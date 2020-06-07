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1950-е. Жизнь в Гарлеме

09:57. 7 июня 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



Девушка пьет возле магазина в Гарлеме


Арбузы возле супермаркета в Гарлеме


Группа негров возле танцпола «Савойя» после ночи танцев


Две девушки в полосатых юбках гуляют по улицам Гарлема


Знаменитая Гарлем-стрит


Итальянский парикмахер бреет клиента в парикмахерской в Гарлеме


Люди в нью-йоркском районе Гарлем голосуют на президентских выборах в США 4 ноября


На улице в Гарлеме


Негр продавец в белом фартуке ждет у входа в свой винный магазин в районе Гарлема


Негры у входа в концертный зал в Гарлеме


Парад ярких улыбок у отеля «Тереза» в нью-йоркском Гарлеме


Питер Петерсон, недавно коронованный «Король Гарлема» на праздновании Марди Гра 1953 года, танцует со своей женой в бальном зале «Одюбон»


Уличный торговец в Гарлеме




Цветы Гарлема


Вывеска «Сантехнические принадлежности»


Двое детей в Гарлеме


Дети в Гарлеме


Жители Восточного Гарлема


Маленькая девочка на пустыре в Восточном Гарлеме




Мальчики в Гарлеме


Трое молодых людей пьют на тротуаре в Восточном Гарлеме


Уличный фотограф в Гарлеме

Источник: https://humus.livejournal.com/7255063.html

Метки: история, США, фото

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