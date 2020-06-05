Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 июня 2020
- 14:22 Эпилог в Триполи.
- 11:33 Греция готова к военному конфликту с Турцией — заявление главы Минобороны.
- 01:37 Дорога отступления Хафтара.
- 00:22 Россия должна уйти с Ближнего Востокаа.
Эпилог в Триполи
Завершающим этапом отступления Хафтара от Триполи стало оставление района Тархуна и уход на юг.
Все что нажито непосильным трудом, все потеряно и сдано.
Такой себе эпилог бесславного наступления на Триполи длиной в 13 месяцев.
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Греция готова к военному конфликту с Турцией — заявление главы Минобороны
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что для защиты своих «суверенных прав» страна готова к решительным шагам, в том числе к военному конфликту с Турцией.
«Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю единственным способом для Греции справиться с таким поведением, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил», — сообщил глава Минобороны Греции в интервью местному телеканалу Star.
На уточняющий вопрос журналиста, готовы ли власти Греции к военному решению конфликта, как об этом ранее заявил советник премьер-министра страны, министр обороны ответил: «Именно так!»
«Мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие.
Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени», — подчеркнул Панайотопулос.
Новый виток конфликта между Афинами и Анкарой начался после того, как на прошлой неделе на страницах правительственной газеты Турции были опубликованы заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов у греческих островов.
1 июня глава МИД Греции Никос Дендиас назвал происходящее провокацией и попыткой властей Турции присвоить себе суверенные права другой страны, поскольку указанные месторождения находятся на греческом континентальном шельфе.
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Дорога отступления Хафтара
Войска Хафтара после отступления от Каср-бин-Гашира и южных районов Триполи побросали приличное количество техники.
Ниже, фотографии трофеев ПНС Ливии. Часть конечно выглядит сомнительно в плане дальнейшего использования, но все равно прилично набрали.
В ближайшие 1-2 дня Турция и ПНС явно рассчитывают занять район Тархуна, после чего двинутся в направлении Бани Валида.
Также заявлено, что ПНС Ливии хочет начать операции к западу от Сирта.
ЛНА заявляет, что готова к перемирию при международной поддержке. Еще бы она не была готова в текущих обстоятельствах.
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Россия должна уйти с Ближнего Востокаа
В продолжение темы про отборную хуцпу https://colonelcassad.livejournal.com/5920427.html в русскоязычном твиттере Госдепа.
Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», «должна уйти» из региона.
Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
По его словам, «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе, передаёт ТАСС.
«Я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит Москву в затруднительное положение, а Россия перевернула ход войны, и режим Асада остаётся там до сих пор», — сказал он.
По его мнению, это позволило России создать базу в регионе и «придало ей смелости» для дальнейших шагов.
«45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать Россию в стороне от Ближнего Востока», — добавил он.
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
https://russian.rt.com/world/news/752357-gosdep-rossiya-blizhnii-vostok – цинк
Что скажут поклонники "заафганивания в Сирии"?
Столько лет рассказывали, что вот-вот негативные последствия для России в Сирии наступят, а теперь получается, что и Асад никуда не ушел (уж 9 лет, как никуда не ушел) и с сирийской революцией нехорошо получилось, одни только турецкие миньоны остались, да халифатчики прячущиеся в пустыне.
Но виновный уже назначен – во всем виноват Обама, который уже 4 года как не президент. Видимо 4 года слишком мало, чтобы исправить весь нанесенный вред американской политике на Ближнем Востоке, надо бы еще 4 и тогда все наладится. Асад точно уйдет и все вернется как было до 2011-го года. Но конечно фарш уже невозможно провернуть назад, США сдали часть позиций на Ближнем Востоке и теперь там развеятся Россия, Иран, Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, покуда Китай флегматично выстраивает свой экономический коридор "Один пояс – один путь".
С тем же успехом можно говорить, что Китай играет деструктивную роль на Ближнем Востоке, так как экономически он теснит там США, точно также как РФ и Иран потеснили США в военно-политической сфере, за что их поведение сейчас и называют "деструктивным" и требуют от них "вернуться к нормальному поведению" и "быть нормальной страной". Ну а Асад должен уйти, само собой, ибо мировая демократия без этого не проживет.
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