании плацдарма на её правом берегу.

Переправа… Сколько их было на фронтовых путях-дорогах гвардии старшины Павла Дубинды! Фото: К. Невзоров/РИА Новости ria.ru

И полковник Свиридов подписывает второй наградной лист. Через шесть дней после первого. На орден Славы II степени:

«В боях за железнодорожное полотно на подступах к станции Мостувка и за овладение деревни Мостувка Вышкувского уезда Варшавской области (Польша) 20 августа 1944 года тов. Дубинда П.Х., временно командуя стрелковым взводом, стремительной атакой первым выбил немцев из оборонительного узла и оседлал железную дорогу. В этом бою тов. Дубинда составом взвода уничтожил более 15 немецких солдат и офицеров. Будучи ранен, тов. Дубинда не покинул поле боя и продолжал оставаться в строю, а когда выбыл командир роты из строя, тов. Дубинда взял командование на себя и способствовал выполнению задачи по овладению деревней Мостувка».

Уже ясно, что дать Дубинде под командование меньше взвода — не по-хозяйски. Но он ведь не офицер! И пока что получает назначение на должность старшины стрелковой роты в родном 293-м гвардейском полку, который оказался на острие удара в сторону Восточной Пруссии. Вы уже понимаете, что третий наградной лист, к ордену Славы I степени, подписанный полковником Свиридовым, не заставил себя долго ждать:

«21-25 октября 1944 года в ожесточенных боях по прорыву сильно укрепленной, глубоко эшелонированной полосы обороны немцев в районе города Шталлупенен (Восточная Пруссия) тов. Дубинда П.Х. проявил бесстрашие, мужество и командирское умение в проведении боевых операций. 22.10.44 года по выбытии из строя командира стрелкового взвода тов. Дубинда взял на себя командование и по сигналу на штурм укреплений противника в районе села Пешикен поднял взвод и стремительной атакой первым во главе взвода ворвался в траншею противника, где в рукопашном и ближнем бою лично уничтожил 4 немецких солдат и взял в плен 1 офицера противника. Закрепившись составом взвода в траншее, тов. Дубинда способствовал успеху завоевания рубежа на подступах к городу Шталлупенен и в конечном — овладению городом».

Печатая представление, полковой писарь заправил в пишущую машинку трофейную, пропитанную красными чернилами ленту, и этот наградной лист получился очень нарядным.

Печатая представление, полковой писарь заправил в пишущую машинку трофейную, пропитанную красными чернилами ленту, и этот наградной лист получился очень нарядным. Ему предстоял долгий путь в столицу: право награждения орденом Славы I степени принадлежало только Президиуму Верховного Совета СССР. А пока командир дивизии, командир корпуса и командующий 28-й армией поддержали представление полковника Свиридова. 20 января 1945 года поставил свою подпись и командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии Иван Данилович Черняховский. А 24 марта «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин подписал Указ Президиума Верховного Совета СССР, и гвардии старшина Дубинда стал полным кавалером ордена Славы.

К этому времени генерала армии Черняховского уже не было в живых: 18 февраля он был смертельно ранен в Восточной Пруссии и в тот же день скончался, не успев получить звание маршала, к которому был представлен…

А командир стрелкового взвода гвардии старшина Дубинда продолжал воевать. Плечом к плечу со своим боевым командиром, полковником Свиридовым. И 22 февраля 1945 года был представлен к полководческому ордену — Богдана Хмельницкого III степени.

«ОТКРЫЛ ИЗ ТРОФЕЙНОГО ПУЛЕМЕТА УРАГАННЫЙ ОГОНЬ…»

«21 января 1945 года в ожесточенных боях по сокрушению сильно укрепленного оборонительного рубежа в районе населенного пункта Гедупхен Гумбиненской провинции (Восточная Пруссия) тов. Дубинда, командуя стрелковым взводом, проявил бесстрашие, мужество, смелую инициативу и решительность в проведении боевой операции.

Противник закрепился в траншеях на рубеже с. Йодупхен и вел сильный артиллерийско-минометный огонь, мешавший продвижению боевых подразделений. Тов. Дубинда П.Х. на участке наименьшей интенсивности огня противника составом своего взвода решительной атакой ворвался в траншею немцев протяжением до 25 метров, затем в ближнем бою и в рукопашной схватке, проявляя стойкость и упорство, выбил немцев из траншеи протяжением до 1 км, захватив у противника рубеж его обороны и причинив ему потери убитыми более 30 солдат и офицеров, чем способствовал успеху овладения населенным пунктом.

За смелую инициативу и решительность, проявленные в проведении боевой операции, обеспечившей нанесение противнику поражения и захват его оборонительного рубежа, тов. Дубинда П.Х. достоин награждения орденом «Богдан Хмельницкий III степени».

А тем временем свой путь по военным инстанциям уже начало наградное представление гвардии старшины Дубинды на звание Героя Советского Союза — за бесстрашие, мужество, командирское умение и личное геройство по ликвидации Восточно-Прусской группировки немцев юго-западнее города Кенигсберг…

Вчитайтесь в скупые абзацы, по каждому из которых можно снять фильм…

«После артиллерийской обработки переднего края немецкой обороны в районе господского двора Шпервинен Кенигсбергской провинции (Восточная Пруссия) 13 марта 1945 года тов. Дубинда П.Х. быстро поднял свой взвод на штурм вражеских укреплений и, увлекая за собой бойцов своего взвода, первым ворвался в траншею противника, где, проявляя чудеса геройства, лично в рукопашной схватке убил 12 немецких солдат и захватил в плен составом взвода 30 солдат и одного офицера противника.

Овладев траншеями и развивая успех наступления, тов. Дубинда П.Х. 15 марта 1945 года штурмом ворвался в село Бладиау, где составом взвода уничтожил до роты пехоты и захватил в качестве трофея 2 пушки противника.

21 марта 1945 года противник силою до 200 человек при поддержке артиллерии и минометов предпринял яростную контратаку на участок обороны взвода. Горсточка бойцов под командованием тов. Дубинды П.Х., проявляя мужество и геройство, стойко удерживали занимаемые рубежи. Опьяненные немцы упорно лезли на наши боевые порядки. И когда вышли боеприпасы, тов. Дубинда гранатами забросал наседающего врага и, в бою захватив вражеский пулемет с лентами, открыл из трофейного пулемета ураганный огонь по немцам. Потеряв до 2 рот своих солдат и офицеров, противник откатился назад. Отразив контратаку противника, сам перейдя в наступление, тов. Дубинда с десятью бойцами ворвался в господский двор Штутекен, где захватил в плен 40 немецких солдат и офицеров».

1944 год. Шталлупенен (Восточная Пруссия). Орден Славы I степени Павел Дубинда получил за взятие этого городка. Фото: Михаил Савин/РИА Новости ria.ru

ДРУГАЯ «СЛАВА»

26 марта 1945 года взвод гвардии старшины Дубинды был послан в разведку. При переходе линии фронта группа была обстреляна сильным пулеметным огнем. Павла Дубинду тяжело ранило — раздробило правую ногу. Разведчики вынесли своего командира на плащ-палатке, доставили в медсанбат, откуда героя на следующее утро переправили в один из московских госпиталей. Там Павел Христофорович и встретил день Победы.

29 июня ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Двумя днями ранее это звание получил гвардии полковник Свиридов, после войны ставший генерал-лейтенантом.

Генерал-майор Сергей Николаевич Кузнецов, командир 96-й гвардейской стрелковой Иловайской, ордена Ленина, Краснознаменной дивизии, в которой воевал Павел Дубинда, в конце войны был кавалером трех полководческих орденов: Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени.

Золотой Звезды Героя Советского Союза были удостоены первые комкор и командарм Дубинды — генералы Перхорович и Лучинский. Причем командарм Лучинский, отмеченный пятью высокими полководческими орденами (три Суворова I степени, Кутузова I степени и Суворова II степени), стал впоследствии генералом армии. Очевидно, что без подвигов гвардии старшины Дубинды и тысяч ему подобных героев не было бы этих генеральских наград.

Увы, судьба полководца с погонами старшины сложилась не столь лучезарно. В августе 1945 года Павла Христофоровича демобилизовали из армии, вернулся на родную Херсонщину. Он мог воспитывать поколения защитников Отечества. Мог стать героем книг, фильмов и школьных учебников. Но он устроился боцманом на арктической китобойной флотилии «Слава». Потом матросом 1-й статьи.

Гвардии старшина Павел Дубинда. Фото Mil.ru

Из книги английского историка Роберта Кершоу «1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных».*

Генерал Гюнтер Блюментритт, начальник штаба 4-й армии:

«Они сражались до последнего, даже раненые и те не подпускали нас к себе. Один русский сержант, безоружный, со страшной раной в плече, бросился на наших с саперной лопаткой…»

* Кершоу Роберт. «1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных».

М.: Яуза-ПРЕСС, 2010.

Уникальная книга британского историка, созданная на основе многочисленных интервью с уцелевшими ветеранами вермахта, участниками вторжения в СССР. История блицкрига и его провала показана глазами простых солдат и офицеров, которые на собственной шкуре испытали, что такое война с русским народом, и с ужасом наблюдали, как их поход за победными венками превратился в марш за березовыми крестами.

Примечания

1. Позднее, в 1963 году, Прогнои переименовали и назвали Геройским, поскольку дали они Отечеству двух матросов-потемкинцев, одного балтийца-большевика, четырех Героев Советского Союза и двух Героев Социалистического Труда.

2. Мемориал. Информация из донесения о безвозвратных потерях // http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76475430