Норникель рухнул, Лукашенко обезглавил, Миллиардеры против большевизма // Галопом по Европам #225
В этом выпуске:
- На устранение разлива топлива на предприятии Норникеля уйдет 20 дней, на ликвидацию последствий – десятки лет;
- В России за сутки плюс 8831 случай коронавируса. Больницы распоряжением кабмина возвращаются к плановым операциям, которые были отложены из-за эпидемии;
- Кредиты России не угроза – уверен глава ВТБ Костин;
- Лукашенко назначил нового премьера;
- Американский сенат готовит новые санкции против Северного потока-2;
- В США жертвами беспорядков стали 11 человек;
- Британия выходит на тропу войны с Китаем;
- Британский авторынок в мае просел на 90 процентов;
- Люфтганза готовится к массовым увольнениям;
- Индия и Австралия подписали военное соглашение, которое позволяет военным двух стран пользоваться базами друг друга;
- В Ливии снова бои;
- Спикер Мосгордумы Шапошников оказался обладателем состояния в 2 миллиарда рублей.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам