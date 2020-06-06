Где лучше. В аду с мудрецом или на небе с лжецом?

Размышления по теме цитаты Парамахансы Йогананды:



“Лучше жить в аду с одним резко-говорящим мудрецом, чем на небесах с десятью сладкозвучными лжецами! Дураки превращают небеса в ад; мудрец же превращает какой угодно ад в рай. “



Источник цитаты: https://citatnic.ru/quotes/354/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hRKztCmZrVI