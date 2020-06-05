Платошкин арестован, Рабинович против, Виновата Аль-каида // Галопом по Европам #226
В этом выпуске:
- Разлив дизтоплива под Норильском локализован – заявили в МЧС;
- В России за сутки плюс 8726 заболевших коронавирусом, летальных случаев 144;
- Каждый шестой житель России после пандемии не сможет вернуться к прежним тратам на еду;
- Глава Крокуса Агаларов придумал как раскачать российскую экономику;
- Путин поручил Газпрому закончить-таки газификацию всей страны;
- Большая часть лесных угодий России не отражается в государственных реестрах;
- Берлин отвергает американские санкции по Северному Потоку-2;
- Рабинович против МВФ;
- В Нью-Йорке протестующие прогнали с митинга мэра де Блазио;
- Безработица в США стремится к 20-ти процентам;
- Бразилия обогнала Италию по количеству жертв коронавируса;
- Люфтганза впервые за 30 лет не вошла в топ-30 компаний на франкфуртской бирже;
- Вслед за Астон Мартин в Британии массовые сокращения на другом заводе люксовых автомобилей;
- За арестованного на дому лидера Нового Социализма Платошкина вступились лидеры либеральной оппозиции;
- В Москве едва не забастовали курьеры Деливериклаб;
- Самый безопасный продукт в России – водка.
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