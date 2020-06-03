Пустое сердце. (написал сегодня-этот рассказ)

В горном селение-жила девушка, много работала, заботилась о маме.

Однажды девушка увидела юношу, но он был тёмный, в его глазах было два уголька, светились они только глядя на Солнце. Однажды он предложил ей жить в месте, дел было много и она рада была помощи, в будущем оказалось, что её делу-не хватало мужского присмотра: овец надо было перегнать на другое пастбище и пусть оно и дальше, родник надо было очистить-сделать контур из камней.

Много переделали дел вместе и решили жить вместе, но мама сказала, что муж быть должен достойный и иметь коня и не простого, а подобающего.

В итоге расстались, но дела шли у девушки сейчас лучше: овцы нагуляли вес, в роднике вода чистая, мама похорошела... Вот только девушке обидно и не хватает достойного мужчины.

Мама нашла другого жениха, из другого села-у которого и конь запряжён в бричку, свой дом и родители уважаемые. Переехала девушка с мамой к нему, начали жить, но жизнь стала тяжёлой: муж часто высказывал недовольство и осуждение, а имущество своё девушка уже продала и вернуться к прежней жизни-уже не получится.

В итоге ночью: мама и девушка-убежали прочь, долго странствовали и набрели в село, где пас овец-молодой парень, он их приютил, показал пустой дом, рассказал, что хозяева завещали дом отдать -нуждающимся, вот момент настал. Устроились, начали жить, а дела не делаются-родник далеко, овцы болеют, парень-пастух постоянно занят и не может помочь. В соседнем доме живёт мужчина: не стар и не молод и вполне хорош собой, его подспорье-путь не большое, но ладное-печёт лепёшки и продаёт у дома. Просила девушка помочь ему с хозяйством и найти родник поближе, но пекарь сказал, что уже был женат и обуза ему не нужна, сказал-чтоб девушка обратилась к парню в соседнем селе, он пусть не благородный, но горит желанием и у него талант-налаживать сельский быт. Попросила девушка пекаря-позвать этого парня, через неделю, парень был в гостях у девушки и заметил, что её мама злая и обречена-на тяжёлую долю и ушёл.

Источник: https://proza.ru/2020/06/03/673