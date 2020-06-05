Что будет с Америкой? Когда развалятся Штаты и рухнет доллар? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
09:27. 5 июня 2020 136 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Артём Войтенков: К чему приведут беспорядки в США? Почему американцы протестуют против полицейского беспредела? Возможна ли гражданская война в Соединённых Штатах? Что будет с долларом?
“…становитесь спонсорами канала. Это сильно помогает в создании видео”.
Два варианта антуража: тёмный фон или лесная опушка; камера хорошая.
Артем,совесть имей! Чего тебе не хватает?