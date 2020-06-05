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1903-1904. Архангельский край на снимках Николая Авенировича Шабунина. Часть 3

09:28. 5 июня 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1903-1904. Архангельский край на снимках Николая Авенировича Шабунина. Часть 1
1903-1904. Архангельский край на снимках Николая Авенировича Шабунина. Часть 2

Крестьяне в возрасте около 40 лет.
Крестьяне в возрасте около 40 лет

Крестьяне в возрасте около 40 лет

Крестьяне в возрасте около 40 лет

Крестьяне в возрасте около 40 лет

Крестьяне в возрасте около 60 лет.
Крестьяне в возрасте около 60 лет

Крестьяне в возрасте около 60 лет

Крестьянин Ефим Бешенкин (95 лет) с сыном Николаем (24 года)

Крестьяне в зимней традиционной одежде
Крестьяне в зимней традиционной одежде

Крестьянские девушки, одетые к хороводу
Крестьянские девушки, одетые к хороводу

Молодая замужняя женщины в парчово-штофном наряде
Молодая замужняя женщины в парчово-штофном наряде

Молодые женщины в празднично-домашних костюмах
Молодые женщины в празднично-домашних костюмах

Наряд для хоровода и венчания
Наряд для хоровода и венчания

Молотьба ячменя «кичигой»
Молотьба ячменя «кичигой»

Летний почтовый экипаж «тарантас»
Летний почтовый экипаж «тарантас»

Ловушка на птицу
Ловушка на птицу

Невод на берегу реки
Невод на берегу реки

Кресты в «Тайбольском» лесу
Кресты в «Тайбольском» лесу

Николай Авенирович Шабунин в самоедском костюме.
Николай Авенирович Шабунин в самоедском костюме

Николай Авенирович Шабунин в самоедском костюме

Образ св. Николая Чудотворца
Образ св. Николая Чудотворца

Источник: https://humus.livejournal.com/7253630.html

Метки: архангельская губерния, история, Россия, фото, этнография

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