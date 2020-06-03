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Президент Вучич и 75 сербских гвардейцев примут участие в параде Победы

18:41. 3 июня 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: rg.ru @ Александр Борисов (Белград)

В параде Победы в Москве 24 июня примут участие 75 сербских гвардейцев, а также президент Сербии Александр Вучич, что станет очередным подтверждением братских отношений между народами двух государств.

«Для посольства Республики Сербии в Российской Федерации и сербской общественности это большая честь, что президент Сербии Александр Вучич получил приглашение и примет участие в военном параде Победы 24 июня, приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, — заявил в интервью РИА Новости посол Белграда в Москве Мирослав Лазански. — Мы также очень рады тому, что на Параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Войск Сербии».

«Мы в Сербии осознаем и прекрасно знаем, кто сломал хребет вермахту во Второй мировой войне — это была Красная армия. Граждане Сербии никогда не забудут большую помощь и жертвы красноармейцев в освобождении Белграда и северных частей Сербии», — констатировал высокопоставленный дипломат.

Между тем сербский лидер Александр Вучич ранее назвал «особой честью» приглашение на парад Победы в Москве, подчеркивая, что он «с гордостью пронесет флаг Сербии по Красной площади».

Следует отметить, что, по словам посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, «Сербия, пожалуй, единственная европейская страна, где мы видим символику Победы на улицах городов».

«Здесь не предали забвению героев, которые ценой невероятных потерь завоевали мир и свободу. Здесь понимают, насколько важно не допустить поругания наших общих ценностей, — указал в интервью газете «Политика» российский дипломат. — Высоко ценим то, что в Сербии берегут традиции антифашизма, решительно противодействуют ревизии истории, с вниманием относятся к памятникам павших за освобождение Югославии во Второй мировой войне».

Обложка: Фото: Константин Завражин/ РГ

Источник: https://nstarikov.ru/prezident-vuchich-i-75-serbskih-gvardejcev-primut-uchastie-v-parade-pobedy-115934

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