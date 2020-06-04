Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне

Еще более важное внутриполитическое соображение связано с тем, что сама «сделка первой фазы» была главным и по большому счету единственным успехом республиканской администрации на китайском фронте. Американское бизнес-сообщество, а также часть экспертного сообщества следуют старым и довольно прагматичным принципам в плане анализа успешности конкретных внешнеполитических шагов, в том смысле, что их мало интересуют миллиарды, десятки миллиардов или сотни миллиардов долларов предполагаемого ущерба, который нанесен американским оппонентам, ибо их прежде всего волнует, сколько американские компании или Минфин США смогут на этом заработать. Можно объяснить эту логику на конкретном примере: количество уничтоженных иракских танков в этой картине мира не представляет никакого интереса по сравнению с количеством нефтяных баррелей на захваченных месторождениях. И вот в этом смысле у президента Трампа были колоссальные сложности — торговая война с Китаем, предполагающая тарифы и санкции, наносила и наносит экономический ущерб Китаю, а также в определенной степени американскому бизнесу, а вот с дополнительной прибылью вопрос крайне неоднозначный.