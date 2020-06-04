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Клим Жуков о современном капитализме

00:32. 4 июня 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Надеяться на то, что класс капиталистов может «исправиться», перестать быть капиталистическим классом, отказаться от своих прибылей, есть обманчивая надежда, пустая мечта, на практике превращающаяся в обман народа. (В. И. Ленин)



Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-dBGR…

Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qo…
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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4aFI5l1cBcg

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