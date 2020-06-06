Что будет через 30 лет. Реальная демографическая ситуация в РФ сегодня
Что не так в прогнозах численности населения по миру и по РФ, каков состав населения РФ на данный момент и почему статистика не отражает реальную ситуацию. Об этом рассказывает Дионис Каптарь. Приглашенный эксперт – Константин Полторанин пресс-секретарь ФМС с 2005 по 2011.
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Ой, опять бьют по больному месту. Вымираем мы, вымираем. ((
Через 30 лет будет ещё хуже, если не изменить ситуацию. За рождение детей нужно давать хорошие деньги, квартиры и социальные гарантии. А пока у руля стоят эффективные менеджеры, а не генерал-губернаторы, мы будем и дальше терять людей, а соответственно и экономику.