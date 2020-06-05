Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 июня 2020

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что для защиты своих «суверенных прав» страна готова к решительным шагам, в том числе к военному конфликту с Турцией.

«Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю единственным способом для Греции справиться с таким поведением, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил», — сообщил глава Минобороны Греции в интервью местному телеканалу Star.

На уточняющий вопрос журналиста, готовы ли власти Греции к военному решению конфликта, как об этом ранее заявил советник премьер-министра страны, министр обороны ответил: «Именно так!»

«Мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие.

Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени», — подчеркнул Панайотопулос.

Новый виток конфликта между Афинами и Анкарой начался после того, как на прошлой неделе на страницах правительственной газеты Турции были опубликованы заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов у греческих островов.

1 июня глава МИД Греции Никос Дендиас назвал происходящее провокацией и попыткой властей Турции присвоить себе суверенные права другой страны, поскольку указанные месторождения находятся на греческом континентальном шельфе.

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