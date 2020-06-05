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Реальность 2020 — рубль, доллар, криптовалюты

15:50. 5 июня 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Чем шире аудитория, тем лучше. Чем больше возможностей доносить свою точку зрения, тем лучше. Поэтому на предложение пообщаться с девелопером, основателем и ведущем YouTube-каналa №1 о доходной недвижимости Русланом Сухий, ваш покорный слуга согласился…
И вот, что получилось.

Хронометраж:
01:30 — В каких странах ожидать потрясений от кризиса
02:42 — Откуда берётся зависимость рубля от нефти
05:53 — Что будет с рублем и с долларом
09:29 — Для чего был организован коронавирус
11:30 — Где лучше покупать недвижимость
14:38 — О возможной децентрализации населения в России
16:15 — Какой будет экономика России в ближайшие годы
21:08 — О долларовой инфляции
23:47 — Для чего была создана криптовалюта
25:39 — В каких странах ожидать экономического «чуда»

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Источник: https://nstarikov.ru/realnost-2020-rubl-dollar-kriptovaljuty-115990

Метки: блог, Видео

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