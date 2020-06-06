Не факт! Андрей Туполев. Крылатый металл

К началу Первой мировой войны Российская империя обладала самым большим воздушным флотом в мире. После Октябрьской революции и Гражданской войны авиационная промышленность была уничтожена, многие летчики погибли, конструкторы эмигрировали.



Но самолеты были нужны – как гражданские, так и военные. Советский Союз закупал их за границей, в том числе, у немецкой фирмы «Юнкерс». Тем временем перед отечественными инженерами была поставлена амбициозная задача – воссоздать самолетостроение. Одним из первых советских авиаконструкторов стал Андрей Туполев. Он решил доказать, что Советский Союз способен самостоятельно строить воздушные суда и достоин стать передовой авиационной державой.



Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Андрей Бурковский выяснит, действительно ли «Юнкерс» специально производил для Советского Союза бракованные самолеты? Правда ли, что Туполев только с третьей попытки убедил советское правительство развивать отечественный авиапром? И на самом ли деле в СССР хотели запретить строить самолеты из металла?



#НеФакт #авиация #Туполев #самолеты #авиапром



Подробности на https://tvzvezda.ru





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CYiDqdvjFY8