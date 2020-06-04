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Николай Стариков: Общественный резонанс заставит реагировать ООН на преступления ПНС Ливии

20:34. 4 июня 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: planet-today.ru

Общественный деятель Николай Стариков уверен, что людям, пострадавшим от действий т.н. Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, могут помочь журналисты. Ведь у представителей прессы есть возможность создать необходимый информационный резонанс вокруг этой проблемы и привлечь внимание ООН.

Напомним, что российский моряк Сергей Самойлов, освободившийся из неофициальной тюрьмы «Митига» в августе прошлого года, подал на ПНС жалобу в ООН. Но организация пока не отреагировала на его заявление. Россиянин рассказал о пытках, издевательствах и давлении боевиков, выпавших на его долю в плену.

Также в «Митиге» по-прежнему находятся российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, похищенные в мае прошлого года. Т.н. ПНС незаконно удерживает их, не выдвигая официальных обвинений.

А один из узников «Митиги» Раджаб Макрахи, которому удалось освободиться, стал инвалидом после издевательств «министра внутренних дел» Фатхи Башаги, который вырезал ему ложкой глаз. Мужчина обращался в ООН за помощью, но ему так и не ответили на обращение. Стоит отметить, что Макрахи подал иск против Башаги в Африканский суд по правам человека.

Николай Стариков считает, что истории всех объединяют бандиты ПНС, практикующие такие противозаконные вещи, как работорговля, пытки и подобное. По мнению эксперта, ООН не реагирует на деяния ливийских террористов потому, что организация оказалась под давлением США. Фактически, если Америка признает кого-то законным правителем, ООН делает то же самое. Этим и объясняется игнорирование правонарушений т.н. ПНС.

Стариков призвал не забывать, что для ООН замалчивать проблему значит нарушать свои основополагающие обязанности. К слову, т.н. ПНС привлекло в Ливию боевиков из таких запрещенных группировок, как ИГИЛ и Аль-Каида. Исламисты занимают места в «правительстве», заседающем в Триполи, и причастны к откровенным издевательствам над людьми.

Поэтому, как считает Стариков, необходимо серьезно и объективно освещать преступления т.н. ПНС.

«Нужно сделать так, чтобы бюрократы ООН не могли не слышать, не могли не знать, не могли и дальше отмалчиваться о происходящих в Ливии событиях. Поэтому пострадавшие, их рассказы, фактические доказательства в большом количестве и с разных площадок должны попадать в информационное поле не только России, но и Запада, откуда все будет доходить до ООН», — резюмировал общественный деятель.

Источник: https://nstarikov.ru/starikov-obshhestvennyj-rezonans-zastavit-reagirovat-oon-na-prestuplenija-pns-livii-115969

Метки: чит.клуб

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