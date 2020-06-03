Рука Кремля
13:42. 3 июня 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вроде бы обычная фотография, но…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5916417.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5916417.html
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Фрейдовский принцип удовольствия является ведущим принципом поведения маленького ребенка, адлеровский принцип могущества-подростка, а стремление к смыслу является ведущим принципом поведения зрелой личности.