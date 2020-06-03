Поправки о русском языке — важные и полезные

Писатель Николай Стариков высоко оценил одну из предложенных в конституцию поправок, касающуюся наделения русского языка статусом языка государствообразующего народа. Она, как и ряд других поправок, была предложена президентом Владимиром Путиным в начале этого года.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что не видит «положительных перспектив» введения в конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной нации. Как отметил Стариков, Татарстану не о чем беспокоиться, так как национальные культуры России не будут ущемлены после этой поправки.

«Как показало развитие Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, национальные культуры в рамках нашей государственности не только никуда не исчезают, но наоборот — расцветают, получают новое звучание, и, в случае отсутствия, национальную интеллигенцию. Поэтому в поправке о русском языке я не только не вижу ничего предосудительного, но, на мой взгляд, она очень важна и полезна», — приводит его слова «Политика Сегодня».

Позицию Старикова разделяет и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Он отметил, что статус национальных языков надежно закреплен и в федеральных, и в региональных законах. При этом, государственным языков России остается русский, на котором говорит вся российская нация.

«Всегда государствообразующий язык должен быть защищен, потому что несет всю энергетику российского народа, в который входят сотни других национальностей», — заявил Сурайкин.

Напомним, что всенародное голосование по внесению поправок в действующую конституцию Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Такое решение принято по итогам совещания президента России Владимира Путина с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, пишет газета «Известия».

Автор: Антон Зарубин

Источник: https://nstarikov.ru/popravki-o-russkom-jazyke-vazhnye-i-poleznye-115936