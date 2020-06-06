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Где лучше. В аду с мудрецом или на небе с лжецом?

17:12. 6 июня 2020 95 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Размышления по теме цитаты Парамахансы Йогананды:

“Лучше жить в аду с одним резко-говорящим мудрецом, чем на небесах с десятью сладкозвучными лжецами! Дураки превращают небеса в ад; мудрец же превращает какой угодно ад в рай. “

Источник цитаты: https://citatnic.ru/quotes/354/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hRKztCmZrVI

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 3117 2933
    KT 6 июня 2020 в 17:41

    Ад и Рай.
    Это в всё в будущем.(возможно)
    Жить надо здесь и сейчас.
    Попадешь в Рай или в Ад,
    И будешь,там,решать возникшие вопросы,но опять же-здесь и сейчас.
    А размышления где и с кем лучше-пустая трата времени.

    Я так думаю.

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  • 1684 1068
    xazzar berlazzar 6 июня 2020 в 18:34

    как же так? мудрецы в аду ,а лжецы на небе? разве не наоборот должно быть? хотя… наверное и там коррупция. а чего удивляться- ельцин и гайдар уже там. вот только чубайса с лужковым дождутся и начнётся новый виток прихватизации)

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