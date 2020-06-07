Главная » Мировоззрение, Политика

А. П. Девятов. Кризис будущего

09:34. 7 июня 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Нельзя предлагать очередное выступление бывшего советского разведчика-нелегала без освежения в памяти знаменитого горьковского „Буревестника”!


ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах… Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает… Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!

Ветер воет… Гром грохочет…

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..


М. Горький


**



.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5055590.html

Метки: американцы, будущее, гуманизм, девятов, Дума, ер, Жириновский, закон, зюганов, Китай, кризис, Литература, медведев, оон, природа, Путин, Россия, технологии, цифровая, человек, чип

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А. Девятов - Стратагема для Белого царя
...будущее»). В самом общем виде картина мира выглядит как системный кризис... отдельной личности оказалась в кризисе русского «соборного» самосознания... непреодолимой силы – мировой кризис – развели с наставником... твердо повернуть в будущее. Образ цели нарисовали...
Системный кризис отечественного образования
...мире по территории и лишь девятое по численности населения. Современная ... поэтапную модель преодоления системного кризиса.Этих этапов четыре.Стратегически ... МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИМодель будущей образовательной системы России ...
Проект царства правды как образа будущего
...власти перед лицом системного кризиса индустриального общества расширенного воспроизводства...власти возможные пути «захвата будущего». Методологическим основанием небополитики выступает... глобальной трансформации зашатались в кризисе «пределов роста» экономики...
Андрей Девятов. ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ СИНИЕ НОЧИ
...    Война смыслов за захват будущего ленинцами имеет два фронта: внутри...мирового финансового кризиса. В свою очередь, мировой кризис имеет ... группы небополитиков произвел Андрей Девятов                                                      No589 от 02...
Станислав Безгин. Что такое Tesla: MMM века высоких технологий или компания будущего?
...Поставщики, которых в течение девяти месяцев жестко кидают с ...начала масштабного общеамериканского системного кризиса, при котором рухнут ... было так здорово… факинг кризис... факинг рашен... к сожалению...я обязательно придумаю в будущем что-нибудь не менее ...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... мы сейчас переживаем национальный кризис, однако характер этого кризиса очень сильно отличается... между профессиональным прошлым, настоящим и будущим не могло быть никакой: двадцатидевятилетний... вечера, или даже с девяти утра до девяти вечера, а учебный год...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)