Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне

«Сделка первой фазы» давала возможность американскому президенту показать бизнесу и тем, кто выступает против жесткого разрыва экономических связей с Китаем, независимо от сопутствующих негативных последствий, что на уровне принципа «трамповский метод» (то есть угрозы, шантаж, тарифы, переговоры, лесть, потом снова шантаж и так далее) все-таки работает. Критики «сделки» справедливо отмечали, что Китай на самом деле практически ничего не уступил, а просто согласился купить в США то, что он и так уже приобретал на мировых рынках, то есть по большому счету Трамп, когда добился увеличения покупки американской сои, «победил» не Пекин
(независимо от того, что заявляют его сторонники), а ударил по бразильским экспортерам сои — и не более того. Но с точки зрения сугубо бухгалтерской позиция президента США выглядела неплохо: до «торговой войны» Китай покупал меньше, после её начала стал покупать больше, а значит (по типичной американской логике), президент, который добился увеличения прибыли, — молодец и хороший стратег. Официальный Пекин сейчас легким движением руки снимает с головы Трампа виртуальный лавровый венок, которым он был награжден как лучший менеджер по экспорту американской сои и других сельскохозяйственных продуктов, и выкидывает его в мусорное ведро.
Это сделано неофициально, но с точки зрения мировых СМИ демонстрация силы уже состоялась.
South China Morning Post подчеркивает: «Государственным трейдерам Cofco и Sinograin было приказано приостановить покупки, по словам одного из источников, которые просили не называть их имен, так как они обсуждают частный вопрос. По информации одного из источников, китайские покупатели также отменили неопределенное количество заказов на свинину в США. По словам другого источника, частным компаниям не было приказано остановить импорт.
Остановка — последний признак того, что с трудом достигнутое «торговое соглашение первой фазы» между двумя крупнейшими экономиками мира находится под угрозой. В то время как премьер-министр Китая Ли Кэцян в прошлом месяце подтвердил обещание выполнить соглашение, подписанное в январе, напряженность с тех пор продолжала нарастать на фоне (американского. — Прим. ред.) противодействия усилиям Пекина по ужесточению контроля над Гонконгом».
Внешнеполитический посыл этого действия очевиден. Трампу показали, что если Штаты собираются «наказать» Китай за подавление гонконгского сепаратизма, то Пекин для начала просто демонстративно уничтожит главное внешнеполитическое достижение президента, причем в случае необходимости это можно будет сделать прямо перед выборами, чтобы нанести максимальный политический ущерб. Вполне возможно, что другие партнеры Китая воспримут это с пониманием: сделка все-таки предполагала, по крайней мере с точки зрения элементарного здравого смысла, определенную сдержанность в вопросе использования экономических и финансовых рычагов давления на Пекин. Но сам Трамп, а также представители обеих американских партий сейчас явно собираются вводить санкции против Гонконга
, устанавливать тарифы на гонконгский реэкспорт китайских товаров в США, добиваться делистинга китайских компаний с американских бирж и даже применять «точечные» санкции против финансовых структур КНР.
Если просуммировать все факторы, получается, что это Китай на самом деле проявляет невероятную сдержанность и приостановка импорта — это своего рода предупредительный выстрел в воздух. Правда, шансов на то, что он остановит Трампа, практически нет. Можно сказать, что торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином было изначально обречено на срыв, но очень жаль, что он может произойти в очень неподходящий момент для мировой экономики в целом. Мы пока ещё живем в глобализированном мире, и торговая война между США и КНР отразится на экономиках всех стран, которые имеют хоть какое-то отношение к мировым рынкам.
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