Реальность 2020 — рубль, доллар, криптовалюты

Чем шире аудитория, тем лучше. Чем больше возможностей доносить свою точку зрения, тем лучше. Поэтому на предложение пообщаться с девелопером, основателем и ведущем YouTube-каналa №1 о доходной недвижимости Русланом Сухий, ваш покорный слуга согласился…

И вот, что получилось.

Хронометраж:

01:30 — В каких странах ожидать потрясений от кризиса

02:42 — Откуда берётся зависимость рубля от нефти

05:53 — Что будет с рублем и с долларом

09:29 — Для чего был организован коронавирус

11:30 — Где лучше покупать недвижимость

14:38 — О возможной децентрализации населения в России

16:15 — Какой будет экономика России в ближайшие годы

21:08 — О долларовой инфляции

23:47 — Для чего была создана криптовалюта

25:39 — В каких странах ожидать экономического «чуда»

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Источник: https://nstarikov.ru/realnost-2020-rubl-dollar-kriptovaljuty-115990