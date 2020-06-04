Сводки от ополчения Новороссии 04 июня 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

Указания командующего ОТГ «Север» о недопущении нарушений режима прекращения огня украинскими военнослужащими в преддверии переговоров Минской контактной группы в основном выполняются, однако отсутствие контроля должностных лиц за вооруженными боевиками ВСУ приводит к серьезным инцидентам.

Так, в н. п. Золотое прибыла группа наблюдателей гуманитарной миссии ООН с целью документирования фактов нарушений прав человека в отношении гражданского населения карателями 30-й бригады ВСУ.

Ранее жители города отправили коллективное обращение о разграблении боевиками ВСУ пустующих домов в период временного отсутствия владельцев, размещении бронетехники ВСУ в жилых кварталах населенных пунктов и насильственных действиях в отношении мирных жителей.

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С целью недопущения получения свидетельских показаний наблюдателями ООН о преступлениях украинских боевиков в отношении местного населения, командир 1-го батальона 30-й бригады Кибальников приказал произвести два провокационных выстрела из ГП-25 вблизи района нахождения наблюдателей международной организации с целью воспрепятствовать их работе.

Представители гуманитарной миссии ООН прекратили работу группы и доложили о факте обстрела куратору СБУ. В штаб ОТГ «Север» поступило предписание СБУ на проверку факта обстрела гуманитарной миссии ООН.

В зону ответственности 1-го батальона 30-й бригады направлена комиссия офицеров штаба соединения с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня, которая лично докладывает комбригу Гаразу о всех фактах применения оружия со стороны военнослужащих ВСУ.

По имеющейся информации, Гараз не получил дисциплинарных взысканий от командующего ОТГ «Север», так как в докладе гуманитарной миссии ООН за период с 16 ноября 2019 по 15 февраля 2020 г. отмечается использование и разграбление имущества гражданского населения военнослужащими ВСУ в зоне «ООС», оборудование позиций и размещение техники на территории частных домовладений, насилие и преступления в отношении местного населения.

Поэтому штабу ОТГ «Север» выгодно прекращение работы гуманитарной миссии ООН в зоне «ООС».

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В 24-й бригаде имеют место попытки срыва режима тишины военнослужащими приданных подразделений.

Так, в зону ответственности 3-го батальона бригады в район н. п. Мироновский прибыла группа снайперов сводного отряда тактической группировки оперативного центра «Север» с задачей ведения снайперского огня по позициям НМ с целью дестабилизации обстановки и возложения ответственности на командование бригады.

Однако, выполняя приказ командира батальона Поступальского о недопущении срыва «режима тишины», военнослужащие 3-го батальона не допустили провокаторов на позиции.

Нашими наблюдателями с помощью развернутой системы видеоконтроля за противником зафиксирован конфликт между военнослужащими на взводном опорном пункте и снайперской парой при попытке выдвижения в лесной массив.

В результате противостояния снайпер-провокатор был взят под стражу, разоружен и со связанными руками конвоирован на КП батальона.

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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» продолжается снижение воинской дисциплины и правопорядка в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, в районе н. п. Войтово сотрудниками ВСП были задержаны трое военнослужащих роты управления 25-й бригады, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки документов установлено, что военнослужащие содержатся на изоляции в полевом обсервационном лагере, откуда совершили самовольную отлучку с целью приобретения самогона у местных жителей.

При попытке задержания для сопровождения в расположение части военнослужащие оказали сопротивление и скрылись от сотрудников правопорядка.

Таким образом, в настоящее время на территории, временно оккупированной Украиной, скрываются трое военнослужащих 25-й бригады, инфицированных коронавирусной инфекцией.

Данная информация доведена в оперативную группу штаба «ООС» по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

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