Переводная статья из американской прессы

Сегодня в крупных городах по всей Америке снова вспыхнуло насилие, и нам говорят, что в предстоящие дни нам нужно готовиться к новым беспорядкам, грабежам и гражданским беспорядкам. Смерть Джорджа Флойда была большой трагедией, и подавляющее большинство американцев согласны с тем, что мы не хотим видеть такого рода жестокость полиции в нашей стране, и поэтому это действительно должен быть момент, который объединяет нашу страну. Но вместо этого Америка разрывается на части. Протесты против жестокости полиции были угнаны зловещими силами, и они пытаются направить возмущение по поводу смерти Джорджа Флойда в очень жестоком направлении. Как вы увидите ниже, правоохранительные органы на всей территории США говорят нам, что они определили высокоорганизованные усилия по организации насилия, и, похоже, это происходит на общенациональной основе.

Давайте начнем с рассмотрения того, что происходит в Нью-Йорке. По словам высокопоставленного чиновника по терроризму во всем городе, «некоторые анархистские группы» готовились к «насильственному взаимодействию с полицией» еще до того, как в городе начались протесты…

В воскресенье вечером главный полицейский по борьбе с терроризмом в Нью-Йорке, заместитель комиссара по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер, подробно изложил анализ и расследование, проведенное его офисом, по поводу того, почему протесты в Нью-Йорке временами становились такими жестокими и разрушительными. «Нет. 1, прежде чем начались протесты, - сказал Миллер, - организаторы некоторых анархистских групп, собирающихся собрать деньги под залог, и людей, которые будут нести ответственность за сбор денег под залог, они намеревались нанять медиков и медицинские бригады с оборудованием для развертывания в ожидании насильственного взаимодействия с полицией ».

И как только начались протесты, эти группы использовали «сложную сеть разведчиков велосипедов», чтобы направить участников беспорядков в места, где полицейские не будут присутствовать…

«И они разработали сложную сеть велосипедных разведчиков, чтобы опередить демонстрантов в разных направлениях, где находилась полиция и где полиция не могла направлять группы из более широкой группы в места, где они могли совершать акты вандализма, включая поджог полицейских машин и коктейлей Молотова, где, как они думали, офицеров не будет ».

Это не просто бессмысленные злые толпы. Они направлены с целью, и это очень тревожно.

В Чикаго мэр Лори Лайтфут публично признала, что были предприняты «организованные усилия», чтобы превратить протесты по поводу смерти Джорджа Флойда «во что-то насильственное» в ее городе…

Выступая сегодня на дневной пресс-конференции с другими официальными лицами, Лайтфут не сказал, являются ли эти группы левыми антифашистскими организациями, обычно известными как Антифа, правыми агитаторами, местными уличными бандами или чем-то еще. Она сказала, что обратилась к трем федеральным агентствам - ФБР, Бюро по борьбе с алкогольным табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и офису прокурора США - о помощи, уделяя особое внимание подразделению AFT по бомбам и поджогам. "Нет сомнений. Это было организованное усилие прошлой ночью », - сказала она. «Были явные попытки подорвать мирный процесс и превратить его во что-то насильственное».

Лайтфут на самом деле не уточнил, почему она считает, что были «организованные усилия», но чиновники в других городах были готовы дать общественности больше подробностей.

Например, правоохранительные органы в Миннесоте обнаружили «несколько тайников с горючими материалами» , которые, очевидно, предназначались для беспорядков…

Ранее в воскресенье государственные чиновники заявили, что несколько тайников с горючими материалами были обнаружены как в районах, где уже произошли пожары, так и в «машинах, которые мы остановили совсем недавно этим утром», сказал Джон Харрингтон, комиссар государственной безопасности. Некоторые из тайников выглядят так, как будто они были установлены несколько дней назад, а некоторые только за последние 24 часа или около того, сказал он. Полиция также находит похищенные транспортные средства со снятыми табличками, которые используются для перевозки легковоспламеняющихся материалов. По его словам, в украденных автомобилях также были обнаружены награбленные товары и оружие.

А в нескольких других городах по всей стране правоохранительные органы обнаружили кирпичи на местах протеста или рядом с ними.

В воскресенье полиция в Канзас-Сити объявила, что они обнаружили «тайники с кирпичами и камнями внутри и вокруг Plaza и Westport для использования во время беспорядков» …

Полицейские Канзас-Сити обнаружили кирпичи и камни возле мест протеста по всему городу, что вызвало опасения, что отдельные лица или группы планировали грабежи и разрушения, которые обрушились на город в выходные дни, сообщило министерство в воскресенье. «Мы узнали и обнаружили тайники с кирпичом и камнями внутри и вокруг Plaza и Westport, которые будут использоваться во время беспорядков», - говорится в сообщении департамента в твиттере в воскресенье.

А в Балтиморе сотрудники правоохранительных органов мчались демонтировать «кучки кирпичей и бутылок» , которые были организованы в центре Балтимора…

Согласно источникам, в центре Балтимора были обнаружены курганы из кирпича и бутылок. Балтиморская полиция подтвердила, что они работают с партнерами из правоохранительных органов, чтобы охватить этот район На понедельник вечером запланировано несколько демонстраций. Источники сообщили, что сотрудники «Фокс 45» проинформированы о ситуации во время переклички.

В Нью-Йорке «тайник с кирпичами» как раз случайно оказался прямо на пути мятежников в воскресенье вечером…

Точно так же в Нью-Йорке видео было запечатлено в тот момент, когда мятежники на Манхэттене столкнулись с тайным кирпичом между Сент-Маркс-Плейс и Седьмой улицей в Ист-Виллидж в воскресенье вечером, хотя поблизости не было никакой строительной площадки.

Даже в Техасе «большая куча кирпичей» была сложена перед зданием суда в Далласе, и огромные пачки кирпичей были заранее подготовлены прямо по пути, по которому протестующие будут идти по Фриско.

Я не знаю о вас, но мне очень трудно поверить, что все это просто гигантское совпадение.

Тот факт, что огромные грузы предварительно подготовленных кирпичей внезапно обнаруживаются в местах протеста по всей Америке, указывает на уровень планирования и координации на очень высоком уровне.

Очевидно, мы имеем дело с чем-то более сложным, чем просто несколько тысяч злых людей, выпускающих пар.

В условиях глубокого беспорядка в экономике США и предстоящих в ноябре президентских выборов гнев и разочарование в США, вероятно, останутся на очень высоком уровне в течение всего лета, и это даст тем, кто организует эти усилия, больше возможностей для пропаганды насилия. ,

Излишне говорить, что беззаконие, которое мы наблюдаем на улицах наших крупных городов, очень тревожит миллионы простых американцев, и продажи оружия стремительно растут ...

Продажи оружия в мае выросли, так как магазины сообщили об увеличении интереса и спроса, так как пандемия коронавируса продолжалась и на фоне национальных протестов после убийства Джорджа Флойда в День памяти. «Почти невозможно даже поспевать за этим - вот как это было безумно», - говорит Джо Хок, владелец Guns & Roses в Нью-Джерси. «После Дня поминовения он снова заострился - он снова сошел с ума». По оценкам частной исследовательской фирмы Small Arms Analytics & Forecasting, в мае было продано более 1,7 миллиона единиц оружия, что на 80% больше, чем в мае 2019 года.

Тонкая оболочка цивилизации, которую мы все воспринимаем как должное ежедневно, исчезает, и многие люди считают, что впереди еще больше гражданских волнений .

Наша нация более глубоко разделена, чем когда-либо за всю мою жизнь, и это вряд ли скоро изменится.