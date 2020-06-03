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«Прекрасное зрелище» — китайцы вернули Вашингтону его слова о протестах в Гонконге

09:35. 3 июня 2020 251 просмотр Один комментарий Опубликовал:
«Прекрасное зрелище» — китайцы вернули Вашингтону его слова о протестах в Гонконге | Русская весна

Такие выражения, как «прекрасное зрелище» и «американская весна», получили широкое распространение среди китайских интернет-пользователей. На фоне волны протестов в США не преминули обратить внимание на лицемерную позицию некоторых политиков и СМИ в Соединённых Штатах, пишет Global Times.

Как отмечает издание, в 2019 году спикер палаты представителей США, демократка Нэнси Пелоси назвала протесты в Гонконге «прекрасным зрелищем». Сегодня, когда беспорядки захватили Америку, комментаторы в китайских соцсетях припоминают Пелоси её слова.

Так, некоторые интернет-пользователи написали, что в ответ на заявления спикера палаты представителей США Хуа Чуньин, занимавшая на тот момент пост официального представителя МИД КНР, отрезала: «Оставьте, пожалуйста, подобные „прекрасные зрелища“ себе — нам такого не надо». По мнению комментаторов, это были «пророческие» слова:

«Не ожидали, что американские политики так быстро смогут насладиться таким вот «прекрасным зрелищем».

«Протестующие в США куда сильнее участников беспорядков в Гонконге, первые нас действительно удивляют. Они не только создают какое-то одно „прекрасное зрелище“ — они их организуют во множественном числе по всей своей стране», — цитирует Global Times одну из публикаций, набравшую более 1 тыс. лайков на платформе WeChat.

И хотя, как подчёркивает издание, протесты в США отличаются от гонконгских, у обоих явлений есть схожие черты. К примеру, участники таких акций как в Америке, так и в Гонконге нападают на полицию, поджигают различные городские объекты, занимаются мародёрством и уничтожают государственные флаги. Но существенные отличия заключаются в том, как эти события освещаются в американской прессе.

На момент публикации статьи китайский вариант тега #АмериканскиеПротесты набрал более 1,74 млрд просмотров на платформе Weibo и более 290 тыс. обсуждений. Кое-кто из пользователей вспомнил, как в 2019 году серия фотографий с гонконгских протестов получила Пулитцеровскую премию, и предложил на этот раз наградить снимок, на котором изображён полицейский, прижимающий колено к шее убитого Джорджа Флойда, смерть которого во многом и стала поводом для протестов в США.

По словам Global Times, такие крупные американские издания, как The Washington Post и The New York Times, упорно придерживаются «двойных стандартов» при освещении событий в Гонконге и в самих США.

К примеру, в отношении протестов в специальном административном районе КНР издания дают однобокую картину жестокости со стороны полиции, но не самих погромщиков. С другой стороны, сообщая о событиях в США, издания больше упирают на призывы сохранять спокойствие и вести себя более цивилизованно, порой даже не раскрывая при этом точку зрения самих протестующих, считает китайское издание.

«По сравнению с тем, как ведут себя американская полиция и Национальная гвардия с американскими протестующими, гонконгские органы правопорядка действуют куда более цивилизованно и сдержанно», — утверждает эксперт по США Академии общественных наук КНР Лю Сян.

И несмотря на это, американские журналисты всё равно не спешат очернять правоохранительные органы.

По мнению доцента Народного университета Китая Дяо Дамина, повсеместные протесты в США, вызванные расизмом, «в очередной раз доказали, что Америка не имеет права критиковать другие страны за проблемы прав человека». Именно эту тему используют некоторые американские политики и СМИ, чтобы оправдать вмешательство во внутренние дела того или иного государства.

Но, как уверен Дяо, «их вмешательства всегда негативно сказывались на мире и стабильности региона», а уж когда дело дошло до их собственной страны, «они стали проявлять лицемерие».

Кое-какие государственные деятели США даже вновь попытались разыграть карту «внешних сил», к которой они уже прибегали в кризис коронавируса, но доказательств того, что за всем стоят другие страны, так и не предъявили. Лю Сян настаивает:

«Волнения в Гонконге произошли под влиянием иностранных сил и сепаратизма, к ним подталкивали США и их союзники. Протесты в США, однако, были вызваны естественным гневом людей на давно существующие проблемы расизма и неспособность Белого дома урегулировать кризис COVID-19, повлекший за собой смерти более 100 тысяч человек».

Аналитик полагает, что американские политики не будут чересчур активно поддерживать протесты и критиковать власти, поскольку волнения наносят большой урон по и без того пострадавшей экономике страны.

Рассказывая о ситуации в США, китайский канал CCTV назвал протесты «бокалом горького вина, который США сами себе настояли». Лю Сян с такой идеей согласен: «Когда американские политики и мейнстримные СМИ комментируют протесты в другой стране, им следует учитывать, что своими словами они могут подтолкнуть собственный народ.

Так что когда они восхваляют нападения на полицию и сожжение общественных мест и государственных флагов, американцы слушают… В следующий раз, когда Пелоси и другие американские политики будут делать заявления по событиям в Гонконге, они дважды подумают».

На взгляд Лю, своими жёсткими заявлениями по протестам в соцсетях президент США Дональд Трамп специально провоцирует активистов на экстремальные действия, чтобы заручиться поддержкой части американцев, которая далеко не в восторге от погромов.

Из-за коронавируса и протестов экономика США в этом году очень сильно пострадала, поэтому, как считает аналитик, реальных ходов против Китая в ближайшее время Вашингтон сделать не сможет.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591160999

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9749 7581
    Павел 3 июня 2020 в 12:32

    Волнения в США произошли всё-таки из-за борьбы элиток, в которую втянули-таки народ.
    Наши либероиды тоже пытаются всячески народ разозлить, к июлю ждём-с провокаций.
    Надеюсь, наши спецслужбы будут на высоте.

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