Миллионы безработных, Бессмертная сотня, Гагарин в лифте // Галопом по Европам #224

В этом выпуске:

- В Москве минимальное количество заболевших с середины апреля. На дороги вернулись пробки;

- Трамп потихоньку сворачивает борьбу с вирусом;

- Американская весна продложается в 200 городах и 27 штатах. Комендатский час и аресты пока не сбили волну;

- Франция снова ездит и летает, завтракает в ресторанах, обедает в кафе;

- Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, касающихся удаленки;

- В России официально 2.2 миллиона безработных. Это данные главы Минтруда Котякова;

- Минкомсвязи предлагает идентифицировать всех онлайн-покупателей через портал Госуслуги;

- Канада и Британия не хотят видеть Россию на антикитайском саммите большой семерки, который Трамп задумал провести в конце июня;

- Путин утвердил обновленную ядерную доктрину;

- Минпромторг просит Генпрокуратуру проверить, из чего в регионах делают средства защиты для медиков;

- Одно из предприятий Роскосмоса — Усть-Катавский вагоностроительный — начинает производство лифтов с голосом Гагарина;

- Форбс впервые за четыре года пересчитал украинских олигархов;

- Нефть приходит в себя и дорожает уже почти до 40 долларов;

- Слияние IT гигантов Sprint и T-mobile, торжественно проанонсированное в апреле, будет стоить работы шести тысячам сотрудников обеих компаний.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам