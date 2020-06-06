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Покайтесь, ибо грядет…

12:40. 6 июня 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Покаяние премьер-министра Канады Трюдо.


Видимо за "Блэкфейс"




Покаяние в Конгрессе США.


Сенаторы от демократической партии.




Байден тоже покаялся. Чего не сделаешь за пару-тройку процентов.


Ролевые игры.


Black Trance Live Matter.


Летят самолеты. Привет Black live Matter.


Покаяние австралийских полицейских.


Покаяние в Трентоне.


Покаяние мэра Лэтбриджа.


Обратное покаяние.


Драма в трех актах.
День Первый. Полицейские в Буффало (штат Нью-Йорк) встают на колени.
День Второй. В ходе подавления беспорядков полицейские разбивают голову мужчине (неудачно упал и разбил голову)
День Третий. Все 57 полицейских подают в отставку в знак протеста против третирования полиции.

А ты, покаялся?!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5924974.html

Метки: канада, расизм, США, юмор

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