Несколько важных мыслей о языке из «Тюремных тетрадей» Грамши

Почему наш язык выглядит так, а не иначе? Почему это важно?

Вопросов на тему языка можно задать много. При этом ответы на вопросы иногда приходят оттуда, откуда их совсем не ждешь.

Вот решил почитать Антонио Грамши.

Для тех, кто не знает – это ос­но­ватель и те­оре­тик Италь­ян­ской ком­пар­тии, де­путат. После прихода к власти Муссолини он был в 1926 г. арес­то­ван фа­шис­та­ми. Итак слабый здоровьем, Грамши окончательно подорвал его в тюрьме, где просидел до середины 30-х годов и скончался сразу после выхода на свободу в 1937 году.

Сидя в заключении Антонио Грамши написал свои знаменитые «Тюремные тетради». Это уникальное, достаточно сложное собрание мыслей и идей по самым разным направлениям жизни человеческого общества. Это четыре тома. Разумеется, они вышли в печати уже после окончания Второй мировой войны.

Так вот в первом томе «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши объясняет нам, почему Украинское государство, которое упорно пытается отказаться от русского языка, никогда не достигнет процветания. Которого достигло американское государство, НИКОГДА НЕ ПЫТАВШЕЕСЯ отказаться от языка английского.

(Для наглядности выделил жирным шрифтом основное)

Источник: Грамши А. Тюремные тетради (избранное) «Если верно, что язык каждого содержит элементы мировоззрения и культуры, должно быть так же верно, что по языку можно судить о большей или меньшей сложности мировоззрения говорящего. Кто говорит только на диалекте или понимает национальный язык в недостаточной степени, тот по необходимости связан с мироощущением более или менее узким и провинциальным, безнадежно отсталым, анахроническим по сравнению с великими течениями мысли, господствующими в мировой истории. Его интересы будут узкими, более или менее корпоративными и экономистскими, а отнюдь не всеобщими. Если не всегда имеется возможность изучать несколько иностранных языков, чтобы познакомиться с различными культурами, нужно, по крайней мере, хорошо изучить национальный язык.

Одна великая культура может быть переведена на язык другой великой культуры; на великий национальный язык, исторически развитый и богатый, может быть переведена любая другая великая культура, иными словами, на национальном языке может быть выражена мировая культура. На диалекте же этого сделать нельзя». А. Грамши «Тюремные тетради»

Мова – это диалект русского языка. И с этим ничего не поделать. Это вам скажет любой честный лингвист. При этом никто в России ничего не имеет против украинского (или малороссийского наречия), как не против особенностей ментальности и культуры ЧАСТИ одного великого народа.

Отказываться признавать реальность – значит обрекать себя на печальные последствия.

Именно этот отказ от реальности мы сейчас и наблюдаем на Украине.

Это объясняет все…

Источник: https://nstarikov.ru/neskolko-vazhnyh-myslej-o-jazyke-iz-tjuremnyh-tetradej-gramshi-115997