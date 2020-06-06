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Лица Советской эпохи. Часть 427. 1933. Товарищ Сталин в отпуске. Часть 1

15:31. 6 июня 2020 192 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


18 августа 1933 года у Сталина начался очередной отпуск, который он решил использовать и для ознакомительной поездки по стране. Из Москвы Сталин выехал поездом особой нормы в Нижний Новгород. Перед выездом на вокзале. Август 1933
18 августа 1933 года у Сталина начался очередной отпуск, который он решил использовать и для ознакомительной поездки по стране. Из Москвы Сталин выехал поездом особой нормы в Нижний Новгород. Перед выездом на вокзале. Август 1933

08. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин. Август 1933
И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин. Август 1933

09. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин. Август 1933

10. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин. Август 1933

11. На пути из Нижнего Новгорода в Сталинград. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, А.А. Жданов, К.В. Паукер. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933
На пути из Нижнего Новгорода в Сталинград. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, А.А. Жданов, К.В. Паукер. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

12. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин. На заднем плане сотрудник охраны. Август 1933
И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на теплоходе Клара Цеткин. На заднем плане сотрудник охраны. Август 1933

13. И.В. Сталин и Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин
И.В. Сталин и Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин

14. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, К.В. Паукер, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, К.В. Паукер, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

15. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933
И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

16. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

17. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

18. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

19. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

20. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин Август 1933

21. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, (). Теплоход Клара Цеткин Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, (?). Теплоход Клара Цеткин Август 1933

22. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на верхней палубе. Теплоход Клара Цеткин Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов на верхней палубе. Теплоход Клара Цеткин Август 1933

23. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин Август 1933

24. И.В. Сталин, К.В. Паукер, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин Август 1933
И.В. Сталин, К.В. Паукер, Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин Август 1933

25. И.В. Сталин с сотрудниками охраны. Теплоход Клара Цеткин Август 1933
И.В. Сталин с сотрудниками охраны.

26. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин Август 1933
И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин Август 1933

27. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. На заднем плане команда теплохода. Август 1933
И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. На заднем плане команда теплохода. Август 1933

28. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933
И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

29. К.Е. Ворошилов и Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933
К.Е. Ворошилов и Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

30. И.В. Сталин и Н.С. Власик. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933
И.В. Сталин и Н.С. Власик

31. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер.

32. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер. Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

33. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов. Слева представители команды теплохода. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов. Слева представители команды теплохода

34. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, (). Теплоход Клара Цеткин. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, (?). Теплоход Клара Цеткин. Август 1933

35. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с командой теплохода
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов с командой теплохода

36. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер. Август 1933
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер. Август 1933

37. И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Н.С. Власик, К.В. Паукер на теплоходе Клара Цеткин Август 1933

Источник: https://humus.livejournal.com/7256159.html

Метки: история, Россия, фото

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