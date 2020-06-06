Где лучше. В аду с мудрецом или на небе с лжецом?
17:12. 6 июня 2020 95 просмотров 4 коммент. Опубликовал: brahman
Размышления по теме цитаты Парамахансы Йогананды:
“Лучше жить в аду с одним резко-говорящим мудрецом, чем на небесах с десятью сладкозвучными лжецами! Дураки превращают небеса в ад; мудрец же превращает какой угодно ад в рай. “
Источник цитаты: https://citatnic.ru/quotes/354/
Ад и Рай.
Это в всё в будущем.(возможно)
Жить надо здесь и сейчас.
Попадешь в Рай или в Ад,
И будешь,там,решать возникшие вопросы,но опять же-здесь и сейчас.
А размышления где и с кем лучше-пустая трата времени.
Я так думаю.
В контексте данного видео имеется ввиду Ад и Рай на земле.
Это ничего не меняет.Живи,делай свой выбор,строй свой мир.Делай выводы из своего опыта и опыта других. Или не делай.)
как же так? мудрецы в аду ,а лжецы на небе? разве не наоборот должно быть? хотя… наверное и там коррупция. а чего удивляться- ельцин и гайдар уже там. вот только чубайса с лужковым дождутся и начнётся новый виток прихватизации)