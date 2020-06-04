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Владелец ресторана в Сан-Диего рассказал Скабеевой, как “русская мафия” отогнала мародеров

09:38. 4 июня 2020 272 просмотра 7 коммент. Опубликовал:

Ресторатор Айк Газарян из американского Сан-Диего рассказал, как русскоязычные жители города защитили его ресторан “Пушкин” от “протестующих” мародеров.

 Коллаж: ФБА “Экономика сегодня”

Газарян и его друзья получили известность благодаря защите ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего от участников беспорядков. Мужчин прозвали в Сети “русской мафией” из-за профиля ресторана и выбранных ими оригинальных образов с ушанками и кокошниками.

В программе “60 минут” ресторатор рассказал, что решил позвать друзей на защиту “Пушкина” после погромов в соседнем районе, где “протестующие” сожгли два банка, разграбили ювелирные магазины и магазины спортивной обуви. Газарян понял, что на следующий день мародеры придут к его ресторану, и принял меры по его защите.

“Я позвонил своим пацанам и сказал: ребята, собирайтесь, я беру свои пистолеты, свое ружье. И все как один подъехали. Нас было человек 12, было больше 12 единиц огнестрельного оружия. Нам оно не пригодилось, но то, что оно было, отпугнуло многих людей, которые проходили мимо”, – сказал Газарян.

“Если они будут просто ломать стекла, стрелять никто не будет. Но если они будут пытаться ворваться внутрь, увидят нас и не убегут, конечно, я, как и каждый из нас, буду стрелять. Потому что моя жизнь мне важнее жизни какого-то подонка, который хочет меня ограбить”, – добавил он.

 Коллаж: ФБА “Экономика сегодня”

По словам Газаряна, происходящее в США уже не имеет отношения к солидарности против расизма и гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннесоте. Сегодня под этими лозунгами происходят мародерство, грабежи и беспорядки, а либеральные политики и Демократическая партия используют ситуацию против республиканцев и президента Дональда Трампа.

Обычно мародеры приезжают из других районов и начинают в составе мирного шествия, которое полиции проще контролировать. Однако когда толпа разбивается на мелкие группы, правоохранителям уже сложнее уследить за всеми. Кроме того, отдельные люди помогают участникам беспорядков (например, молоком против слезоточивого газа) и провоцируют их: Газарян рассказывает, что видел афроамериканку, в слезах просившую людей вернуться к протестам.

“Но этот протест уже пошел по другой траектории. Здесь постоянно выходят на мирные митинги, но в 99% случаев все так и заканчивается. А когда люди грабят, они уже не помнят, кто такой Флойд. И когда они уже что-то украли, они не протестуют”, – объяснил ресторатор.

Напомним, “русская мафия” в Сан-Диего восхитила американцев в соцсетях. Жители США сравнили защитников ресторана с оружием и выразили убеждение, что бесчинствующие просто не захотят проблем с сурового вида мужчинами в ушанках.

Григорий Егоров

Источник: http://voicesevas.ru/news/52210-vladelec-restorana-v-san-diego-rasskazal-skabeevoy-kak-russkaya-mafiya-otognala-maroderov.html

Метки: новости / россия

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