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Миллионы безработных, Бессмертная сотня, Гагарин в лифте // Галопом по Европам #224

00:32. 4 июня 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В Москве минимальное количество заболевших с середины апреля. На дороги вернулись пробки;
- Трамп потихоньку сворачивает борьбу с вирусом;
- Американская весна продложается в 200 городах и 27 штатах. Комендатский час и аресты пока не сбили волну;
- Франция снова ездит и летает, завтракает в ресторанах, обедает в кафе;
- Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, касающихся удаленки;
- В России официально 2.2 миллиона безработных. Это данные главы Минтруда Котякова;
- Минкомсвязи предлагает идентифицировать всех онлайн-покупателей через портал Госуслуги;
- Канада и Британия не хотят видеть Россию на антикитайском саммите большой семерки, который Трамп задумал провести в конце июня;
- Путин утвердил обновленную ядерную доктрину;
- Минпромторг просит Генпрокуратуру проверить, из чего в регионах делают средства защиты для медиков;
- Одно из предприятий Роскосмоса — Усть-Катавский вагоностроительный — начинает производство лифтов с голосом Гагарина;
- Форбс впервые за четыре года пересчитал украинских олигархов;
- Нефть приходит в себя и дорожает уже почти до 40 долларов;
- Слияние IT гигантов Sprint и T-mobile, торжественно проанонсированное в апреле, будет стоить работы шести тысячам сотрудников обеих компаний.



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