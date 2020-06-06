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Не факт! Андрей Туполев. Крылатый металл

17:13. 6 июня 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

К началу Первой мировой войны Российская империя обладала самым большим воздушным флотом в мире. После Октябрьской революции и Гражданской войны авиационная промышленность была уничтожена, многие летчики погибли, конструкторы эмигрировали.

Но самолеты были нужны – как гражданские, так и военные. Советский Союз закупал их за границей, в том числе, у немецкой фирмы «Юнкерс». Тем временем перед отечественными инженерами была поставлена амбициозная задача – воссоздать самолетостроение. Одним из первых советских авиаконструкторов стал Андрей Туполев. Он решил доказать, что Советский Союз способен самостоятельно строить воздушные суда и достоин стать передовой авиационной державой.

Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Андрей Бурковский выяснит, действительно ли «Юнкерс» специально производил для Советского Союза бракованные самолеты? Правда ли, что Туполев только с третьей попытки убедил советское правительство развивать отечественный авиапром? И на самом ли деле в СССР хотели запретить строить самолеты из металла?

#НеФакт #авиация #Туполев #самолеты #авиапром

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CYiDqdvjFY8

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