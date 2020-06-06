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Несколько важных мыслей о языке из «Тюремных тетрадей» Грамши

10:09. 6 июня 2020 171 просмотр 12 коммент. Опубликовал:

Почему наш язык выглядит так, а не иначе? Почему это важно?
Вопросов на тему языка можно задать много. При этом ответы на вопросы иногда приходят оттуда, откуда их совсем не ждешь.
Вот решил почитать Антонио Грамши.
Для тех, кто не знает – это ос­но­ватель и те­оре­тик Италь­ян­ской ком­пар­тии, де­путат. После прихода к власти Муссолини он был в 1926 г. арес­то­ван фа­шис­та­ми. Итак слабый здоровьем, Грамши окончательно подорвал его в тюрьме, где просидел до середины 30-х годов и скончался сразу после выхода на свободу в 1937 году.
Сидя в заключении Антонио Грамши написал свои знаменитые «Тюремные тетради». Это уникальное, достаточно сложное собрание мыслей и идей по самым разным направлениям жизни человеческого общества. Это четыре тома. Разумеется, они вышли в печати уже после окончания Второй мировой войны.

Так вот в первом томе «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши объясняет нам, почему Украинское государство, которое упорно пытается отказаться от русского языка, никогда не достигнет процветания. Которого достигло американское государство, НИКОГДА НЕ ПЫТАВШЕЕСЯ отказаться от языка английского.

(Для наглядности выделил жирным шрифтом основное)

Источник: Грамши А. Тюремные тетради (избранное)

«Если верно, что язык каждого содержит элементы мировоззрения и культуры, должно быть так же верно, что по языку можно судить о большей или меньшей сложности мировоззрения говорящего. Кто говорит только на диалекте или понимает национальный язык в недостаточной степени, тот по необходимости связан с мироощущением более или менее узким и провинциальным, безнадежно отсталым, анахроническим по сравнению с великими течениями мысли, господствующими в мировой истории. Его интересы будут узкими, более или менее корпоративными и экономистскими, а отнюдь не всеобщими. Если не всегда имеется возможность изучать несколько иностранных языков, чтобы познакомиться с различными культурами, нужно, по крайней мере, хорошо изучить национальный язык.
Одна великая культура может быть переведена на язык другой великой культуры; на великий национальный язык, исторически развитый и богатый, может быть переведена любая другая великая культура, иными словами, на национальном языке может быть выражена мировая культура. На диалекте же этого сделать нельзя».

А. Грамши «Тюремные тетради»

Мова – это диалект русского языка. И с этим ничего не поделать. Это вам скажет любой честный лингвист. При этом никто в России ничего не имеет против украинского (или малороссийского наречия), как не против особенностей ментальности и культуры ЧАСТИ одного великого народа.

Отказываться признавать реальность – значит обрекать себя на печальные последствия.
Именно этот отказ от реальности мы сейчас и наблюдаем на Украине.
Это объясняет все…

Источник: https://nstarikov.ru/neskolko-vazhnyh-myslej-o-jazyke-iz-tjuremnyh-tetradej-gramshi-115997

Метки: блог

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3112 2928
    KT 6 июня 2020 в 10:19

    Сегодняшний русский язык это такой же диалект как и украинский с белорусским,польским и другими славянскими языками.

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    1
    • 8766 2864
      krikunolegKT 6 июня 2020 в 11:17

      “Сегодняшний русский язык это такой же диалект” – если так, то должен быть основной язык. Это какой тогда? И кто на нем говорит?

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      • 11784 7098
        XAPAOHkrikunoleg 6 июня 2020 в 11:58

        Адонис, твоё лицемерие не знает границ. Сначала огнём и мечом потомки Абрама навязали христианство, затем на Тридентском Соборе они приняли, а в последствии почти воплотили в жизнь его постановление об расколе и уничтожении Русской культуры,в том числе и Русского языка. А теперь, Адонис, ты смеешь вопрошать:”…должен быть основной язык. Это какой тогда? И кто на нем говорит?”
        ПыСы
        Адонис, ты редкостный Адонис.

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        • 8766 2864
          krikunolegXAPAOH 6 июня 2020 в 13:10

          “твоё лицемерие не знает границ” – как всегда без обоснования своих слов…;))
          ———————–
          “Сначала огнём и мечом потомки Абрама навязали христианство” – если вы о славянах, так у них верования были в зачаточном состоянии. Их язычество только-только начиналось и им глубоко наплевать было какую веру принять. Вот они и приняли христианство. И никакого огня и меча. Или ссылки дадите на исторические данные по этому вопросу?
          ———————–
          “расколе и уничтожении Русской культуры,в том числе и Русского языка” – примеры/ссылки приведете?
          ———————–
          “ты смеешь вопрошать:”…должен быть основной язык. Это какой тогда? И кто на нем говорит?”” – да! Если опонет пишет, что русский это диалект, то возникает законный вопрос – от какого языка диалект? – иными словами какой тогда язык основной, если русский диалект.

          Но в твою “кастрюлю” такие мысли не приходят, потому что… кастрюля…;))

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      • 3112 2928
        KTkrikunoleg 6 июня 2020 в 12:10

        А основного языка нет.В одном языке, от основного языка осталось больше,в другом меньше.Если сравнивать в каких больше,-то в русском.

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        • 8766 2864
          krikunolegKT 6 июня 2020 в 13:21

          “А основного языка нет” – ну как же нет. Диалект это измененная часть основного языка. ОСНОВНОГО! Если “Мова – это диалект русского языка” (С), то русский основной. А для русского тогда какой язык основной?

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  • 8766 2864
    krikunoleg 6 июня 2020 в 11:19

    “по языку можно судить о большей или меньшей сложности мировоззрения говорящего” – а вот китайцы… у них тональный язык (одно и тоже слово в разной тональности означает разное) и более 2000 иероглифов – они тогда крутейший народ по мировоззрению или нет…

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    • 11784 7098
      XAPAOHkrikunoleg 6 июня 2020 в 12:04

      Крутейших народ по мировоззрению, это Русский Народ. Но к сожалению, в настоящее время Русский Народ болен вирусом христианства (адонисской болезнью).
      П.С.
      Время- великий лекарь. Вирус христианства будет побеждён и Русь возродится, как птица Феникс.

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      • 8766 2864
        krikunolegXAPAOH 6 июня 2020 в 13:18

        “Крутейших народ по мировоззрению, это Русский Народ” – а с чего? Обоснуйте. Если сможете…;))
        ———————
        “Но к сожалению, в настоящее время Русский Народ болен вирусом христианства” – ага, а буде язычником так расцвел бы…;)) С чего бы это? Ни один языческий народ не достиг ни чего, а наука как система знаний, зарождается и развивается в ХРИСТИАНСКОЙ Европе! Ну это если вы не знали…;))
        ——————–
        “Время- великий лекарь” – ага, 2000+ как “лечит”…;))
        ——————–
        “Вирус христианства будет побеждён и Русь возродится” – ну вы если поборник возврата в темноту… флаг вам в руки и барабан на пузо…;))

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  • 11784 7098
    XAPAOH 6 июня 2020 в 12:11

    Коля поднял протухшую тему: “Что там у хохлов?”.
    Не порали поднять тему: “Что там у кацапов?”.

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  • 2814 2092
    Игорь 6 июня 2020 в 13:31

    Гон это народ чистой воды гон. Ну сидел типа романтик в тюрьме… Романтика тогда какая была – трактор самолёт танк у кого есть у того и язык верный. Ну тогда извините тов. ком. Это немецкий однако. А итальянский фуфло и надо оперу сделать шпрехен Зи дойч или вообще на идише спивать. Есть желающие? 90 из ста украинок обставят по спиванию сто русских. Из-за языка прежде всего который чувства лучше выражает. А русский как и немецкий лучше команды, логику выражает поэтому холокомандиры на русском воюют. Руль Саша заложил он сделал из старославянского язык офицерский который и почитается теперь как русский литературный язык. На этом лит языке не катят православные молитвы нет святых на русском и не будет. У украинского белорусского больше возможностей в передаче эмоций и они больше по структуре на старославянский похожи.

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