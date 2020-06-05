Потанин отчитывается перед Путиным после ЧП в Норильске (ВИДЕО)

В Кремле ответили на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского отстранить Владимира Потанина от руководства компанией «Норникель» на время расследования ЧП с разливом 20 тыс. тонн дизтоплива на дочернем предприятии компании в Норильске.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, силовое давление на бизнес в России недопустимо.

«Силовое давление абсолютно недопустимо. Первая задача — ликвидация последствий. Насколько мы знаем, все активно вовлечены.

И, конечно же, задача — в рамках действующего законодательства провести расследование причин произошедшего и в случае, если таковые [виновные] есть, призвать к ответственности», — заявил Песков.

Ситуацию с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске также прокомментировал бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров.

Он предостерёг общество от поспешных выводов после ЧП, отметив, что авария «объяснимо спровоцировала бурю общественного возмущения и критики», однако «это не должно приводить к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».

По словам Прохорова, гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин — опытный профессионал и грамотный руководитель, который «найдёт правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».

«Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент», — цитирует Прохорова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что состояние Потанина после ЧП с разливом топлива и резкой реакции президента России Владимира Путина сократилось за один день на $1,5 млрд.

Добавим, что в эти минуты начинается видеосовещание по вопросам экологии, в котором о сложившейся в Красноярском крае ситуации президенту доложат в том числе глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор региона Александр Усс.

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В ходе прямого включения из Норильска Потанин заверил российского лидера, что на устранения последствий ЧП в Краснояском крае не будет потрачено ни одного бюджетного рубля, все работы по утилизации топлива и нормализации экосистемы профинансирует «Норникель».

По предварительной оценке, стоимость этих работ может составить 10 млрд руб. и более, сообщил Потанин.

В ответ президент напомнил главе «Норникеля», что, если бы на дочернем предприятии компании в Норильске был своевременно заменён резервуар для топлива, не случилось бы ни экологического, ни материального ущерба.

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