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Смешались в кучу кони, люди — «афромайдан» сотрясает Лондон (ФОТО, ВИДЕО)

23:40. 6 июня 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Смешались в кучу кони, люди — «афромайдан» сотрясает Лондон (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Словно коронавирус из Китая, беспорядки из США начинают расползаться и в другие страны. Сегодня по Европе прокатилась волна протестов против расовой дискриминации, вызванная убийством Джорджа Флойда. И далеко не везде они протекали мирно.

Для разгона протестующих в центре Лондона полиция использовала конницу, причем одна из лошадей сбросила своего всадника и затоптала копытами другого правохранителя. 

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Смешались в кучу кони, люди — «афромайдан» сотрясает Лондон (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Смешались в кучу кони, люди — «афромайдан» сотрясает Лондон (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Смешались в кучу кони, люди — «афромайдан» сотрясает Лондон (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1591470362

Метки: Новости

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