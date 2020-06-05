Энергетика прошлого. Скука

Нет, вы не ошиблись, на главном фото действительно полузабытая ныне английская поп-группа Pet Shop Boys. Между прочим, своего рода рекордсмен, как по общему количеству хитов в хитпарадах Великобритании, так и по количеству проданных дисков. Расцвет группы пришёлся на два последних десятилетия 20 века, когда по всему миру происходила масса различного рода политических событий. Несмотря на то, что в Европе того времени гремело великое множество музыкальных коллективов в жанре популярной музыки, в чартах Великобритании они как-то особо не проявлялись. Хотя даже пели на английском языке. Нет необходимости перечислять этих исполнителей, их ещё помнят многие читатели. Возможно, в данном случае проявился естественный патриотизм англичан, готовых всегда поддерживать отечественного производителя. Но не подумайте, у нас сегодня не вечеринка Ретро ФМ. Как оказывается, технологии прошлого оставили некоторый след и здесь.

Но раз уж заговорили о той группе, то давайте чуть подробнее. Группа, в общем, была совсем не плохой для своего времени. И как многие группы, образовалась она практически случайно, и до вершин популярности дошла совсем не сразу. Но когда дошла, то была вне конкуренции в своей стране очень долгое время. Настолько вне конкуренции, что участники группы Нил Теннант и Крис Лоу, они же авторы песен, стали называть свои альбомы наречиями и междометиями. Им явно было скучно на музыкальном олимпе, на лейбле одного из альбомов (см.главное фото) Нил Теннант даже зевает. Всё говорит о том, что музыканты явно были уверены в себе.

Одним из лучших хитов группы Pet Shop Boys было очень гротескное произведение "Go west". Это была в своём роде ода победителям в холодной войне, которые смогли разрушить СССР без единого выстрела. Ранее уже существовала песня с одноимённым названием, смысл которой сводился к тому, что на западе США, в Сан-Франциско, образовалась некая зона для свободной жизни лиц с нетрадиционной ориентацией. И этой песней этих лиц, в общем, агитировали идти на запад. И здесь, очень тонко стебаясь, в группе Pet Shop Boys перехватили сюжет и изобразили в клипе пародию на советских людей, которых освободили, и которые хлынули в западном направлении. Для того времени получилось очень мастерски. Что поделать, такие вот они, артисты. Как там по Фрейду, любая тяга человека к созданию произведений искусства идёт от нереализованных сексуальных потребностей. Возразить нечем. Примеров тому масса.

Кстати, уже наверное мало кто помнит, но в союзе на последних днях существования артисты тоже не отставали, и выпустили прощальную пародию на гимн СССР, причём с массовым участием звёзд того времени. Особенно умиляет Сергей Пенкин, выводящий своим неподражаемым голосом "К паабеде бессмертных идей каамунизма...". Наверное, в то время звёзды ещё не знали, что гимн перетерпит реинкарнацию, и из-за этого их творение как бы забудется. Интересно, кто будет петь прощание с гимном в этот раз? Наверное, соберут весь светло-синий цвет отечественной эстрады, благо с того времени их развелось немало. А громче всех подпевать им будут внезапно переобувшиеся члены общества "Назад в СССР". Впрочем... не будем торопить события.

Ещё одним из лучших хитов группы Pet Shop Boys была очень красочно снятая слегка печальная песня "Being Boring", в переводе что-то вроде "Быть скучным". Хотя по смыслу там скорее наоборот, артисты описывали своё поколение и то, что им никогда не было скучно. Клип на эту песню вышел в то время, когда СССР уже считал последние дни, и на одном из двух советских центральных телевизионных каналов уже открылось окно в мир - шла хоть и короткая, но трансляция MTV. Это было немыслимо, внимание всей советской молодёжи в это время было приковано к телевизорам. И клип на данную песню там стоял в общем ряду как-то особняком. Из-за лёгкого налёта гомосятины некоторые кадры там заменили анимацией, но хуже он от этого не стал. И хоть данная песня не добралась до вершин хит-парадов, она продемонстрировала очередное мастерство этой музыкальной команды в поиске своего неподражаемого стиля.

Но призадумаемся - музыканты пели о том, что их поколению не было скучно, ещё в эпоху отсутствия интернета и продвинутых гаджетов. Это очень трудно представить в наше время. Попробуйте сейчас отключить интернет полностью и отобрать смартфоны у младого поколения. Сказать, что они после этого впадут в скуку - это ничего не сказать. Что же это такое, скука, или boredom в английском языке? Ну и наверное на этом закончим вступление и перейдём к главной теме.

Как мы уже неоднократно убеждались ранее, русский и английский языки при всём их внешнем различии имеют в себе много общего, незаметного на первый взгляд. И когда-то они оба вышли из одного протоязыка. Не будем сейчас вдаваться, каким именно был тот древний язык, и какой из наших рассматриваемых языков остался ближе к древнему. Пусть этим занимаются специалисты. Отметим только одно маленькое свойство - в английском языке нет такого жуткого разнообразия синонимов, как в русском. Очень многие слова там продолжают иметь первозданное значение, какое у них было очень много лет назад. В русском языке синонимы уже давно заменили основное древнее обозначение многих предметов. Возьмём это на вооружение. Ну и не будем уподобляться различного рода "филологам", ищущим ТАЙНый сакральный смысл в каждом слове и ЧеРедуЮщим КапсЛОк в НадеЖДЕ что Кто ниБУДь поймЁТ очередной поход в ноосферу за чувством новизны. Приступим.

Итак, мы имеем хорошо известное в русском языке слово "скука".

Скука — вид отрицательно окрашенной эмоции или настроения; пассивное психическое состояние, характеризующееся снижением активности, отсутствием интереса к какой-либо деятельности, окружающему миру и другим людям. Скука, в отличие от апатии, сопровождается раздражительностью и беспокойством. Скука не зависит непосредственно от изменений в физиологическом состоянии. Когда человеку скучно, в коре его головного мозга преобладают процессы торможения, однако вместе с тем есть небольшой участок возбуждения, связанный с выполнением однообразной работы или ожиданием её окончания. Скучающие люди как правило, рассеяны, испытывают чувство нетерпения и неудовлетворенности и желание избежать условий, обеспечивающих невозможность активных действий. Клинические испытания показали, что в состоянии искусственно вызванной скуки, в крови у испытуемых повышался уровень кортизола — гормона стресса, повышенный уровень которого указывает на излишнюю активность гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой оси. Известно, что хронически высокий уровень кортизола связан с рядом обусловленных стрессом заболеваний, таких как инсульт, болезни сердца и диабет.

Давайте не будем вдаваться в медицинские термины и отложим для себя, что скука есть в первую очередь неприятное ощущение, вызванное монотонностью внешнего окружения. Различий этой монотонности может быть много, но итог их воздействия на человека всегда один - отрицательные эмоции. Полагаю, всем понятно.

А что говорят официальные источники о происхождении слова "скука", например здесь (орфография авторская)?

Общеслав. Производное от съкукати, преф. образования от кукати «горевать, плакать», восходящего к звукоподражанию ку (ср. курица, кукушка).

Как ни странно, практически во всех источниках скуку ассоциируют с кукушкой и прочими производными от слова "горевать", причём это происходит на уровне профессоров филологии. Как будто нашли самое удобное внешнее сходство слов и на этом успокоились. А как же "кукан", "кувалда" и прочие предметы человеческого быта? Что-то тут не так. Почему-то вспоминаются покойные ныне родственники из Рязанской области, имевшие, несмотря на близость к Москве, очень много различий в обозначении некоторых предметов на русском языке. К примеру, всегда и на полном серьёзе кукóй у них называли тех самых паразитирующих на теле человека насекомых. Слова "вошь" не употребляли никогда. В детской памяти отложилось много подобных слов, которые периодически приходилось потом вспоминать в школе, на уроках русского языка. Много лет спустя, кстати, занесла один раз судьба в посёлок Кукобой, в Ярославской области. И там беседы местного краеведа о высоком происхождении названия их населённого пункта вызывали смех. Так может, наша скука и насекомое ("кука́") - что-то родственное в происхождении? Что их может объединять?

А действительно, скученность, хоть тех же насекомых, очень сильно фонетически похожа на нашу скуку. Но нам от этого не легче, логика при этом заходит в тупик. Что может роднить кучку насекомых и отрицательные эмоции от монотонности бытия? Конечно же, наличие насекомых на теле человека вещь сама по себе малоприятная, но здесь имелось в виду явно что-то другое. Так что же? Ну а теперь нам надо идти за подсказками в английский язык.

Итак, быть скучным - "being boring", скука - "boredom". Везде просматривается слово "бор". В русском языке это слово тоже присутствует, но как всегда, имеет массу значений.

Бор — хвойный лес.

Бор — химический элемент.

Бор — один из скандинавских богов-прародителей, отец Одина.

Бор — аномально высокая приливная волна в устьях рек.

Бор — структура данных.

Бор — сербский футбольный клуб из города Бора.

Бор — железнодорожная платформа на Приморском направлении Октябрьской железной дороги.

Бор — одномачтовое однопалубное буксирное судно.

Бор — кратер на видимой стороне Луны.

Бор (лат. Milium) — род растений семейства злаки.

Сдаётся, что в Википедии приведены далеко не все значения этого слова. Что-то забыли. А сколько раз слово "бор" встречается в топонимике? Вообще не поддаётся счёту. И как нам думать дальше?

Очень интересное определение слова "бор" применительно к лесу. Почему-то всегда только сосновый лес может называться таким именем. Никогда не говорят "берёзовый бор" или "осиновый бор". Почему? Чем лиственные деревья так не угодили в данном случае? Ну наверное, если рассуждать формально-логически, то как раз тем, что они лиственные. Их форма несколько другая. Что же своей формой напоминал сосновый лес, если абстрагироваться от картин Шишкина и посмотреть на него с некоторого отдаления?

Наверное, если бы не было интернета и современных гаджетов, увидеть это на простом опыте было бы невозможным. Этот опыт мог бы видеть только его автор-исполнитель. Но благо, мы живём в 21 веке.

Упс... Вот и наш скученный бор, собственной персоной. А по факту это всего лишь визуализация магнитного поля с помощью специальной жидкости, сделанной примитивнейшим образом, из смеси железного порошка и синтетического масла с небольшой вязкостью. А нам в школе преподавали какие-то непонятные силовые линии. Действительно, крупные железные опилки, рассыпанные на бумаге, ничего другого нам не покажут. Мы увидим очень упрощённый вид магнитного поля. Собственно, для сильных мира сего, определяющих уровень образования молодёжи, другого и не требовалось. А если подойти творчески и применить такую жидкость, мы увидим, что поле состоит из таких вот ёлочек. Как там говорится, с бору по сосенке... Неужели наш сосновый лес тоже создаётся каким-то полем, двигаясь под его воздействием вверх? И что вообще показывает компас? Вернёмся к этому чуть позже, а сейчас продолжим нашу... сборку. Ну или скученность.

И всё же, глядя на эту гифку, с улыбкой на лице можно вспомнить ещё одного забытого ныне совсем не скучного советского артиста Илью Словесника, точнее, его однодневный хит "Утренней почты" про бороду. Тот самый, где пелось, что "отличает мужика колбаса". Вот она, борода русского мужика, только перевёрнутая. Бор-ода. Как ни странно, мы ходим где-то совсем рядом с разгадкой.

Так почему же скука как неприятные ощущения у нас ассоциируется с такой вот боровой скученностью? Снова идём в английский язык. Неприятные ощущения и бор... Ну и?

Интерьер стоматологического кабинета 19 века, современная реконструкция

Похоже, наш бор имел ещё одно значение, которое забыли указать в Википедии. И это как бы не самое его главное значение - это сверло. Действительно, сидя в стоматологическом кресле, ты всегда находишься с открытым ртом без возможности шевелиться. При этом испытываешь жуткое однообразие вкупе с неприятными ощущениями. Ну ни дать, ни взять ту самую скуку. Люди в те старые давние времена были такими же, как и сейчас, и тоже ходили к стоматологам. Как же сразу не догадались, что boredom есть сложное слово, вторая часть которого означает голову. Или, в вольном переводе, скука по английски - бурение головы. Чётко, прозрачно и недвусмысленно. Как и было сказано, в английском языке это скорее правило, чем исключение.

А правда, если в том самом опыте с магнитной жидкостью поле слегка закрутить, что будут делать те "скученные ёлочки"? Его даже крутить не надо, достаточно сделать изменяющуюся напряженность поля, хотя бы в пульсирующем виде. И наш бор начнёт чётко выполнять свою задачу - делать отверстия.

Вспоминается один выдающийся в прошлом советско-российский политический деятель.

Это Яков Свердлов , в честь которого даже называли в общем немалые города. Думаете, это его настоящая имя-фамилия? Как бы не так, но в очень обширной странице Википедии, посвящённой этому персонажу, такой маленькой детали почему-то не описано. Не без труда удалось всё же найти, что в реалии звали этого человека Янкель Мираимович Гаухманн (но официально это не подтверждается нигде). Господь в общем там с его происхождением, нас скорее будет интересовать другое. Как известно, те самые "большевики" никогда не брали себе неблагозвучные никнэймы. Они их брали всегда с некой таинственностью и налётом мужества. С чего бы вдруг тогда этот товарищ назвался Свердловым? В Украине сверло и сейчас называют свердлом, вот только к Украине товарищ Свердлов вроде как официально не имел никакого отношения. Что же это за элемент таинственности сверла? Но если принять во внимание, что те свёрла, которые мы видим сейчас, есть изобретение конца 19 века, всё становится понятным. Если бы об этом знал Яков Михайлович (или как его там), он точно назвался бы по другому. То самое, настоящее сверло или бор, было в те времена для неграмотных людей полубожественным инструментом. Действительно, называться Якову Михайловичу Зубиловым или Ножовкиным было зашкварно, даже несмотря на то, что он был очень близок к уральскому пролетариату.

А что нам говорят про стоматологический бор конца 19 века официальные источники?

Механическая бормашина с ножным приводом — применялась с 1920-х годов до середины XX века главным образом в качестве энергонезависимого портативного устройства. Принцип действия этой бормашины был прост — стоматолог качал механическую педаль, которая приводила в движение механическую бормашину через колесо, а оттуда на вращающийся бор. Скорость у данного типа бормашины была очень низкой, — около 4000 оборотов. Лечение было в высшей степени болезненным, в отдельных случаях требовалось привязывать пациента к креслу. Нередко данный тип бормашины приводил к ожогу полости рта. Механический инструмент для сверления (прообраз современных бормашин) — применялся до середины XIX века. Стоматолог на палец надевал кольцо с отверстием для бора, и вручную сверлил зуб до получаса, и даже более. Лечение было очень болезненным и в высшей степени утомительным как для пациента, так и для самого стоматолога.

Особенно интересно выглядит последний абзац. Люди в то время строили ажурные мосты с невероятным количеством клёпок, но зубы сверлили с помощью кольца на пальце. Да, действительно, пациенту в этом случае было больно, скучно и утомительно. Но ведь люди делали мосты, а для клёпок в металлических деталях этих мостов делали отверстия такого диаметра и длины, какие научились повторять только во второй половине 20 века (по крайней мере, в СССР). Где логика? Риторический вопрос. Можно так добраться и до египетских пирамид, где глухие отверстия имелись даже в гранитных плитах. Интересно, там зубы тоже сверлили кольцом на пальце?

Такой вот бор сейчас находится в музее хирургического оборудования где-то в Европе. Подумать страшно, как им там работали. Впрочем, не всё так плохо, в арсеналах врачей того времени находились ещё другие устройства.

Судя по аннотации, это баллоны для закиси азота, или "веселящего газа", который использовали как наркоз при стоматологических операциях. Сдвоенные баллоны применялись в связи с тем, что прерывать подачу наркоза во время операции было нельзя, и применялось подобное аппаратное резервирование на случай непредвиденных ситуаций. Действительно, хорошее средство от скуки.

А это тот самый ручной бор, которым якобы лечили зубы с начала 20 века, и которого все боялись как огня. Интересно, каким образом там получались даже заявленные в Википедии высокие обороты сверла, если редукторов (мультипликаторов) совсем вроде бы в конструкции нет, а ведущее колесо явно приводилось в движение руками ассистента? Будем считать, что такой бор действительно был, и даже соответствовал своей исторической датировке. И в то же время, с появлением цифровых архивов документов мы снова начинаем наблюдать странности.

(*- Надпись под карикатурой: "Стоматолог (болтливо): Лично мне не следует бояться революционного правительства, так как я понимаю, что в России, даже во время наихудших эксцессов большевиков, они всегда берегли дантистов".)

Вспоминается знаменитый Антон Семёнович Шпак с его имуществом, нажитым непосильным трудом. Точнее, актёр, его сыгравший (царствие ему небесное). Вот был талантище, несмотря на знаменитую национальность по происхождению, мог без труда вжиться в образ любого представителя народов СССР любой же профессии. Но стоматолог у него получился самый фактурный. Если бы он ещё имел тот самый бор, было бы вообще на высшем уровне. Впрочем, продолжим.

Действительно, революция революцией, но зубы болят всегда и у всех. И глупо было бы бросать дантистов в жертву этой революции. Но взгляните на обведённый предмет на заднем плане. Это явно не баллон с веселящим газом, а очень странный привод бормашины. Похоже, мы знаем про наше "свердло" далеко не всё, о чём написано в Википедии. И Яков Михайлович явно со своим псевдонимом не косил под простачка. И ещё одна деталь - карикатура издана где-то в Европе, и в 1924 (!) году. Это уже в то время, когда вроде бы по миру вовсю шли самые прогрессивные педальные бормашины, которые сменили ещё более примитивные кольца на руку, примерно такие:

Глядя на такую "бормашину", невольно возникает медвежуть, и поневоле начнёшь быть скучным, в стиле Pet Shop Boys. Но как же понимать подобный примитив и наличие таких бормашин, как на карикатурах? Может там был гротеск художника?

Совсем нет. Подобная бормашина ещё присутствует на карикатурах в издании от 1936 года. Карикатуры - это такая вещь, которую могли нарисовать и выгравировать для печати ещё в 19 веке, по этому воспримем только сам факт изображения бормашины данного типа. Точнее, то, что этот факт не единичен. Что за шар включает в себя конструкция привода? Если это баллон со сжатым воздухом, его совсем не обязательно подвешивать наверх. Внизу можно разместить баллон гораздо больше в объёме, что намного практичнее. Если это электродвигатель, то вопросов ещё больше - почему он круглый и почему он висит на своих проводах? Впрочем, карикатура есть всего лишь рисунок, и художник мог упростить свой труд непрорисовкой мелких деталей.

Но очень случайным образом нашлись фотографии некой немецкой детской стоматологической клиники начала 20 века, точнее 1904 года.

Странный какой-то вид у этой фотографии. Ощущение, что её хотели превратить неким химическим способом в "гравюру", но что-то пошло не так и остались только пятна. Но давайте увеличим правый верхний угол и взглянем на него более пристально.

По нашему, это шок. Даже затрудняюсь классифицировать подобное. Стоматологи (полагаю, вы есть среди читателей), вам слово. Но совершенно чётко виден некий шар, висящий на обычном подвешенном кронштейне. И этот шар скучивает нечто, что идёт по непонятному приводу в бор. Похоже, после Первой мировой это оборудование как раз и кануло в лету, и по миру пошли обычные педальные бормашины. А нам, кроме имени т.Свердлова, не осталось про них совершенно никакой памяти. Ни-ка-кой. Разве что рассказы фантастов 20 века про "заводной апельсин" и экспонаты в виде стоматологических инструментов прошлого, подлинность которых вызывает сомнения. А ведь это только те шары, что были в стоматологических кабинетах. А что было в цехах заводов, вообще осталось терра инкогнита. Все металлические пролётные сооружения 19 века при сборке как будто сверлили коловоротами. Просто и по русски. Пусть скучно, но повторять такие производственные операции научились действительно совсем недавно. М-да...

Впрочем, если проследить до самого пола привод бормашины, которая слева, то внизу мы наблюдаем противовес. Примерно такой же противовес висел на старинных люстрах, и он был поводом многочисленных дискуссий. Если там такой же по внутреннему устройству противовес, как и на люстрах, то картина становится ясной. Длина гибкого провода от шара до свердла бора имела ограниченную длину. И если шар давал некое вибрирующее поле, а в боре имелось вещество, дающее флюс (!), который скучивался в виде крутящихся микроёлочек, у нас всё снова становится предельно понятным. Стоп. Ещё раз напряжём извилины.

Почему-то никто не обращает внимание, что и в стоматологии, и в металлообработке существует термин "флюс". В переводе с латинского это всего лишь поток, но почему и там, и там мы снова видим одинаковое слово? Кстати, много раз в голову приходил вопрос, почему опухоль щеки возле больного зуба всегда называлась флюсом. И что общего этот флюс имел с флюсом для пайки. В пайке, кстати, тоже не наблюдалось такого потока в контексте перевода с латыни. Под флюсом там понималась травлёная кислота или даже простая таблетка аспирина, которая под воздействием температуры очищала спаиваемые поверхности для смачивания их припоем. И где же тут секрет?

Снова вернёмся в Википедию, к великому количеству значений слова "бор" в русском языке. На второй строчке, после соснового леса, идёт название химического элемента. Наверное, его так назвали совсем не в честь известного Нильса Бора.

Бор (B, лат. borum) — химический элемент 13-й группы, второго периода периодической системы (по устаревшей короткой форме периодической системы принадлежит к главной подгруппе III группы, или к группе IIIA) с атомным номером 5. Бесцветное, серое или красное кристаллическое либо тёмное аморфное вещество. Известно более 10 аллотропных модификаций бора, образование и взаимные переходы которых определяются температурой, при которой бор был получен.

Слово "borum" чётко нам указывает, что мы на правильном пути всё к той же скуке. Смотрим дальше.

Впервые получен в 1808 году французскими химиками Ж. Гей-Люссаком и Л. Тенаром нагреванием борного ангидрида B2O3 с металлическим калием. Через несколько месяцев бор получил Гемфри Дэви электролизом расплавленного B2O3. Название элемента произошло от арабского слова бурак (араб. بورق‎) или персидского бурах (перс. بوره‎), которые использовались для обозначения буры.

(*- проверил электронным сервисом оба этих восточных слова, оказались совершенно посторонние значения. Либо сервис переводов далёк от совершенства, либо в данном случае, как в своё время с кофе и кефиром, от незнания истины сослались на восточные языки. Подозреваю, что тут второе.).

Ещё сюда можно добавить, что соединения Бора находятся в первой пятёрке самых твёрдых веществ в мире и используются в изготовлении абразивов. Это очень примечательный в нашем случае факт. А что там сказано про буру? Наверняка тут упоминалось не в контексте карточной игры. И оказывается, что тетраборат натрия (бура) применяется:

-как сырьё для получения борной кислоты и различных соединений бора;

-в производстве эмалей, глазурей, оптических и цветных стёкол, различных керамик;

-при пайке и плавке металлов в составе флюса;

-в бумажной и фармацевтической промышленности;

Похоже, свойства нашей буры (тетрабората натрия) в настоящее время открыты где-то на 20%, не более. И название её совсем не простое. Оно явно имеет посредственное отношение к восточным языкам, но более всего подходит к русскому слову "бурав". В английском языке, кстати, это слово имеет то же значение при очень похожей транскрипции. Очевидно, это химическое вещество и было тем самым флюсом, или потоком, в бормашинах. Некое поле скучивало частицы буры, и получался тот самый бор, очень похожий на тот, с гиф-анимации. Похоже, твёрдость бора давала такой абразивный эффект, благодаря которому отверстия можно было выполнять практически во всех известных на то время строительных материалах.

Теперь, надеюсь, понятно, какое "свердло" могло сделать такое чудо. А теперь скука осталась только в наших головах.

Наверное, можно в этимологии пойти и дальше. К примеру, наше сверло явно созвучно со словами "свирид" и "свирель". Если во втором варианте сомнений практически нет (такое же использование вибраций поля), то с первым не всё так однозначно. Официальные источники переводят на мужское имя греческого происхождения. Это очень удобная позиция. Что это слово означало ранее? Ещё очень интересен вариант мужского имени Борис (кстати, в английском языке есть точная копия этого имени). Наверное, так безотносительно ранее звали каждого оператора той старинной бормашины. Как там скандировали 30 лет назад, Борис - борись! На то и напоролись. Но давайте доверимся профессионалам, пусть этим всем словооборотом занимаются филологи. Но не те, которые для полноты нереализованных ощущений чередуют капслок.

И всё же наверное многим интересно, как же могла работать бормашина в том самом немецком детском стоматологическом кабинете. На правах версии могу предположить, что секрет её был не только в подвесе, но и в креплении на стену (см.фото). Такие фасонные подкладки под кронштейн всегда ставили в тех местах, где выходили наружу горизонтальные металлосвязи здания. Такие подкладки практически всегда играли роль больших металлических шайб, если хотите. Они стягивали кладку. Подобные детали архитектуры можно встретить очень часто, например в изобилии они находятся на зданиях винных погребов в Массандре.

Благодаря таким шайбам данное здание имело устойчивость и прочность, но помимо этого, оно ещё имело систему освещения в погребах. И все эти металлические связи выходили на купольную часть здания, на фото она слева. И при подвешивании на любую открытую часть металлических связей, хоть на эти шайбы, электрических ("магнитных") ламп особой конструкции, они начинали давать свет. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз.

Очевидно, и в случае с бормашиной соблюдалось данное правило. Её вешали на металлоконструкции здания. Эти металлоконструкции шли в верхнюю часть крыши, где на куполе находился багор. А в багре находилась багрица, она же червонное золото, которая давала жизнь всем техническим устройствам в технологиях прошлого. Всё просто. И тут мы ненароком открываем ещё одну страшную тайну никнейма другого коммунистического деятеля, полагаю, ещё не забытого поколениями 70-х годов и старше.

Эдуард Багрицкий родился в Одессе в еврейской семье. Его отец, Годель Мошкович (Моисеевич) Дзюбан (Дзюбин, 1858—1919), служил приказчиком в магазине готового платья; мать, Ита Абрамовна (Осиповна) Дзюбина (урождённая Шапиро, 1871—1939), была домохозяйкой. В 1905—1910 годах учился в Одесском училище Св. Павла, в 1910—1912 годах — в Одесском реальном училище Жуковского на Херсонской улице (участвовал в качестве оформителя в издании рукописного журнала «Дни нашей жизни»), в 1913—1915 годах — в землемерной школе. В 1914 году работал редактором в одесском отделении Петроградское телеграфное агентство (ПТА).

Почему этот поэт назвался Багрицким? Хотя, глядя на его биографию, всё становится понятным. Если он работал в телеграфном агенстве и что-то соображал в технологии работы проводных передающих устройств, то про червонное золото он знал непонаслышке. Это сейчас нам разрисовывают телеграф примерно как и бор в ручной машине, а тогда всё было по другому. В данном случае, как и с т.Свердловым, назваться Батарейкиным этому персонажу было бы некошерно. И он назвался Багрицким, что в общем очень символично. Получается, он давал ту самую энергию своим стихам. Поэт, кстати, неплохой в общем был.

Валя, Валентина,

Видишь - на юру

Базовое знамя

Вьется по шнуру.

Лингвистам тут работать и работать. Глядишь, благодаря такому энерджайзеру вылезет на свет настоящий смысл имени Юрий, и ещё много чего. Всё, как всегда, лежит под нашим носом, надо только уметь разглядеть.

И да, скорее всего, наш компас показывает совсем не настоящее то самое магнитное поле земли, а его некую малую упрощённую средневзвешенную часть. Ту самую, которую может осилить магнитная стрелка. А настоящее поле присутствует вокруг земли в виде виртуальных ёлочек. Собственно, его так и рисовали в виде старинных роз ветров. Хвойные деревья только повторяют это поле своей формой. Не исключено, что как раз само поле и формирует облик дерева, направляя рост клеток в нужные стороны. Тут ещё работать и работать.

Но раз уж мы перешли на багры, давайте вспомним ещё одну особенность английского и русского языков, а именно взаимную игру букв "б" и "в" при переходе слов из одного языка в другой. Примеров можно привести массу. Там, где в русском языке используется буква "б", в английском произношении это как правило "в", и наоборот. И теперь внимательно посмотрим на слово "багор" и преобразуем его в иностранный транскрипционный вид.

Если применить это правило замены букв, мы получаем "вагор", или "вагра". Ничего не напоминает? Ещё раз посмотрим статью про клёпки.

Та самая ваджра скорее всего пришла в мировой язык из индийского, где она была взята именно в местном произношении. А в русском языке это слово также существовало, только произносилось как багор. Но никто особо не обращал на этот факт никакого внимания. Багор на территории России прочно ассоциируется только с противопожарным инвентарём. Хотя ещё совсем недавно у него были другие смысл и назначение. Примерно как у настоящего бора.

Это металлургический завод, описанный здесь. Вдали стоят две вагранки. Вопрос - почему их так назвали? Ответ напрашивается сам - всему виной багор-вагра, который грел эти печи до температуры плавления металла. Каким образом только он здесь конструктивно выглядел, понять сложно.

А здесь на заднем плане те же вагранки, только в индийском варианте, и уже после их "осмотра" англичанами. Всё больше похоже на то, что эти вагранки есть те же ваджры, только в большем масштабе. При скучивании тех самых гнутых щупальцев к центральной оси подобное устройство начинало выделять огромное количество тепла. Но потом это всё безвозвратно исчезло. Осталась только скука.

Впрочем, осталась не только она. Если наш бор изобразить зубцами вверх, получается украинский тризубец. Что бы там не писали про официальную геральдику, не верится совсем. Похоже, дело т.Свердлова ещё живёт и процветает, ну хоть на гербе наш бор оставил свою память. Логичным было бы тогда на русском гербе поставить багор. Ведь мы же близнецы-братья. Хотя, как там говорили в уже подзабытой ранее назойливой рекламе, мы не близнецы. Мы лохи.

P.S. По прежнему, если кто-то что-то знает в подробностях и хочет поделиться, пишем на tainproject@gmail.com . Огромное спасибо тем, кто откликнулся. Будем надеяться, что сюжет клипа Go West группы Pet Shop Boys так и останется сюжетом. И придёт скука, но не та, что сейчас. Прорвёмся.

Источник: https://www.tart-aria.info/jenergetika-proshlogo-skuka/