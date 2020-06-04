Миллионы безработных, Бессмертная сотня, Гагарин в лифте // Галопом по Европам #224
В этом выпуске:
- В Москве минимальное количество заболевших с середины апреля. На дороги вернулись пробки;
- Трамп потихоньку сворачивает борьбу с вирусом;
- Американская весна продложается в 200 городах и 27 штатах. Комендатский час и аресты пока не сбили волну;
- Франция снова ездит и летает, завтракает в ресторанах, обедает в кафе;
- Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, касающихся удаленки;
- В России официально 2.2 миллиона безработных. Это данные главы Минтруда Котякова;
- Минкомсвязи предлагает идентифицировать всех онлайн-покупателей через портал Госуслуги;
- Канада и Британия не хотят видеть Россию на антикитайском саммите большой семерки, который Трамп задумал провести в конце июня;
- Путин утвердил обновленную ядерную доктрину;
- Минпромторг просит Генпрокуратуру проверить, из чего в регионах делают средства защиты для медиков;
- Одно из предприятий Роскосмоса — Усть-Катавский вагоностроительный — начинает производство лифтов с голосом Гагарина;
- Форбс впервые за четыре года пересчитал украинских олигархов;
- Нефть приходит в себя и дорожает уже почти до 40 долларов;
- Слияние IT гигантов Sprint и T-mobile, торжественно проанонсированное в апреле, будет стоить работы шести тысячам сотрудников обеих компаний.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам