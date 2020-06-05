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Мидуэй. О битве, фильме и не только…

14:52. 5 июня 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Очень годный обзор-разбор битвы у атолла Мидуэй и одноименного фильма, который вышел в прошлом году.
Автор проделал огромную работу, собрав и структурировав огромное количество фактуры, связанных к с общей ситуацией на Дальнем Востоке, так и самой битвой, которая поставила крест на японских наступательных потугах на Тихом Океане и вынудила их в скором времени перейти к стратегической обороне.
Также разбирается вопрос, исторической аутентичности показанного и другие фильмы, которые затрагивали данную примечательную баталию. Имеющиеся вкрапления юмора по большей части уместны и забавны, разбавляя двухчасовое повествование.



Да и в целом, автор приятно порадовал, непривычно годный для Ютуба контент.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5922241.html

Метки: авианосцы, Видео, война на тихом океане, кино, США, Япония

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