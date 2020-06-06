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Black Live Matter Challenge

14:09. 6 июня 2020 89 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Относительно вопросов на тему вот этого https://colonelcassad.livejournal.com/5924974.html

"Пробую найти аналогию в истории и не могу, помогите!
такое было в истории человечества?
майдан это не история человечества не приводите этот издевательский пример.
ганди вставал на колени? не помню.
мартин лютер вставал? хотя они не были частью правящей элиты.

Товарищи, тут все намного проще.


2012-й. Gangam Style Challenge



2013-й. Harlem Shake Challenge



2014-й. Ice Bucket Challenge



2016. Maneken Chellenge



2018-й. Satisfaction Challenge



2019-й. Tetris Challenge



2020-й. Black Lives Metter Challenge



Кстати, у него был первоисточник из 2017-го года.



Если кто-то вспомнит, что там было в 2015-м и 2017-м из такого, напишите, добавлю – что-то точно было.

Развитие интернета и социальных сетей, а также взрывное распространение мемов и глобальных вирусных флэшмобов и челленджей, не могло избежать постановки на вооружение специалистов по пропаганде и манипуляции сознанием.
Участие в таких действиях, в том числе, когда челлендж или флешмоб затрагивает не только развлекательные, но и общественно-политические вопросы, мало к чему обязывает и легко осуществимо – можно замереть на коленях как все, полежать на асфальте как все, можно поскакать козлом как все, можно облиться холодной водой как все. Дела на пару минут и вот ты уже приобщен к некоему глобальному событию, про которое говорят в новостях и выкладывают видео на Ютубе.
А тут еще и "трендмейкеры" и ЛОМы тоже так делают, чем я хуже?!!! При этом главное не опоздать. Важно постоять, попрыгать, полежать, облиться, замереть, пока это модно, пока про это говорят в СМИ, пока идут просмотры на Ютубе и видео/фото попадают в тренде. Когда "челлендж" заканчивается, он устарел, а значит не интересен и как правило не монетизируем в финансовом, социальном и информационном отношении. Поэтому "челленджи" сменяют друг друга, а на смену нынешнему стоянию на коленях придет скажем подпрыгивание на одной ноге с поднятыми руками под гангста-рэп в знак поддержки латиносов-транссексуалов.

А если к этому прицепить еще некий социальный или политический посыл, то у банального действия появляется осмысленность, которая придает обычному дурачеству некую значимость и чувство сопричастности – от сопричастности к проекту популярного исполнителя или видеоблоггера до сопричастности к борьбе за социальную справедливость, хотя на деле, это не более чем подмена борьбы за социальную справедливость фиктивным акционизмом, который является обычным симулякром, что отлично видно по тому, с каким удовольствием операторы системы присоединяются к "челленджу", чтобы использовать его в своих целях не имеющих какого-либо отношения к вопросам социальной справедливости.

Каковы бы ни были идеи, внушенные толпе, они могут сделаться преобладающими не иначе, как при условии быть облеченными в самую категорическую и простую форму. В таком случае эти идеи представляются в виде образов, и только в такой форме они доступны толпе. Такие идеи-образы не соединяются между собой никакой логической связью аналогии или последовательности и могут заменять одна другую совершенно так, как в волшебном фонаре одно стекло заменяется другим рукой фокусника, вынимающего их из ящика, где они были сложены вместе. Вот почему в толпе удерживаются рядом идеи самого противоречивого характера.
(с) Гюстав Лебон "Психология народов и масс"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5925306.html

Метки: Видео, Интернет, манипуляция сознанием, социальные сети, юмор

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