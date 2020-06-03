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Рука Кремля

13:42. 3 июня 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вроде бы обычная фотография, но…



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5916417.html

Метки: протесты, Россия, США, юмор

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