1903-1904. Архангельский край на снимках Николая Авенировича Шабунина. Часть 3
09:28. 5 июня 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1903-1904. Архангельский край на снимках Николая Авенировича Шабунина. Часть 1
1903-1904. Архангельский край на снимках Николая Авенировича Шабунина. Часть 2
Крестьяне в возрасте около 40 лет
Крестьяне в возрасте около 60 лет
Крестьяне в зимней традиционной одежде
Крестьянские девушки, одетые к хороводу
Молодая замужняя женщины в парчово-штофном наряде
Молодые женщины в празднично-домашних костюмах
Наряд для хоровода и венчания
Молотьба ячменя «кичигой»
Летний почтовый экипаж «тарантас»
Ловушка на птицу
Невод на берегу реки
Кресты в «Тайбольском» лесу
Николай Авенирович Шабунин в самоедском костюме
Образ св. Николая Чудотворца