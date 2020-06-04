Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 июня 2020

Жители населенного пункта Тукхар-Тейму на севере Сирии вышли на стихийный митинг.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Поводом для протестов населения стала беспорядочная стрельба, устроенная боевиками протурецкой коалиции банд «Джейш Ватания Сурия», при которой ранения получили женщина и ребенок.

Стоит отметить, что подобные акции протеста проходят регулярно и их количество постоянно растет. Простые мирные жители устали от турецкой оккупации их земель.

Помимо этого, боевики протурецких формирований творят настоящее беззаконие на занятых Анкарой землях: грабят, насилуют, сжигают дома и сельскохозяйственные угодья, угоняют людей в рабство, калечат и убивают всех, кто пытается оказать им хоть какое-то сопротивление.

Также постоянно происходят боестолкновения между боевиками. Их причинами становятся в основном конфликты по поводу раздела сфер влияния и владения теми или иными финансовыми потоками.

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К сожалению, все столкновения между конкурирующими бандами зачастую происходят внутри населенных пунктов, в результате чего гибнут ни в чем не повинные мирные жители.

Помимо своей противоправной деятельности против жителей Сирии на оккупированных Турцией территориях, подконтрольные Анкаре боевики постоянно провоцируют сирийских военных на начало активных боевых действий.

Для этого бандиты «Свободной Сирийской армии» ежедневно обстреливают позиции правительственных войск в надежде, что военные дадут ответ, что в итоге сорвет перемирие.

Так, находящийся на лечении в военном госпитале Алеппо военнослужащий сирийской армии Саид Ахмед аль-Аби рассказал, что во время своего последнего дежурства на посту в районе Эль-Атареб он стал жертвой снайпера боевиков.

По счастливой случайности он остался жив, отделавшись ранением. Военнослужащий отметил, что им запрещено открывать ответный огонь, при этом боевики ежедневно обстреливают их позиции, калеча и убивая сирийских военных.

Действия протурецких боевиков уже давно вышли за рамки всех законов. По сути, от того, что они представляли ранее, а именно «сирийскую оппозицию», не осталось ничего, и теперь они — обыкновенные бандиты, воры и насильники, которые время от времени выполняют указания своих турецких хозяев.

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