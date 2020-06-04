Лондон: полиция на коленях и отступает под натиском толпы (ВИДЕО)
«Русская Весна» сообщала, что протесты против полицейского произвола в США перекинулись и на ряд других стран: Ирландию, Швецию, Новую Зеландию, Францию. Но в Лондоне вчера вечером происходило настоящее светопреставление: мирный якобы протест довольно быстро перерос в стычки с правоохранителями, а они в свою очередь не нашли ничего лучше, чем встать на колени.
На первых кадрах вы видите попытку протестующих преодолеть забор резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Также мы видим, что экипированы бобби* достаточно легко, чтобы в случае эскалации серьёзно противостоять толпе. Впрочем, уже за забором стоят офицеры с автоматическим оружием в руках.
В это время на Уайтхолл стрит стягивают значительные силы полиции. Эта лондонская улица — место расположения основных правительственных учреждений Великобритании. Задержания протестующих началась практически сразу же.
Как сообщала «Русская Весна», толпа пошла на штурм резиденции премьер-министра Её Величества.
На следующих кадрах можно увидеть, как полиция отступает под натиском толпы на Уайтхолл стрит.
Почуявшая власть и силу толпа наступает.
Не помогло умиротворить протест и то, что полицейские встали на колени перед протестующими. Зачем это сделали бобби в Лондоне — неясно, возможно, просто повторили за американскими коллегами. В любом случае это не сработало.
А вот в дом № 10 по Даунинг стрит уже летят разные предметы.
В центр Лондона стягивают дополнительные силы: экипировка правоохранителей по-прежнему не соответствует ситуации.
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* Бобби — сленговое название британских полицейских
Источник: https://rusvesna.su/news/1591247941
Ага. Украина стала законодателем моды ставить своих силовиков на колени. То в США, теперь в Англии. Вернее, не стала, а ее опыт был оценен, взвешен и признан подлежащим внедрению как средство влияния на сознание рефлексующих бессознательных.
В мире грядут глобальные перемены, друзья. И мы сегодня их наблюдаем онлайн (конечно, если кто обращает на это внимание)
и это то момент, когда нельзя верить глазам своим ибо -это не суть ,а картинка,для обывателя.