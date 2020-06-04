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Греция, Франция, Лондон, Новая Зеландия, Швеция: куда перекинулся огонь с США (ВИДЕО)

07:58. 4 июня 2020 174 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Греция, Франция, Лондон, Новая Зеландия, Швеция: куда перекинулся огонь с США (ВИДЕО) | Русская весна

Протесты против полицейского произвола в США перекинулись и на другие страны: вспыхнули беспорядки в Лондоне, довольно неожиданно вышли люди на улицы Дублина, во Франции протест обрёл прямо-таки небывалый масштаб — около 20 тысяч человек

Вы сами можете увидеть на кадрах ниже, сколько людей вышло на протест в Новой Зеландии — людская река.

И Новая Зеландия, пожалуй, стала единственной страной, где протест проходил без стычек с полицией и беспорядков.

В Лондоне ситуация очень быстро начала развиваться по американскому сценарию. И в Швеции протестующие быстро вступили в конфликт с правоохранителями.

Такая день ото дня ширящаяся география протестов, выплеснувшихся далеко за пределы Соединённых Штатов многих экспертов наводит на мысли об очередной «твиттерной революции», тем более, что этого демона сами Штаты и породили в своё время, опробовав на Ближнем Востоке, в Грузии, Молдавии, на Украине.

Ну, а пока Дональду Трампу нужно быстро и эффективно решать эту проблему: выборы приближаются, а Байден уже встал на колени перед чернокожими.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591246690

Метки: Новости

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