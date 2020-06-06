Покайтесь, ибо грядет…

Покаяние премьер-министра Канады Трюдо.Видимо за "Блэкфейс"Покаяние в Конгрессе США.Сенаторы от демократической партии.Байден тоже покаялся. Чего не сделаешь за пару-тройку процентов.Ролевые игры.Black Trance Live Matter.Летят самолеты. Привет Black live Matter.Покаяние австралийских полицейских.Покаяние в Трентоне.Покаяние мэра Лэтбриджа.Обратное покаяние.Драма в трех актах.День Первый. Полицейские в Буффало (штат Нью-Йорк) встают на колени.День Второй. В ходе подавления беспорядков полицейские разбивают голову мужчине (неудачно упал и разбил голову)День Третий. Все 57 полицейских подают в отставку в знак протеста против третирования полиции.А ты, покаялся?!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5924974.html