Лондон: полиция на коленях и отступает под натиском толпы (ВИДЕО)

«Русская Весна» сообщала, что протесты против полицейского произвола в США перекинулись и на ряд других стран: Ирландию, Швецию, Новую Зеландию, Францию. Но в Лондоне вчера вечером происходило настоящее светопреставление: мирный якобы протест довольно быстро перерос в стычки с правоохранителями, а они в свою очередь не нашли ничего лучше, чем встать на колени.

На первых кадрах вы видите попытку протестующих преодолеть забор резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Также мы видим, что экипированы бобби* достаточно легко, чтобы в случае эскалации серьёзно противостоять толпе. Впрочем, уже за забором стоят офицеры с автоматическим оружием в руках.

В это время на Уайтхолл стрит стягивают значительные силы полиции. Эта лондонская улица — место расположения основных правительственных учреждений Великобритании. Задержания протестующих началась практически сразу же.

Как сообщала «Русская Весна», толпа пошла на штурм резиденции премьер-министра Её Величества.

На следующих кадрах можно увидеть, как полиция отступает под натиском толпы на Уайтхолл стрит.

Почуявшая власть и силу толпа наступает.

Не помогло умиротворить протест и то, что полицейские встали на колени перед протестующими. Зачем это сделали бобби в Лондоне — неясно, возможно, просто повторили за американскими коллегами. В любом случае это не сработало.

А вот в дом № 10 по Даунинг стрит уже летят разные предметы.

В центр Лондона стягивают дополнительные силы: экипировка правоохранителей по-прежнему не соответствует ситуации.

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* Бобби — сленговое название британских полицейских