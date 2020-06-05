Похороны Джорджа Флойда
04:10. 5 июня 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На 5 июня в районе Вашингтона Пентагон развернул:
16-я бригада военной полиции (Форт Брэгг)
91-й батальон военной полиции (Форт Драм)
504-я армейская группа сил быстрого реагирования (Форт Брэгг)
Всего 1600 человек личного состава.
Плюс к этому в район Вашингтона "на всякий случай" переброшено 700 человек из 82-й воздушно-десантной дивизии (вертолеты, которые видели во время беспорядков в столице, принадлежали десантникам.
Эти силы находились в резерве, но так и не были напрямую задействованы против протестующих, потому что руководство Пентагона резко отрицательно отнеслось к идее прямого задействования регулярной армии против американских граждан. Поэтому при подавлении беспорядков задействовали полицию Вашингтона, Национальную гвардию и военную полицию.
В Пентагоне заявили, что рассматривают возможность их отвода в район постоянной дислокации если все будет идти хорошо.
Флойда похоронили в дорогом гробу в присутствии артистов кино и эстрады.
Все виновные в его убийстве арестованы и уволены из полиции. Их обвиняют в убийстве 2-й степени.
Мэр Миннеаполиса устроил небольшую сценку у гроба. На что только не приходится идти, чтобы погасить беспорядки.
Охрана суда во время слушаний по делу этих деятелей.
В США между тем, на фоне похорон Джорджа Флойда, продолжается трэш и угар, хотя за последние сутки накал беспорядков и мародерства несколько спал, за счет ввода дополнительных сил национальной гвардии в города, а также ввода комендантского часа.
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Еще на днях тут стоял памятник Конфедерации простоявший в Алабаме 115 лет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5921367.html