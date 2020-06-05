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Что будет с Америкой? Когда развалятся Штаты и рухнет доллар? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:27. 5 июня 2020 136 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Артём Войтенков: К чему приведут беспорядки в США? Почему американцы протестуют против полицейского беспредела? Возможна ли гражданская война в Соединённых Штатах? Что будет с долларом?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wxTaggAtobU

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1128 972
    Александр 5 июня 2020 в 10:28

    “…становитесь спонсорами канала. Это сильно помогает в создании видео”.
    Два варианта антуража: тёмный фон или лесная опушка; камера хорошая.
    Артем,совесть имей! Чего тебе не хватает?

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