Сводки от ополчения Новороссии 04 июня 2020
- 16:51 Киев разрешил силовикам стрелять по донбасским медикам.
- 03:00 Представители ООН прибыли на Донбасс для фиксации преступлений ВСУ, оккупанты их встретили огнём.
- 02:30 Минский процесс: Киев резко сдал назад.
Киев разрешил силовикам стрелять по донбасским медикам
Руководство Военной службы правопорядка (ВСП), выполняющей на Украине роль военной полиции, разрешило киевскими силовикам применять травматическое оружие для пресечения протестов медиков в зоне проведения оккупационной операции.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий отметил, что на оккупированную территории Луганщины — в Северодонецк — прибыл заместитель начальника штаба Главного управления Военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ полковник Иванов.
Целью его прибытия является контроль «организации взаимодействия сотрудников военных комендатур и подразделений национальной гвардии для блокирования протестной активности медицинских работников Счастья, Старобельска, Станицы Луганской и Северодонецка в связи с невыполнением обещаний о выплате надбавок за работу с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией».
Как уточнил Осадчий, полковник Иванов отдал распоряжение на применение травматического оружия против митингующих медиков.
Ранее сообщалось, что украинская нацгвардия ввела дополнительные патрули из-за угрозы протестных акций со стороны лишенных надбавок врачей.
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Представители ООН прибыли на Донбасс для фиксации преступлений ВСУ, оккупанты их встретили огнём
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Указания командующего ОТГ «Север» о недопущении нарушений режима прекращения огня украинскими военнослужащими в преддверии переговоров Минской контактной группы в основном выполняются, однако отсутствие контроля должностных лиц за вооруженными боевиками ВСУ приводит к серьезным инцидентам.
Так, в н. п. Золотое прибыла группа наблюдателей гуманитарной миссии ООН с целью документирования фактов нарушений прав человека в отношении гражданского населения карателями 30-й бригады ВСУ.
Ранее жители города отправили коллективное обращение о разграблении боевиками ВСУ пустующих домов в период временного отсутствия владельцев, размещении бронетехники ВСУ в жилых кварталах населенных пунктов и насильственных действиях в отношении мирных жителей.
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С целью недопущения получения свидетельских показаний наблюдателями ООН о преступлениях украинских боевиков в отношении местного населения, командир 1-го батальона 30-й бригады Кибальников приказал произвести два провокационных выстрела из ГП-25 вблизи района нахождения наблюдателей международной организации с целью воспрепятствовать их работе.
Представители гуманитарной миссии ООН прекратили работу группы и доложили о факте обстрела куратору СБУ. В штаб ОТГ «Север» поступило предписание СБУ на проверку факта обстрела гуманитарной миссии ООН.
В зону ответственности 1-го батальона 30-й бригады направлена комиссия офицеров штаба соединения с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня, которая лично докладывает комбригу Гаразу о всех фактах применения оружия со стороны военнослужащих ВСУ.
По имеющейся информации, Гараз не получил дисциплинарных взысканий от командующего ОТГ «Север», так как в докладе гуманитарной миссии ООН за период с 16 ноября 2019 по 15 февраля 2020 г. отмечается использование и разграбление имущества гражданского населения военнослужащими ВСУ в зоне «ООС», оборудование позиций и размещение техники на территории частных домовладений, насилие и преступления в отношении местного населения.
Поэтому штабу ОТГ «Север» выгодно прекращение работы гуманитарной миссии ООН в зоне «ООС».
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В 24-й бригаде имеют место попытки срыва режима тишины военнослужащими приданных подразделений.
Так, в зону ответственности 3-го батальона бригады в район н. п. Мироновский прибыла группа снайперов сводного отряда тактической группировки оперативного центра «Север» с задачей ведения снайперского огня по позициям НМ с целью дестабилизации обстановки и возложения ответственности на командование бригады.
Однако, выполняя приказ командира батальона Поступальского о недопущении срыва «режима тишины», военнослужащие 3-го батальона не допустили провокаторов на позиции.
Нашими наблюдателями с помощью развернутой системы видеоконтроля за противником зафиксирован конфликт между военнослужащими на взводном опорном пункте и снайперской парой при попытке выдвижения в лесной массив.
В результате противостояния снайпер-провокатор был взят под стражу, разоружен и со связанными руками конвоирован на КП батальона.
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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» продолжается снижение воинской дисциплины и правопорядка в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Так, в районе н. п. Войтово сотрудниками ВСП были задержаны трое военнослужащих роты управления 25-й бригады, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проверки документов установлено, что военнослужащие содержатся на изоляции в полевом обсервационном лагере, откуда совершили самовольную отлучку с целью приобретения самогона у местных жителей.
При попытке задержания для сопровождения в расположение части военнослужащие оказали сопротивление и скрылись от сотрудников правопорядка.
Таким образом, в настоящее время на территории, временно оккупированной Украиной, скрываются трое военнослужащих 25-й бригады, инфицированных коронавирусной инфекцией.
Данная информация доведена в оперативную группу штаба «ООС» по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
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Минский процесс: Киев резко сдал назад
Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник прокомментировал заявление вице-премьера Украины о нецелесообразности создания консультативного совета по мирному урегулированию на Донбассе.
«Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идём дальше», — заявил в интервью одному из украинских изданий Резников.
«Киев в одностороннем порядке отказался создавать „консультативный совет“ в рамках Минского формата.
Сегодня вице-премьер Резников сообщил, что „консультативный совет“ это уже нецелесообразно. Когда 11 марта договаривались о его создании, было целесообразно, когда согласовывали положение о Совете, тоже было целесообразно.
Целесообразно было даже тогда, когда Андрей Ермак с Дмитрием Козаком договаривались, что даже если Франция и Германия не дадут своих представителей, то консультативному совету все равно быть. Да, быть! Подтверждал Ермак.
Да и в самом протоколе встречи тоже написано: „На очередном заседании ТКГ (25 марта 2020 года) подписать Решение Трехсторонней Контактной группы об учреждении Консультативного совета (рабочей группы) (прилагается) после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия.“
Заметьте, в тексте протокола нет условия, что Франция, Германия и ОБСЕ должны благословить этот совет, или разрешить его создать, нет! Этого там нет.
Там речь только о консультациях связанных с участием или не участием представителей этому стран в консультативном совете без права решающего голоса.
Их участие — это не обязательное условие для создания Совета, а вот привычка выполнять взятые на себя обязательства — это обязательное условие для реализации любой договоренности.
У Киева — этой привычки — нет, и мелкий пример обязательств по созданию „консультативного совета“, которые не выполнены, тому подтверждение.
Это плохая характеристика для страны, которая говорит, что ведёт переговоры и что-то выполняет… Очень плохая!»
Напомним, что 11 мая на заседании Трёхсторонней контактной группы в Минске сторонами было принято решение о создании Консультативного совета. Практически, это та же трёхсторонняя контактная группа, однако в ней должны были принять участие еще и наблюдатели от Германии и Франции, чего не было ранее.
Предполагалось, что в состав совета войдёт по 10 представителей от Украины и Республик Донбасса, которые будут иметь право решающего голоса. При этом с правом совещательного голоса в совет должны были войти по одному представителю от ОБСЕ, России, Франции и Германии.
Данная договорённость вызвала волну протестов украинских нацистов, которые обвинили власть Украины в сдаче интересов и государственной измене.
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