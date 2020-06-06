Смешались в кучу кони, люди — «афромайдан» сотрясает Лондон (ФОТО, ВИДЕО)
Словно коронавирус из Китая, беспорядки из США начинают расползаться и в другие страны. Сегодня по Европе прокатилась волна протестов против расовой дискриминации, вызванная убийством Джорджа Флойда. И далеко не везде они протекали мирно.
Для разгона протестующих в центре Лондона полиция использовала конницу, причем одна из лошадей сбросила своего всадника и затоптала копытами другого правохранителя.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1591470362