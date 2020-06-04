Норникель рухнул, Лукашенко обезглавил, Миллиардеры против большевизма // Галопом по Европам #225

В этом выпуске:

- На устранение разлива топлива на предприятии Норникеля уйдет 20 дней, на ликвидацию последствий – десятки лет;

- В России за сутки плюс 8831 случай коронавируса. Больницы распоряжением кабмина возвращаются к плановым операциям, которые были отложены из-за эпидемии;

- Кредиты России не угроза – уверен глава ВТБ Костин;

- Лукашенко назначил нового премьера;

- Американский сенат готовит новые санкции против Северного потока-2;

- В США жертвами беспорядков стали 11 человек;

- Британия выходит на тропу войны с Китаем;

- Британский авторынок в мае просел на 90 процентов;

- Люфтганза готовится к массовым увольнениям;

- Индия и Австралия подписали военное соглашение, которое позволяет военным двух стран пользоваться базами друг друга;

- В Ливии снова бои;

- Спикер Мосгордумы Шапошников оказался обладателем состояния в 2 миллиарда рублей.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EctOABDD-mo