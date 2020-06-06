Лица Советской эпохи. Часть 427. 1933. Товарищ Сталин в отпуске. Часть 1

18 августа 1933 года у Сталина начался очередной отпуск, который он решил использовать и для ознакомительной поездки по стране. Из Москвы Сталин выехал поездом особой нормы в Нижний Новгород. Перед выездом на вокзале. Август 1933И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин. Август 1933На пути из Нижнего Новгорода в Сталинград. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, А.А. Жданов, К.В. Паукер. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин. На заднем плане сотрудник охраны. Август 1933И.В. Сталин и Н.С. Власик. Теплоход Клара ЦеткинИ.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, К.В. Паукер, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин Август 1933И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, (?). Теплоход Клара Цеткин Август 1933И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на верхней палубе. Теплоход Клара Цеткин Август 1933И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин Август 1933И.В. Сталин, К.В. Паукер, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин Август 1933И.В. Сталин с сотрудниками охраны.И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин Август 1933И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. На заднем плане команда теплохода. Август 1933И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933К.Е. Ворошилов и Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933И.В. Сталин и Н.С. ВласикИ.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер.И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов. Слева представители команды теплоходаИ.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, (?). Теплоход Клара Цеткин. Август 1933И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с командой теплоходаИ.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер. Август 1933

Источник: https://humus.livejournal.com/7256159.html