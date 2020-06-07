1950-е. Жизнь в Гарлеме
09:57. 7 июня 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Девушка пьет возле магазина в Гарлеме
Арбузы возле супермаркета в Гарлеме
Группа негров возле танцпола «Савойя» после ночи танцев
Две девушки в полосатых юбках гуляют по улицам Гарлема
Знаменитая Гарлем-стрит
Итальянский парикмахер бреет клиента в парикмахерской в Гарлеме
Люди в нью-йоркском районе Гарлем голосуют на президентских выборах в США 4 ноября
На улице в Гарлеме
Негр продавец в белом фартуке ждет у входа в свой винный магазин в районе Гарлема
Негры у входа в концертный зал в Гарлеме
Парад ярких улыбок у отеля «Тереза» в нью-йоркском Гарлеме
Питер Петерсон, недавно коронованный «Король Гарлема» на праздновании Марди Гра 1953 года, танцует со своей женой в бальном зале «Одюбон»
Уличный торговец в Гарлеме
Цветы Гарлема
Вывеска «Сантехнические принадлежности»
Двое детей в Гарлеме
Дети в Гарлеме
Жители Восточного Гарлема
Маленькая девочка на пустыре в Восточном Гарлеме
Мальчики в Гарлеме
Трое молодых людей пьют на тротуаре в Восточном Гарлеме
Уличный фотограф в Гарлеме