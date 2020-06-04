Никита — бесам погибель!

Никита Сергеевич Михалков гоняет бесов, делает это по-нашему, по-пушкински: подходит к морю, кидает туда верёвку и начинает крутить её. И оттуда, из этого моря русской истории, летят тучи бесов, затмевают небо, на котором «невидимкою Луна«. Рой за роем бесы усаживаются на телевизионную башню в Останкино, лезут к микрофону «Эха Москвы», пролезают в банки, в концессии, в крупные корпорации. Иные бесы, маленькие, остроморденькие, похожи на сердитых белок, которые кусают вас своими маленькими резцами. Другие — громадные, страшные, чёрные, мохнатые, в свалявшейся шерсти, сквозь которую смотрят на тебя огненные ненавидящие глаза.

Россия измучена бесами. Никита Михалков разгадал их, углядел, но не устрашился. Двинулся им навстречу почти один, принял от них разящие удары. И, как снайпер, замечая огневые точки, гасит их беспощадными ударами.

Греф, носи каску! Дмитрий Быков, не вылезай из-под кровати! Ксения Собчак, прикрой свою срамную наготу!

Русской истории всегда сопутствовали бесы. Они гнездились в её тёмных углах, в её закоулках, в её дебрях. С бесами боролся государь Иван Васильевич Грозный, покидая Москву и отъезжая в Александровскую слободу. С бесами боролся Иосиф Сталин, создав свой несокрушимый Орден меченосцев.

Теперь на бой с ними вышел Михалков. Для этого нужно огромное мужество. Нужна крепкая молитва. Для этого нужно обожать свою ненаглядную Родину. Не о нём ли, о любящем Россию, написан стих:

О ней он думал всякий божий миг.

Её одну любил во всей Вселенной.

Он написал её прекрасный лик —

Её прекрасный лик окровавленный.

Никита Михалков движется по столбовой дороге русской истории, в которой присутствуют и строившие новое советское государство чекисты, и молодые энтузиасты Сибири, и царские кавалергарды, и ветераны, опалённые страшным огненным светилом войны. Он совершает сегодня русский гражданский подвиг. Откладывает на время кинокамеру, отодвигает великие художественные замыслы и берётся за духовное оружие, за свою неотразимую публицистику, которую ждёт угнетённый, сбитый с толку, ошельмованный русский люд. И его ненавидят те, кто мечтает о своей бесовской победе, вновь мечтает о России распятой, о «России, кровью умытой».

Хороши парады Победы 9 мая. Хороши парады военных кораблей в солнечном Севастополе. Но бесы перегрызают танковые гусеницы, прогрызают борта кораблей ниже ватерлинии — и армии гибнут, меркнет их величие.

Россия вновь беззащитна, вновь близка к историческому поражению. Сегодня схватка между коренной, глубинной, великой Россией и пришельцами из чёрных морей русской истории обострилась. Народ, запертый в своих квартирах во время чёрного карантина; народ, на который эпидемия набросила маски, кому в лёгкие сунули трубки искусственной вентиляции, народ вот-вот — и окажется во власти бесов, ибо они не ведают болезней, они множатся, как борщевик, ими зарастают наши города, наши министерства, наши заводы. И Михалков – баловень судьбы, обласканный властями любимец народа — выступил им навстречу.

Сегодня роль Никиты Михалкова огромна, быть может, она перерастает прежнюю великую роль русского художника. Он — вызывает на бой. Он — не одиночка. Его программы просматривают миллионы людей. Это воинство, это целая рать. Если бы Никита Сергеевич Михалков из художника и проповедника превратился в политического деятеля, взял бы на себя эту непосильную ношу и собрал бы вокруг себя движение, быть может, партию, — за ним бы пошли, в него бы уверовали.

Никита Сергеевич, изгоняй бесов с их насиженных гнёзд. Пусть люди увидят их, ибо бесов нужно изображать в их шерсти, как учил Достоевский. А мы тебе подсобим. И в тысячный раз народ-победитель поднимет свой священный штандарт, будь то на купол рейхстага или на отвратительный своими духовными миазмами Ельцин-центр.

Рис. Геннадий Животов

Источник: https://nstarikov.ru/nikita-besam-pogibel-115947