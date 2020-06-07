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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 3

09:55. 7 июня 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Участники еврейской демонстрации перед Московской библиотекой имени Ленина 14 апреля носят большие желтые звезды, чтобы привлечь внимание к положению еврейского народа в СССР


02. Борис Ельцин выступает с речью на XIX партконференции


03. Член советского Политбюро Егор Лигачев выступает на XIX партконференции


04. Виктор Цой во Дворце культуры МЭЛЗ во время концерта, посвященного премьере фильма Асса Сергея Соловьва


05. Митинг Народного фронта в Таллине


06. Таллин. Митинг против политики вмешательства США в дела республики


07. Тбилиси. Молодежь организовала голодовку и требуют отмены законов, регулирующих время и место проведения митингов и демонстраций


09. Дочь советского маршала Георгия Жукова, выступает с речью на церемонии открытия памятника отцу на его родине.


10. Муйнак, Узбекская ССР. Очередь за молоком


11. Ветераны Великой Отечественной войны, участвовавшие в Московском военном параде 1941 года и Параде Победы 1945 года на Красной площади, позируют для групповой фотографии


13. Дети на занятиях в Ереване


14. Площадь Дзержинского, Москва


15. Торговля картофелем в Калининграде


16. Американский актер и режиссер Роберт Редфорд на прогулке по Красной площади


17. Французский дирижер и композитор Жан-Клод Казадезюс с Национальным оркестром Лилля


18. Народный артист СССР Вячеслав Тихонов


19. Женщина торгует ромашками на рынке в Москве


20. Автозаправка. Ленинград


21. Автоматы по продаже газированной воды в Ленинграде

Источник: https://humus.livejournal.com/7256708.html

Метки: история, Россия, фото

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