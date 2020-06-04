Николай Стариков: позиция России по фундаментальным вопросам нашей государственности должна быть безупречна

В прямом эфире телеканала НТВ лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков продолжил отстаивать позицию движения по вопросу поддержки проекта закона, внесенного депутатом ГосДумы А.А. Журавлевым. Стариков заявил, что наша позиция по фундаментальным вопросам российской государственности сегодня двойственна, а как следствие — слаба.

Депутат Государственной Думы от партии «Родина» Алексей Журавлев внес на рассмотрение проект закона «О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года».

Президиум ЦК движения «Патриоты Великого Отечества» выразил свою поддержку проекту этого закона и заявил о необходимости его принятия, наряду с уважаемыми и авторитетными историками и общественными деятелями.

Выступая в программе «Место встречи», Николай Стариков сказал: «Почему нужно принять этот закон? Потому что речь идет о фундаментальных вопросах нашей государственности. Обратите внимание, сейчас почти все осуждение нашей страны сводится именно к этому периоду. Поэтому позиция нашего государства должна быть безупречна. Сегодня наша позиция двойственная, и поэтому – слабая»

Причина ненависти к договору о ненападении между СССР и Германией только одна: он нанес сокрушительный удар по жизненным интересам внешних и внутренних врагов России. Война между Германией и Советским Союзом не началась в 1939 году, а её подстрекатели из Лондона и Парижа не смогли остаться в стороне от тщательно подготавливаемого ими конфликта в Европе. Время каяться за несуществующие грехи СССР и его руководства прошло, и мы должны закрепить это юридически.

Фальсификаторы истории и деятели либерального толка постоянно «забывают» о том, что происходило в конце августа 1939 года, параллельно с подписанием Договора о ненападении с Германией. Мы им напомним. В этот момент, на территории Монголии, на Халхин-Голе, Красная армия окружала и громила группировку японских войск. Подписание Договора о ненападении с Германией, во-первых, ликвидировало угрозу войны СССР на два фронта, а во-вторых, подталкивало Японию к сворачиванию войны с Советским Союзом.

Именно так и произошло. Даже в условиях нарушения Договора о ненападении со стороны Гитлера и его не спровоцированной агрессии против нашей страны, Япония не рискнула нарушить свой нейтралитет. И это – прямая заслуга Договора о ненападении, заключенного в Москве 23 августа 1939 года.

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-pozicija-rossii-po-fundamentalnym-voprosam-nashej-gosudarstvennosti-dolzhna-byt-bezuprechna-115975