Платошкин арестован, Рабинович против, Виновата Аль-каида // Галопом по Европам #226

В этом выпуске:

- Разлив дизтоплива под Норильском локализован – заявили в МЧС;

- В России за сутки плюс 8726 заболевших коронавирусом, летальных случаев 144;

- Каждый шестой житель России после пандемии не сможет вернуться к прежним тратам на еду;

- Глава Крокуса Агаларов придумал как раскачать российскую экономику;

- Путин поручил Газпрому закончить-таки газификацию всей страны;

- Большая часть лесных угодий России не отражается в государственных реестрах;

- Берлин отвергает американские санкции по Северному Потоку-2;

- Рабинович против МВФ;

- В Нью-Йорке протестующие прогнали с митинга мэра де Блазио;

- Безработица в США стремится к 20-ти процентам;

- Бразилия обогнала Италию по количеству жертв коронавируса;

- Люфтганза впервые за 30 лет не вошла в топ-30 компаний на франкфуртской бирже;

- Вслед за Астон Мартин в Британии массовые сокращения на другом заводе люксовых автомобилей;

- За арестованного на дому лидера Нового Социализма Платошкина вступились лидеры либеральной оппозиции;

- В Москве едва не забастовали курьеры Деливериклаб;

- Самый безопасный продукт в России – водка.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hQ-GsG52flk